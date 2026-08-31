LIVE Ginnastica artistica, Giochi del Mediterraneo 2026 in DIRETTA: Italia a caccia del titolo nella gara a squadre maschile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle gare di ginnastica artistica di lunedì 31 agosto ai Giochi del Mediterraneo. Alla Grottaglie Sports Hall spazio alle qualificazioni maschili, che metteranno in palio anche le medaglie della gara a squadre. L’Italia vuole fare la voce grossa dinanzi al pubblico di casa e ha tutte le carte in regola per togliersi delle soddisfazioni.. Appuntamento alle 14.00 con l’inizio della competizione.

Sei gli attrezzi da affrontare tanto nella gara a squadre che nella competizione all around, con i ginnasti che si esibiranno al corpo libero, al cavallo con maniglie, agli anelli, alla sbarra, alle parallele ed al volteggio. L’Italia si affida a Matteo Levantesi, Stefano Patron, Ivan Brunello, Tommaso Brugnami, Niccolò Vannucchi e Diego Vazzola. Gli azzurri sfideranno Grecia, Egitto, Algeria, Spagna, Cipro, Portogallo, Turchia e Francia in una gara che li vede tra i favoriti.

Alle 17.30 sarà poi la volta delle qualificazioni dell’all around maschile. Per l’Italia al via Stefano Patron, Ivan Brunello e Tommaso Brugnami. Saranno 23 gli atleti che prenderanno parte alla competizione divisi in due suddivisioni. Si sommeranno i punteggi di tutti e sei gli attrezzi con gli italiani che proveranno a far entusiasmare il pubblico di Grottaglie con prestazioni di livello. Non sarà tuttavia scontato in quanto in una competizione così completa e dispendiosa anche un minimo errore può portare ad un brusco arretramento in classifica.

La giornata di ginnastica artistica ai Giochi del Mediterraneo 2026 inizierà alle 14.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!