LIVE Ginnastica artistica, Europei 2026 in DIRETTA: Melnikova dominante, la Russia è tornata padrona

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La formazione dell’Italia per le qualificazioni – La startlist e la presentazione delle qualificazioni

15.21 Inizia la rotazione al volteggio della Russia con Kalmykova.

15.18 La Russia appare oggettivamente imbattibile: esercizi di spessore, grande concretezza, difficoltà rimarchevoli, esecuzioni di livello. Tra parallele e trave sono state straripanti, al corpo libero si è visto qualche piccolo tentennamento. Dopo cinque anni sono tornate e stanno facendo la differenza. Aspettiamo il volteggio per il bilancio finale.

15.16 Intanto mancano poco più di tre ore alla gara dell’Italia, attesa alle ore 19.00.

15.14 Riscaldamento alla tavola per le russe, tra poco si parte.

15.10 La rotazione della Russia alla tavola: Us, Roshchina, Kalmykova, Melnikova. Melnikova eseguirà i due salti, per inseguire anche la finale di specialità, al pari di Us e Roshchina.

15.08 Ora la Russia andrà al volteggio per chiudere la propria gara.

15.06 Uno sguardo ai singoli attrezzi: l’ungherese Maria Csenge Bacskay guida al volteggio (13.733), la russa Anna Kalymkova comanda alle parallele (14.366), la russa Angelina Melnikova svetta alla trave (13.833), Melnikova primeggia al corpo libero (13.800).

15.05 Uno sguardo ai singoli attrezzi: l’ungherese Maria Csenge Bacskay guida al volteggio (13.733), la russa Anna Kalymkova comanda alle parallele (14.366), la russa Angelina Melnikova svetta alla trave (13.833), Melnikova primeggia al corpo libero (13.800).

15.03 Non emerge nulla di rilevante da Paesi Bassi e Ucraina, ci si avvia verso la conclusione della terza rotazione.

15.00 Angelina Melnikova svetta con 41.899 dopo tre esercizi, all’appello manca il volteggio: andrà nei pressi dei 56 (o oltre). Eccellente. La Campionessa del Mondo ha ormai staccato Anna Kalmykova (40.532) e Liudmila Roshchina (40.066).

14.55 La Russia chiude la rotazione al corpo libero con 13.800 di Melnikova, 12.600 di Roshchina e 12.600 di Kalmykova.

14.52 Sontuoso 13.600 (5.6 il D Score), 8.0 per l’esecuzione: Angelina Melnikova vola.

14.50 Lunghissima attesa per il riscontro di Melnikova, i giudici ci stanno ben pensando…

14.48 Attendiamo il punteggio di Melnikova, ci aspettiamo un riscontro notevole.

14.46 Livello elevatissimo. Peccato che si sia scomposta sull’ultima diagonale, piegandosi in avanti sulla combinazione. Bravissima sullo Tsukahara precedente, espressività ai massimi livelli.

14.45 Tocca ad Angelina Melnikova.

14.44 Roshchina è davvero una bella sorpresa del pomeriggio, anche se qualche sbavatura si è vista in questo attrezzo, su difficoltà comunque interessanti.

14.41 Infatti Us viene severamente punita: 12.433, 7.133 di esecuzione. Per il momento è la peggiore delle russe.

14.40 Attendiamo il punteggio di Us, poi toccherà a Roshchina.

14.38 Qualche sbilanciamento di troppo da parte di Us sugli arrivi.

14.36 Subito pronta Us, deve riscattare la caduta alla trave.

14.35 Il quartetto della Russia al quadrato: Elizaveta Us, Liudmila Roshchina, Angelina Melnikova, Anna Kalmykova.

14.34 Seconda rotazione terminata, ci si sposta d’attrezzo. La Russia si dirige al corpo libero, pronta a offrire nuove prestazioni di lusso.

14.32 Uno sguardo ai singoli attrezzi: l’ungherese Maria Csenge Bacskay guida al volteggio (13.733), la russa Anna Kalymkova comanda alle parallele (14.366), la russa Angelina Melnikova svetta alla trave (13.833), l’olandese Naomi Visser primeggia al corpo libero (13.000).

14.28 L’Ucraina sta terminando la propria prova al corpo libero, la Svizzera sugli staggi. Poi ci sarà il cambio attrezzi, la Russia è attesa al volteggio.

14.26 Nel frattempo non è emesso nulla di particolarmente rilevante sugli altri attrezzi, siamo nella fase discendente della seconda rotazione.

14.24 Angelina Melnikova svetta nell’all-around con il totale di 28.099, ma è tallonata da una grande Anna Kalmykova (27.932). Proiezione superiore dai 56 punti, sostenibile per ben pochi.

14.22 A metà qualificazione la Russia comanda con 83.864 punti, stanno rasentando il 14.0 di media dopo sei esercizi. Sono numeri da prestazioni dei giorni migliori. Oggettivamente è durissima per chiunque contro una corazzata del genere.

14.21 La Russia ha chiuso una rotazione di estrema solidità alla trave: 13.833 di Melnikova, 13.566 di Kalmykova e 13.533 di Roshchina. Totale di 40.932, media del 13:644. Sono scatenate…

14.19 E infatti Angelina Melnikova vola al comando: 13.833 (5.6 la nota di partenza). Prima alla trave davanti alle connazionali Kalmykova (13.566) e Roshchina (13.533).

14.17 Che eleganza di Angelina Melnikova: mancano alcune difficoltà del suo repertorio migliore, leggero sbilanciamento sulla prima serie dietro, ma la successiva combinazione avanti è ben interpretata, è piaciuta molto sui giri in accosciata, sul salto avanti è stata impeccabile e l’uscita è stata inchiodata. Grande esultanza.

14.14 Conferme che puntualmente arrivano da parte di Anna Kalmykova, capace di un bel 13.566 (5.6 il D Score). E ora tocca a Melnikova.

14.12 Molto bene Liudmila Roshchina in termini di punteggio, 13.533 partendo da 6.0: grandi difficoltà, ma qualche sbavatura c’è stata. Ora si cercano conferme da Kalmykova.

14.10 Il testimone passa a Lidumila Roshchina, leggermente scomposta sui giri in accosciata e sbilanciata all’indietro sull’arrivo.

14.08 Us viene valuta con 12.033, primo grande errore della Russia in questo pomeriggio.

14.06 Caduta di Elizaveta Us. Pessimo esordio per la giovane russa.

14.04 Vista l’eccessiva pausa, ricordiamo anche la formazione dell’Italia: Manila Esposito su trave e corpo libero, Elisa Iorio a volteggio e parallele asimmetriche; all-around per Giulia Perotti, July Marano e Anthea Sisio.

14.04 Us inizia a preparare l’attrezzo.

14.02 L’Italia gareggerà alle ore 19.00 insieme a Francia, Romania e Germania. Le azzurre sono in una formazione che coniuga veterane e nomi novi, senza le D’Amato. Staremo a vedere.

14.00 Ricordiamo la rotazione della Russia: aprirà la debuttante Elizaveta Us. A seguire Roshchina, Kalmykova e Melnikova,

13.58 Ora davvero la Russia può prepararsi per la trave, attrezzo sempre insidioso, dove l’errore è dietro l’angolo e dove una caduta può spegnere sogni di gloria (anche se Melnikova ha vinto l’ultimo all-around iridato mettendo piede a terra, come Vanessa Ferrari nel 2006).

13.56 Ed entra anche il 13.066 di Diana Lobok sui 10 cm. Qualche rallentamento di giuria.

13.54 Bisogna aspettare ancora qualche minuto prima di rivedere le russe, è arrivato ora il punteggio dell’ucraina Marinna Kiniuk alle ore trave: 13.033, prima provvisoriamente. Russe e ucraine sono nella stessa suddivisione.

13.50 Minuti di riscaldamento all’attrezzo, tra poco si riparte.

13.48 Alla trave aprirà la debuttante Elizaveta Us. A seguire Roshchina, Kalmykova e Melnikova, mentre Glotova è in panchina (non farà all-around).

13.46 Ora pausa per il cambio d’attrezzo, si riprenderà tra un paio di minuti. La Russia si trasferirà al corpo libero.

13.44 Nel frattempo l’olandese Naomi Visser si è portata al comando a corpo libero (13.00). Si è conclusa la prima rotazione.

13.42 Questa Russia fa oggettivamente paura, il livello delle sue punte è stellare, ma anche la media di squadra è decisamente alta. Aspettiamo di vederle su altri attrezzi, ma per il momento hanno spedito un chiaro messaggio all’intera concorrenza.

13.40 Rotazione magistrale della Russia alle parallele: Kalmykova 14.366, Glotova 14.300, Melnikova 14.266, Roshchina 13.933. Contano solo i migliori tre punteggi per la squadra, totale di 42.932: media folle di 14.3…

13.38 Alena Glotova ci è sembrava un po’ troppo cadenzata durante l’esercizio e l’uscita non è stata delle migliori, ma la giuria l’ha ben premiata: 6.2 la nota di partenza, 14.300 il totale, secondo posto dietro a Kalmykova (14.366). Melnikova scivola in terza piazza (14.266): fuori dalla finale di specialità per la regola dei passaporti…

13.37 Angelina Melnikova viene valutata in 14.266 (6.1 la nota di partenza), è seconda alle spalle di Kalmykova. Ora la chiusura di Glotova.

13.36 Solita pulizia delle linee delle Campionesse del Mondo, forse un po’ imprecisa su un paio di verticali. Uscita imperiosa con raccolto avvitato. Il ritorno agli Europei di Melnikova dopo cinque anni è stato ben bagnato.

13.35 Grandioso punteggio di Anna Kalmyova (14.366). Tocca ad Angelina Melnikova!

13.34 Bravissima Anna Kalmykova, una delle ragazze a cui non era stato concesso il visto: la combinazione con il Pak è stata eccellente, ottimo lo Shapo mezzo, leggero passetto in uscita.

13.33 Roshchina è partita da un altissimo 6.5 ed è stata valutata in 13.933, si inserisce in seconda posizione.

13.31 Roshchina si sbilancia leggermente sulla sinistra in uscita, ma ha impostato un esercizio di ottima sostanza, che farà comodo alla squadra.

13.28 Le russe stanno preparando gli staggi, sono vestite di nero. Ricordiamo che formalmente sono in gara con l’acronimo WG2 (atlete neutrali 2), ma poco cambia: è la Russia, anche senza bandiera.

13.25 Si attende subito una stoccata di Melnikova alle parallele, ma siamo molto curiosi di Glotova: è stata schierata in chiusura, il posto riservato alla migliore del lotto, dunque ci sarà da divertirsi.

13.20 Ricordiamo che l’Italia scenderà in pedana alle ore 19.00, nell’ultima suddivisione.

13.18 Le russe hanno completato il proprio riscaldamento, tra poco l’ingresso nel palazzetto e la presentazione alle giurie.

13.15 La rotazione della Russia sugli staggi: Roshchina, Kalmykova, Melnikova, Glotova. In questa suddivisione ci sarà anche l’Olanda di Sanne Wevers, la Svizzera, l’Ucraina e la Grecia.

13.12 Durante questa stagione Melnikova ha vinto lo scudetto con la Libertas Vercelli, nel suo palmares sconfinato non figura il titolo continentale sul giro completo. Proverà a rompere il digiuno.

13.10 Accanto alla stella assoluta ci saranno: Anna Kalmykova, Liudmila Roshchina, Alena Glotova ed Elizaveta Us.

13.08 La Russia incomincerà la gara alle parallele asimmetriche. Angelina Melnikova è la Campionessa del Mondo all-around ed è la grande favorita per la vittoria sul giro completo.

13.06 Angelina Melnikova ha rischiato di non essere presente: inizialmente le avevano negato il visto, poi dopo una lunga mediazione la Croazia è tornata sui suoi passi e così la Russia sarà presente con le sue stelle.

13.05 La Russia tornerà agli Europei dopo cinque anni: era il 2021 quando Viktoria Listunova vinceva l’all-around davanti ad Angelina Melnikova, antipasto del trionfo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nella gara a squadre. Poi il lungo stop per il conflitto bellico.

12.56 Alle ore 13.30 il primo snodo di giornata: scenderà in pedana la Russia di Angelina Melnikova. Ci risentiamo tra mezzoretta per gustarci in tempo reale, minuto per minuto, esercizio dopo esercizio, tutta la gara della Campionessa del Mondo all-around e delle sue compagne.

12.55 Per quanto riguarda le specialità: l’ungherese Maria Csenge Bacskay primeggia al volteggio (13.733), la bielorussa Sofia Shtykhetskaya ha stupito alle parallele (13.966), la belga Naomi Descampa svetta alla trave (12.766), la belga Jade Vansteenkiste si è messa davanti al corpo libero (12.900). Grande sorpresa sugli staggi, per il resto nulla di clamoroso.

12.54 La belga Lisa Vaelen resta al comando nell’all-around (51.432) davanti alla ceca Sona Artamonova (49.966) e alla bielorussa Ulyana Kuzmenkova (49.332).

12.52 Si è conclusa la seconda suddivisione. Il Belgio resta al comando con 152.665, davanti alla Bielorussia (148.295) e all’Ungheria (147.461).

12.00 Una sorpresa alle parallele asimmetriche: la bielorussa Sofia Shtykhetskaya ha ottenuto 13.966, primo posto provvisorio e punteggio da finale.

11.03 Ora la seconda suddivisione con Slovacchia, Malta, Cipro, Bielorussia, Finlandia e Norvegia. Non succederà nulla ai piani alti. Aggiorneremo con eventuali sviluppi di interessanti. Ricordiamo gli appuntamenti: Russia alle 13.30, Gran Bretagna alle 16.30, Italia, Francia e Romania alle 19.00.

11.01 Per quanto riguarda le specialità, i migliori punteggi sono: l’ungherese Maria Csenge Bacskay al volteggio (13.733), l’ungherese Bettina Lili Czifra alle parallele (13.866), la belga Naomi Descamps alla trave (12.766) e la belga Jade Vansteenkiste al corpo libero (12.900). Tra tavola e staggi la capolista si è distinta, potrebbero anche essere dei punteggi da finale.

11.00 Discreto il punteggio della belga Lisa Vaelen, prima nel concorso generale con 51.432, davanti alle ceche Sona Artamonova (49.966) e Alice Vlkova (49.232), quarta l’ungherese Greta Mayer (48.698).

10.58 Si è conclusa la prima suddivisione delle qualificazioni. Il Belgio guida nella classifica a squadre con 152.665, precedendo l’Ungheria (147.461) e la Cechia (147.461).

10.30 Prima suddivisione per il momento fiacca, se si esclude un bel 14.000 della belga Lisa Vaelen al volteggio. 10.25 Ci aspettavamo qualcosa in più dall’Ungheria al corpo libero: 11.100 Bacskay, 11.200 Mayer, 12.166 di Peter.

09.50 Trave sottotono delle ungheresi: 12.433 di Kovacs, 11.566 du Mayer, 10.966 di Sara Peter.

09.10 L’avvio della sessione è slittato alle ore 09.30, ma non cambieranno gli altri orari di riferimento: Russia alle 13.30, Gran Bretagna alle 16.30, Italia, Francia, Romania alle 19.00.

09.03 Seguiremo questa suddivisione con i migliori punteggi della sessione, avvicinandosi poi alla fase calda della fase preliminare e accompagnandovi verso l’esordio della Russia alle ore 13.30, con testa all’impegno dell’Italia alle ore 19.00.

09.01 Nella prima suddivisione sono impegnate Belgio, Portogallo, Ungheria e Cechia. Non ci sono pesci grossissimi, ma le magiare Zsofia Kovacs E Greta Mayer andranno seguite con attenzione.

09.00 Le qualificazioni iniziano in questo istante a Zagabria.

08.58 Si sommeranno i punteggi conseguiti sui quattro attrezzi per assegnare le medaglie del concorso generale. La qualifica procederà come di consueto: le migliori otto squadre accederanno alla finale del team event prevista domenica pomeriggio, le migliori otto atlete su ogni attrezzo si qualificheranno alle finali di specialità.

08.56 Manila Esposito abdicherà: non difenderà il titolo all-around vinto nelle ultime due edizioni. La favorita è la russa Angelina Melnikova, ma attenzione alla francese Elena Colas, le nostre Perotti e Marano potrebbero essere delle outsider.

08.55 L’Italia schiererà Manila Esposito alla trave e al corpo libero, Elisa Iorio al volteggio e alle parallele asimmetriche, giro completo per Giulia Perotti, Anthea Sisio e July Marano. Tra veterane, giovani e novità, considerando anche gli infortuni delle gemelle D’Amato.

08.54 In precedenza altri due momenti fondamentali: alle ore 13.30 toccherà alla Russia nella terza suddivisione, alle ore 16.30 ci sarà spazio per la Gran Bretagna nel quarto gruppo.

08.52 Ci aspetta una giornata molto lunga: cinque suddivisioni, si andrà avanti fino alle ore 21.00 circa. Sarà un crescendo di emozioni, aspettando le ore 19.00, quando l’Italia scenderà in pedana insieme a Francia, Romania e Germania.

08.50 Buongiorno e benvenuti alla diretta live degli Europei di ginnastica artistica femminile. Alle ore 09.00 inizieranno le qualificazioni, che assegneranno anche le medaglie del concorso generale individuale.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live degli Europei 2026 di ginnastica artistica femminile: la rassegna continentale si apre nella giornata odierna a Zagabria (Croazia), ad alzare il sipario sono le qualificazioni seniores. Ci aspettano dodici ore di grande passione in terra balcanica, al termine delle quali verranno assegnate le medaglie del concorso generale individuale, conosceremo le compagini ammesse alla finale a squadre di domenica pomeriggio e le atlete che si contenderanno il titolo negli atti conclusivi di specialità.

L’Italia scenderà in pedana alle ore 19.00, nella quinta e ultima suddivisione: la nostra Nazionale ha dovuto fare i conti con i problemi fisici di Alice D’Amato e Asia D’Amato, ma è pronta per difendere il titolo a squadre conquistato nelle ultime due edizioni. Manila Esposito abdicherà lo scettro di reginetta dell’all-around: la campana si esibirà soltanto alla trave e al corpo libero, dunque dovrà cedere il titolo dopo aver dettato legge nell’ultimo biennio.

Elisa Iorio si cimenterà al volteggio e alle parallele asimmetriche, mentre gli altri tre giovani elementi saranno impegnate sul giro completo e potrebbero anche rivelarsi delle outsider: Giulia Perotti (se trovasse continuità e contenesse gli errori potrebbe stupire), July Marano (fresca di trionfo ai Campionati Italiani) e il nome nuovo Anthea Sisio. Le azzurre gireranno insieme alla Romania della stella Sabrina Maneca-Voinea, alla Francia della quotatissima Elena Colas e alla Germania.

La Gran Bretagna di Ruby Evans, Rebecca Downie, Abigail Martin, Alia Leat e Ruby Stacey andrà seguita nella quarta suddivisione, a partire dalle ore 16.30. Alle ore 13.30, invece, nella terza suddivisione, riflettori puntati sulla Russia, acclarata pretendente al trono nel team event: corazzata totale con Angelina Melnikova (Campionessa del Mondo all-around), Anna Kalmykova, Liudmila Roshchina, Alena Glotova ed Elizaveta Us, ma in startlist non figura Viktoria Listunova.

OA Sport vi propone delle qualificazioni agli Europei 2026 di ginnastica artistica femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizierà alle ore 09.00 e si proseguirà fino alle ore 21.00 circa. Buon divertimento a tutti.