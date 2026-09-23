LIVE Italia-Finlandia, Europei volley 2026 in DIRETTA: sfida ai fratelli Marttila per la semifinale

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Le probabili formazioni di Italia-Finlandia – La Finlandia ai raggi X – I precedenti di Italia-Finlandia

Buonasera e benvenuti alla diretta live di Italia-Finlandia, quarto di finale degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico della Inalpi Arena, dopo aver dettato legge nelle cinque partite della fase a gironi e aver regolato la Danimarca con il massimo scarto nella prima partita da dentro o fuori, disputata tre giorni fa nel capoluogo piemontese. I Campioni del Mondo se la dovranno vedere contro i nordici, che nella Pool C hanno sconfitto il Belgio e la Serbia e hanno poi avuto la meglio nella maratona contro la Grecia negli ottavi di finale.

La nostra Nazionale partirà con i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attenta alla verve della formazione avversaria, che può contare su un’ottima coesione di gruppo e su alcune individualità molto interessanti, in grado di mettersi in luce in campo internazionale e di poter creare diversi grattacapi. L’Italia è ampiamente avanti nei precedenti con i finnici, affrontati per ben sei occasione negli ultimi diciannove anni durante la rassegna continentale, l’ultima volta proprio nei quarti di finale di tredici anni fa, quando la Finlandia apparve tra le migliori otto per l’ultima volta.

Il CT Fefé De Giorgi schiererà il palleggiatore Simone Giannelli e l’opposto Yuri Romanò, gli schiacciatori dovrebbero essere Daniele Lavia e Mattia Bottolo. Lo schiacciatore Alessandro Michieletto è in forte crescita e potrebbe trovare spazio durante l’incontro, mentre al centro si punterà sulla conferma di Pardo Mati, affiancato Giovanni Sanguinetti o da Gianluca Galassi, Fabio Balaso sarà il libero titolare. La Finlandia si affiderà in particolar modo agli schiacciatori Nooa Marttila e Luka Marttila e all’opposto Joonas Jokela sotto la regia di Fedor Ivanov, Severi Savonsalmi e Miika Haapaniemi sono i centrali, mentre il libero sarà Voitto Köykkä.

OA Sport vi propone la diretta live di Italia-Finlandia, quarto di finale degli Europei 2026 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, scambio dopo scambio, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizierà alle 21.05. Buon divertimento a tutti.