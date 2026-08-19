LIVE Ginnastica artistica, Europei 2026 in DIRETTA: con le qualificazioni si assegna il titolo all-around tra gli uomini

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La formazione dell’Italia – La presentazione degli azzurri – La startlist delle qualificazioni

Buongiorno e benvenuti alla diretta live degli Europei 2026 di ginnastica artistica maschile: la rassegna continentale si apre nella giornata odierna a Zagabria (Croazia), ad alzare il sipario sono le qualificazioni seniores. Ci aspettano undici ore di grande passione in terra balcanica, al termine delle quali verranno assegnate le medaglie del concorso generale individuale, conosceremo le compagini ammesse alla finale a squadre di domenica pomeriggio e gli atleti che si contenderanno il titolo negli atti conclusivi di specialità.

L’Italia scenderà in pedana alle ore 17.45, nella terza e ultima suddivisione: la nostra Nazionale inseguirà il pass per il maggior numero possibile di atti conclusivi ed è chiamata a difendere il bronzo conquistato lo scorso anno nel team event. Gli azzurri incominceranno la propria avventura alla sbarra e schiereranno Yumin Abbadini, Simone Speranza, Ares Federici, Edoardo De Rosa e Riccardo Villa, mentre Gabriele Targhetta gareggerà come individualista (punta alla medaglia al cavallo con maniglie).

I ragazzi del DT Giuseppe Cocciaro gireranno con Gran Bretagna, Francia, Turchia, Svizzera, Germania, Paesi Bassi. Da seguire anche la seconda suddivisione (ore 14.00) con la Russia, Israele, il Belgio e la Grecia e la terza (alle ore 10.00) con la Spagna, la Romania e la Grecia.

OA Sport vi propone delle qualificazioni agli Europei 2026 di ginnastica artistica maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizierà alle ore 10.00 e si proseguirà fino alle ore 21.00 circa. Buon divertimento a tutti.