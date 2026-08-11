Melnikova e compagne ottengono il visto per la Croazia! Dietro-front dopo mediazione, la Russia sarà agli Europei

Domenica era giunta la notizia della mancata concessione dei visti ad alcuni atleti russi, impossibilitati a entrare in Croazia per disputare gli Europei 2026 di ginnastica artistica, in programma a Zagabria dal 13 al 16 agosto (versione femminile) e dal 19 al 23 agosto (versione maschile). Tra gli impossibilitati a viaggiare figuravano Angelina Melnikova (Campionessa del Mondo all-around in carica) e Viktoria Listunova (vincitrice del titolo continentale sul giro completo nel 2021), entrambe grandi protagoniste del trionfo a squadre della Russia ai Giochi di Tokyo 2020.

L’assenza di queste stelle (non fa dimenticata anche l’accreditata Kalmykova) ha generato parecchie polemiche, anche perché la Russia è stata riabilitata dal CIO poche settimane fa e dunque le motivazioni del mancato rilascio del visto, non compito di World Gymnastics o European Gymnastics, ma degli organi politici croati, sembravano strette. Dopo una lunga mediazione, si è arrivato al cambio di rotta e così Melnikova e compagne potranno essere della partita durante la rassegna continentale, dove saranno tra le grandi favorite del team event e dove la capitana andrà a caccia dello scettro nel concorso generale.

European Gymnastic ha diffuso un comunicato in cui spiega la situazione: “A seguito di continue discussioni tra il governo croato, la Federginnastica croata e l’European Gymnastics, la maggior parte della delegazione russa ha ora ottenuto il visto e arriverà a Zagabria in tempo per l’allenamento sul podio“. Non saranno esposte le bandiere nazionali russe e bielorusse, ma verrà invece utilizzato il vessillo della Federazione internazionale di ginnastica; non verranno eseguiti gli inni nazionali. Nei sistemi ufficiali di competizione verrà invece utilizzato WG1 per gli atleti bielorussi e WG2 per i russi.