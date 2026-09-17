Atletica, le classifiche mondiali delle italiane: Iapichino scatenata, Battocletti raddoppia. I ranking di fine anno

Sono stati stilati i ranking di World Athletics al termine dell’annata agonistica. Come si sono piazzate le italiani nelle graduatorie mondiali femminili riferite al 2026? Larissa Iapichino si è resa protagonista di una superlativa annata agonistica: argento ai Mondiali Indoor, oro agli Europei, secondo posto alle Finali di Diamond League, trionfo agli Ultimate Championship e record italiano (7.12 metri). La fuoriclasse toscana è entrata in una nuova dimensione e si è meritata il secondo posto in graduatoria, in scia al fenomeno statunitense Tara Davis-Woodhall (15 lunghezze di margine per la Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e Campionessa del Mondo).

Nadia Battocletti si è confermata Campionessa d’Europa su 5000 e 10.000 metri, oltre a laurearsi Campionessa del Mondo sui 3000 metri indoor. La fuoriclasse trentina si è imposta in gara un po’ tattiche, motivo per cui i tempi non sono stati eccezionali e così è stata un po’ penalizzata in termini di punteggio: è nona nel ranking della distanza più breve e terza nella specialità più lunga in pista, alle spalle delle keniane Agnes Jebet Ngetich e Beatrice Chebet.

Splendida top-10 per Dariya Derkach nel salto triplo: ha trionfato agli Europei, ha ritoccato il proprio personale (14.60 metri), ha saputo distinguersi in campo internazionale e si è meritata l’ottava posizione. Ottavo posto anche per Sara Fantini nel lancio del martello, con tanto di argento agli Europei. Eloisa Coiro ha siglato il record nazionale degli 800 metri a 46 anni di distanza dalla fiammata di Gabriella Dorio, ha raggiunto la finale agli Europei e si è meritato il 14mo posto nella graduatoria di specialità.

Sui 1500 metri, la migliore italiana è Ludovica Cavalli (24ma), ma va annotato il piazzamento di Nadia Battocletti, 28ma dopo aver firmato il record italiano. Ayomide Folorunso si è fermata a un soffio dal suo primato nazionale dei 400 ostacoli, meritandosi una positiva 14ma piazza nella graduatoria di fine anno. Antonella Palmisano ottava nella graduatoria della mezza maratona di marcia con Alexandrina Mihai decima, Sofia Fiorini seconda nella maratona di marcia (disciplina non olimpica) alle spalle della spagnola Maria Perez, dopo aver siglato il record mondiale agli Europei.

Zaynab Dosso si è laureata Campionessa del Mondo sui 60 metri indoor, ma poi in estate non è mai riuscita a brillare sul rettilineo. Il ranking della velocità pura combina le due discipline e l’azzurra ha concluso in undicesima posizione, ad appena quattro lunghezze dalla top-10. Daisy Osakue ha ritoccato il già suo record italiano nel lancio del disco, pur faticando nei grandi eventi internazionali e concludendo la stagiona al 22mo posto.

Anna Polinari ha accarezzato il primato nazionale sulla tornata della morte e staziona in 33ma piazza, Idea Pieroni 31ma nel salto in alto, Elisa Molinarolo 29ma nel salto con l’asta, Sveva Gerevini 17ma nell’eptathlon. Sul mezzo giro di pista bisogna scendere in 80ma posizione per trovare Vittoria Fontana, Celeste Polzonetti 40ma sui 100 ostacoli, Paola Padovan 44ma nel tiro del giavellotto, Sara Verteramo 78ma nel getto del peso, non ci sono italiane nella top-100 dei 3000 siepi e di maratona.