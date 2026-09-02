Benedetta Gava sublime: doppio oro ai Giochi del Mediterraneo! Sfilza di medaglie per l’Italia

Benedetta Gava ha firmato una spettacolare doppietta dorata ai Giochi del Mediterraneo, la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Dopo aver trionfato in mattinata al volteggio da favorita della vigilia, la 17enne triestina si è ripetuta nel pomeriggio al corpo libero di fronte al pubblico presente sugli spalti del PalaCampitelli di Grottaglie (in provincia di Taranto).

L’azzurra ha preso il posto all’ultimo minuto della compagna Sofia Tonelli e ha fatto saltare il banco grazie a un esercizio di ottimo spessore (13.300, 5.3 il D Score), battendo di un decimo una veterana come la spagnola Alba Petisco (13.200) e sfruttando al meglio la caduta della favoritissima algerina Kaylia Nemour (settima con 11.950). Al quadrato sorride anche Emma Fioravanti, eccellente terza con 12.800.

In precedenza la fuoriclasse Nemour era riuscita a imporsi alla trave nonostante una caduta: 13.300 (6.5 la nota di partenza) per la Campionessa Olimpica e del mondo alle parallele asimmetriche, utile per prevalere nei confronti della spagnola Alba Petisco (13.200) e della nostra Eleonora Calaciura (12.900, 5.1). Sofia Tonelli aveva nelle gambe un esercizio con cui superare Nemour, ma ha commesso un errore e ha chiuso in quinta piazza (12.200).

Uomini beffati di misura: Tommaso Brunami argento al volteggio (13.900) alle spalle del marocchino Hamza Hossaini (14.025), con Niccolò Vannucchi quarto (13.750) dietro al turco Alperen Ege Avci (13.850); Matteo Levantesi bronzo alle parallele pari con 13.900, un decimo dietro al turco Altan Dogan e al cipriota Marios Georgiou (14.000), con Stefano Patron quarto (13.450). Levantesi poi quarto alla sbarra (12.450), nella gara vinta da Georgiou (14.200) davanti al francese Swaimy Bellil (13.750) e al connazionale Neofytos Kyriakou (13.100).