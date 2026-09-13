LIVE Atletica, Ultimate Championship 2026 in DIRETTA: ultima giornata con Tamberi!

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Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata dell’Ultimate Championship di Budapest. L’Ultimate Championship di Budapest è pronto per l’ultimo atto. Domenica 13 settembre cala il sipario sulla prima edizione della nuova manifestazione biennale ideata da World Athletics e, di fatto, sulla stagione internazionale in pista. Sarà una serata con tredici gare, dieci delle quali assegneranno il titolo, e con l’Italia ancora protagonista grazie a Gianmarco Tamberi, Dariya Derkach e alla 4×400 mista. I riflettori azzurri saranno puntati soprattutto su Tamberi, in pedana dalle 19.04 per la finale del salto in alto. Budapest è un luogo speciale per il marchigiano, che proprio al Nemzeti Atlétikai Központ conquistò nel 2023 il titolo mondiale completando la propria collezione di grandi successi internazionali. Gimbo arriva all’ultimo appuntamento dell’anno dopo essersi laureato campione europeo a Birmingham e aver conquistato il terzo posto nella finale di Diamond League. Tra gli avversari più pericolosi l’ucraino Oleh Doroshchuk e lo statunitense JuVaughn Harrison, leader mondiale stagionale con 2,34.

Mezz’ora più tardi, alle 19.34, toccherà a Dariya Derkach, chiamata a chiudere una stagione impreziosita dal titolo europeo nel salto triplo. Il livello della finale sarà altissimo con la campionessa olimpica Thea LaFond, la campionessa mondiale cubana Leyanis Perez e la senegalese Saly Sarr. Anche nel triplo verrà applicata la formula scelta per l’Ultimate Championship: due tentativi per tutte, terzo salto riservato alle migliori sei e quarto e ultimo alle prime quattro.

La terza presenza italiana arriverà alle 19.53 nella finale diretta della 4×400 mista. Nel gruppo azzurro sono stati convocati Lorenzo Benati, Alessandra Bonora, Alice Mangione, Anna Polinari, Edoardo Scotti e Luca Sito, oltre a Eloisa Coiro. La composizione definitiva del quartetto verrà scelta in prossimità della gara. Per l’Italia sarà un’altra occasione per confrontarsi con le migliori staffette mondiali nel format che assegna 80 mila dollari alla formazione vincitrice. La giornata inizierà alle 18.08 con la finale dei 400 ostacoli femminili, seguita alle 18.13 dal giavellotto maschile. Alle 18.18 scatteranno le semifinali dei 200 uomini, mentre alle 18.36 verrà assegnato il titolo dei 400 ostacoli maschili. Semifinali dei 200 femminili alle 18.44, prima di lasciare spazio all’alto maschile e agli azzurri.

Il programma proporrà poi alle 19.10 la finale dei 5000 femminili, alle 19.41 quella degli 800 maschili e alle 20.12 i 1500 uomini. Gran finale dedicato alla velocità: 200 maschili alle 20.38 e 200 femminili alle 20.49, dopo le rispettive semifinali disputate nella stessa serata. L’Italia proverà così ad aggiungere altri acuti a quello già firmato da Larissa Iapichino, prima azzurra a lasciare il segno nel nuovo evento di World Athletics. La fiorentina ha dominato il lungo con 6,90 al primo salto, precedendo Jazmin Sawyers, seconda con 6,78, e Alyssa Jones, terza con 6,77. Un successo da 150 mila dollari che ha completato una stagione nella quale Iapichino aveva già conquistato l’argento mondiale indoor, portato il record italiano a 7,12 e vinto il titolo europeo.

La prima giornata ha regalato anche prestazioni di altissimo livello. Armand Duplantis ha vinto l’asta con 6,20 davanti a Emmanouil Karalis, salito a 6,15, prima di tentare senza successo il record mondiale a 6,32. Nei 5000 Jakob Ingebrigtsen ha imposto la propria volata in 12:59.24, mentre Yaroslava Mahuchikh ha conquistato l’alto con 1,99. Sugli ostacoli sono arrivati i successi di Masai Russell in 12″22 nei 100 hs e Ja’Kobe Tharp in 12″94 nei 110 hs, con quest’ultimo capace di precedere di un solo centesimo Cordell Tinch. Domenica si completerà dunque l’esperimento lanciato da World Athletics: tre serate concentrate, campi di partecipazione ristretti e un montepremi complessivo da 10 milioni di dollari, con 150 mila destinati al vincitore di ogni gara individuale. Budapest assegnerà gli ultimi titoli e accompagnerà l’atletica mondiale verso la pausa, con Tamberi e Derkach a caccia dell’ultima firma azzurra del 2026.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata dell’Ultimate Championship di Budapest, minuto per minuto, gara per gara, senza perdervi neanche un attimo dell’evento. Si inizia alle 19.00. Buon divertimento!