LIVE Atletica, Europei 2026 in DIRETTA: Coiro show, é in finale negli 800! Ripescata Werro, Pieroni e Tavernini in finale nell’alto

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IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA 2026

15.26<: Nonino supera 4.80 al primo tentativo

15.25: Dopo due rotazioni nel gruppo A delle qualificazioni del giavellotto, Julian Weber e Nick Thumm hanno già in tasca la finale. Weber guida con 84,02, mentre Thumm sale a 83,49, record personale, superando la misura di qualificazione fissata a 82,00. Michele Fina cresce al secondo lancio e raggiunge 77,56, momentaneamente ottavo.

15.23: Neugebauer supera 4.80 al primo tentativo

15.20. Non riesce il primo tentativo a 4.70 di Dester

15.15: Buono il secondo lancio di Michele Fina che raggiunge 77.56 inserendosi al sesto posto. Serve di più per la qualificazione ma un bel balzo avanti in classifica per l’azzurro

15.03: Nonino supera 4.60 al secondo tentativo

15.02: Julian Weber non perde tempo nelle qualificazioni del giavellotto: il tedesco piazza subito 84,02 metri al primo lancio, supera la misura richiesta di 82,00 e stacca immediatamente il pass per la finale.

14.57: Errore a 4.60 per Nonino

14.56: Non un grande lancio quello di Michele Fina ad aprire la sua qualificazione nel giavellotto: 72.86 che significa ottavo posto provvisorio

14.55: 82,00 metri la misura di qualificazione diretta per la finale del giavellotto. Dopo il primo tentativo nessuno riesce ancora a raggiungerla: Nick Thumm si avvicina con 81,84, seguito da Arthur W. Petersen con 79,30, suo personale stagionale. Terzo Manu Quijera con 77,40.

14.45: Dester supera 4.50 al secondo tentativo e tira un sospiro di sollievo

14.43: Errore al primo tentativo a 5.50 per Dester

14.32: C’è l’azzurro Fina al via del primo gruppo di qualificazione del giavellotto. 82 metri la misura da raggiungere per staccare il pass diretto per la finale:

1 Patrik Michalec SVK

2 Arthur W. Petersen DEN

3 Edis Matusevicius LTU

4 Dimitrios Tsitsos GRE

5 Simon Wieland SUI

6 Manu Quijera ESP

7 Nick Thumm GER

8 Oliver Helander FIN

9 Patriks Gailums LAT

10 Jan Výška CZE

11 Michele Fina ITA

12 Artur Felfner UKR

13 Dawid Wegner POL

14 Sindri Hrafn Guðmundsson ISL

15 Julian Weber GER

14.10: Inizia la gara dell’asta del decathlon

14.08: Leo Neugebauer è al comando del decathlon al termine delle prime sette prove, forte soprattutto del 54,31 ottenuto nel disco. Il tedesco guida con 6301 punti, davanti a Jeff Tesselaar (6076) e Sander Skotheim (6023). Dario Dester è 13° con 5737 punti, mentre Alberto Nonino occupa la 19ª posizione con 5297. Ora spazio al salto con l’asta.

1 Leo Neugebauer (GER) 6301

2 Jeff Tesselaar (NED) 6076

3 Sander Skotheim (NOR) 6023

4 Makenson Gletty (FRA) 5971

5 Niklas Kaul (GER) 5943

6 Karel Tilga (EST) 5887

7 Rasmus Roosleht (EST) 5839

8 Vilém Stráský (CZE) 5827

9 Luuk Pelkmans (NED) 5803

10 Andrin Huber (SUI) 5801

11 Risto Lillemets (EST) 5773

12 Amadeus Gräber (GER) 5766

13 Dario Dester (ITA) 5737

14 Antoine Ferranti (FRA) 5643

15 Jip de Greef (NED) 5633

16 Dai Keïta (BEL) 5621

17 Edgaras Benkunskas (LTU) 5556

18 Emil Uhlin (SWE) 5491

19 Alberto Nonino (ITA) 5297

20 Leon Krummenacher (SUI) 5261

21 Nino Portmann (SUI) 5775*

14.07: Leo Neugebauer domina il disco del decathlon: il tedesco scaglia l’attrezzo a 54,31 metri, miglior prestazione nel disco in un decathlon e personale stagionale, raccogliendo 961 punti. Alle sue spalle Karel Tilga con 49,14 e Niklas Kaul con 48,88. Più indietro gli azzurri: Dario Dester è 18° con 39,80 (660 punti), Alberto Nonino 21° con 38,71 (638).

14.06: Definito il quadro delle finaliste dei 400 metri femminili. Il miglior tempo delle semifinali è della polacca Natalia Bukowiecka con 49.57, davanti a Lieke Klaver (49.71) e Henriette Jæger (49.80). Entrano in finale anche Lurdes Gloria Manuel, Amber Anning, Paula Sevilla, Helena Ponette e Yemi Mary John.

1 Natalia Bukowiecka (POL) 49.57

2 Lieke Klaver (NED) 49.71

3 Henriette Jæger (NOR) 49.80

4 Lurdes Gloria Manuel (CZE) 49.81

5 Amber Anning (GBR) 49.96

6 Paula Sevilla (ESP) 50.21

7 Helena Ponette (BEL) 50.31

8 Yemi Mary John (GBR) 50.33

14.04: Anna Polinari accarezza la finale dei 400 metri dopo 300 metri di ottimo livello, ma perde lucidità nel rettilineo conclusivo. L’azzurra chiude comunque con un grande 50.62, quinta nella semifinale. Davanti vince la norvegese Henriette Jæger in 49.80, davanti ad Amber Anning (49.96). In finale anche Paula Sevilla e Helena Ponette con il record personale.

1 Henriette Jæger (NOR) 49.80

2 Amber Anning (GBR) 49.96

3 Paula Sevilla (ESP) 50.21

4 Helena Ponette (BEL) 50.31

5 Anna Polinari (ITA) 50.62

6 Eveline Saalberg (NED) 50.84

7 Modesta Juste Morauskaite (LTU) 51.72

8 Elna Wester (SWE) 52.02

13.57: Queste le protagoniste della terza semifinale dei 400. Attenzione ad Anna Polinari:

2 Modesta Juste Morauskaite LTU

3 Elna Wester SWE

4 Eveline Saalberg NED

5 Henriette Jæger NOR

6 Anna Polinari ITA

7 Paula Sevilla ESP

8 Amber Anning GBR

9 Helena Ponette BEL

13.55: Natalia Bukowiecka domina la seconda semifinale dei 400 metri: la polacca vince con il personale stagionale di 49.57, precedendo la ceca Lurdes Gloria Manuel, seconda in 49.81. Terza la britannica Charlotte Henrich in 50.51. Alice Mangione chiude sesta in 51.50, record personale stagionale, e resta fuori dai primi due posti che garantiscono l’accesso diretto alla finale.

1 Natalia Bukowiecka (POL) 49.57

2 Lurdes Gloria Manuel (CZE) 49.81

3 Charlotte Henrich (GBR) 50.51

4 Myrte van der Schoot (NED) 50.75

5 Johanna Martin (GER) 51.34

6 Alice Mangione (ITA) 51.50

13.51: C’è Alice Mangione al via della seconda semifinale:

2 Sophie Becker IRL

3 Ana Prieto ESP

4 Alice Mangione ITA

5 Natalia Bukowiecka POL

6 Johanna Martin GER

7 Lurdes Gloria Manuel CZE

8 Charlotte Henrich GBR

9 Myrte van der Schoot NED

13.50: Novità nel quadro della finale degli 800 metri femminili: ripescate Gabija Galvydyte e Audrey Werro. La lituana e la svizzera, indicate nella classifica ufficiale con la sigla qR, si aggiungono alle otto atlete già qualificate e portano così a dieci il numero delle finaliste. Ci sarà anche Eloisa Coiro, terza nella seconda semifinale in 1:57.74.

Finaliste:

Keely Hodgkinson (GBR) 1:57.38

Femke Broeders-Bol (NED) 1:57.46

Eloisa Coiro (ITA) 1:57.74

Valentina Rosamilia (SUI) 1:58.16

Clara Liberman (FRA) 1:58.19

Jemma Reekie (GBR) 1:58.61

Anaïs Bourgoin (FRA) 1:58.84

Veronica Vancardo (SUI) 1:59.14

Gabija Galvydyte (LTU) 2:03.59

Audrey Werro (SUI) 2:35.35

13.47: Lieke Klaver domina la prima semifinale dei 400 metri e vola in finale con un eccellente 49.71. Alle spalle dell’olandese conquista il secondo posto e la qualificazione diretta la britannica Yemi Mary John, che chiude in 50.33. Alessandra Bonora è quinta in 51.42 e resta fuori dai primi due posti che garantiscono l’accesso diretto alla finale.

13.35: Queste le protagoniste della prima semifinale dei 400 donne. Prime 2 più i due migliori tempi vanno in finale:

2 Susanne Gogl-Walli AUT

3 Veronika Drljacic CRO

4 Alessandra Bonora ITA

5 Blanca Hervás ESP

6 Lieke Klaver NED

7 Isabelle Black FRA

8 Yemi Mary John GBR

9 Josefine Tomine Eriksen Aks NOR

13.30: C’è Alberto Nonino nel secondo gruppo del lancio del disco del decathlon

13.27: Due azzurre conquistano la finale del salto in alto, mentre Marta Morara si ferma a 1,88. Promosse Asia Tavernini e Idea Pieroni, entrambe capaci di superare 1,91, misura che per tutte e due vale anche il personale stagionale. Sono ben quindici le atlete che raggiungono 1,91 e ottengono la qualificazione, tra loro anche Yaroslava Mahuchikh, Angelina Topic e Iryna Gerashchenko.

Qualificate:

Louise Ekman (SWE) 1,91

Iryna Gerashchenko (UKR) 1,91

Christina Honsel (GER) 1,91

Elena Kulichenko (CYP) 1,91

Yaroslava Mahuchikh (UKR) 1,91

Angelina Topic (SRB) 1,91

Marija Vukovic (MNE) 1,91

Maria Zodzik (POL) 1,91

Karmen Bruus (EST) 1,91

Merel Maes (BEL) 1,91

Asia Tavernini (ITA) 1,91

Ella Junnila (FIN) 1,91

Solène Gicquel (FRA) 1,91

Idea Pieroni (ITA) 1,91

Morgan Lake (GBR) 1,91

13.24: Non esce il sommario delle finaliste degli 800. Possibile che si stia esaminando la caduta che ha estromesso Werro dalla finale

13.23: Non ci sarà Marta Morara in finale, tre errori per lei a 1.91

13.22: Eloisa Coiro è in finale negli 800 metri! Semifinale velocissima, vinta dalla britannica Keely Hodgkinson in 1:57.38 davanti all’olandese Femke Broeders-Bol, seconda in 1:57.46. Coiro tiene il ritmo delle migliori e chiude terza in un ottimo 1:57.74, conquistando così la qualificazione diretta alla finale. Alle sue spalle Valentina Rosamilia migliora il record personale con 1:58.16, davanti a Clara Liberman, anche lei al personale con 1:58.19.

13.21. ELOISA COIRO E’ IN FINALE!!! Bravissima l’azzurra a tenere le code di Hodgkinson e Bol, non due a caso, e chiude terza ancora con un grande crono

13.19: IDEA PIERONI! Anche lei supera 1.91 al terzo tentativo

13.18: Queste le protagoniste della seconda semifinale degli 800. Grande occasione per Coiro. Queste le protagoniste:

2 Valentina Rosamilia SUI

3 Rocio Arroyo ESP

4 Clara Liberman FRA

5 Smilla Kolbe GER

6 Keely Hodgkinson GBR

7 Eloisa Coiro ITA

8 Femke Broeders-Bol NED

9 Nina Vukovic CRO

13.15: ASIA TAVERNINI IN FINALE! 1.91 AL SECONDO TENTATIVO

13.14: Jemma Reekie si prende la prima semifinale degli 800 metri con una prova da 1:58.61. La britannica precede la francese Anaïs Bourgoin, seconda in 1:58.84, e la svizzera Veronica Vancardo, terza in 1:59.14: sono loro tre a conquistare il pass diretto per la finale. Restano fuori dalle prime tre Gabriela Gajanová (1:59.32) e Rénelle Lamote (1:59.88).

Qualificate:

1 Jemma Reekie (GBR) 1:58.61

2 Anaïs Bourgoin (FRA) 1:58.84

3 Veronica Vancardo (SUI) 1:59.14

13.13. CLAMOROSO! Caduta per la svizzera Werro che era una delle favorite per l’oro, caduta anche la Galyvdyte

13.12: Secondo errore per Morara a 1.91

13.08: Queste le protagoniste della prima semifinale degli 800 donne. le prime 3 più i due miglior tempi saranno in finale:

2 Gabriela Gajanová SVK

3 Marta Mitjans ESP

4 Jemma Reekie GBR

5 Audrey Werro SUI

6 Anaïs Bourgoin FRA

7 Veronica Vancardo SUI

8 Rénelle Lamote FRA

9 Gabija Galvydyte LTU

13.06: Errore di Tavernini e Pieroni a 1.88

13.05: Sei atlete superano direttamente la misura di qualificazione di 1,91 nel salto in alto femminile e conquistano la finale. Obiettivo centrato per la svedese Louise Ekman e la montenegrina Marija Vukovic nel gruppo A, mentre nel gruppo B avanzano Iryna Gerashchenko, Christina Honsel, Elena Kulichenko e Angelina Topic. Kulichenko eguaglia anche il personale stagionale con 1,91.

Qualificate dirette:

Louise Ekman (SWE) 1,91

Iryna Gerashchenko (UKR) 1,91

Christina Honsel (GER) 1,91

Elena Kulichenko (CYP) 1,91

Angelina Topic (SRB) 1,91

Marija Vukovic (MNE) 1,91

13.03: Primo errore di Pieroni a 1.91

13.00: Nullo anche il terzo lancio di Dester nel disco

12.59. Sono 21 le atlete che si presentano a 1.91, misura che dà l’accesso diretto alla finale dell’alto, ci sono le tre italiane che finora non hanno commesso errori

12.58: Tre azzurri su tre in finale nei 3000 siepi! Bilancio pieno per l’Italia nelle batterie: Osama Zoghlami firma il secondo tempo complessivo in 8:34.52, alle spalle soltanto dello spagnolo Daniel Arce (8:34.47). Centrano l’obiettivo anche Yassin Bouih, tredicesimo in 8:36.25, e Ala Zoghlami, quattordicesimo in 8:36.52. L’Italia si presenterà dunque alla finale con tre atleti.

Qualificati per la finale:

1 Daniel Arce (ESP) 8:34.47

2 Osama Zoghlami (ITA) 8:34.52

3 Nicolas-Marie Daru (FRA) 8:34.60

4 Rémi Schyns (BEL) 8:34.63

5 Baptiste Fourmont (FRA) 8:34.64

6 Ruben Querinjean (LUX) 8:35.07

7 Leo Magnusson (SWE) 8:35.12

8 Karl Bebendorf (GER) 8:35.26

9 Frederik Ruppert (GER) 8:35.46

10 Pierre Boudy (FRA) 8:35.82

11 Niklas Buchholz (GER) 8:35.90

12 Kristian Imroth (GBR) 8:36.20

13 Yassin Bouih (ITA) 8:36.25

14 Ala Zoghlami (ITA) 8:36.52

15 Alejandro Quijada (ESP) 8:36.92

16 William Battershill (GBR) 8:37.33

12.56: Italia al completo nella finale dei 3000 siepi! Dopo Osama Zoghlami, superano le batterie anche Yassin Bouih e Ala Zoghlami, rispettivamente settimo in 8:36.25 e ottavo in 8:36.52 nella seconda serie. La vittoria va allo spagnolo Daniel Arce in 8:34.47 davanti al belga Rémi Schyns e al francese Baptiste Fourmont. Tre azzurri su tre conquistano dunque il pass per la finale.

12.51. Nullo il secondo lancio di Dester nel disco, servirebbe qualche metro in più per restare in media

12,49: Idea Pieroni supera 1.88 al primo tentativo, anche la terza azzurra è fra le 16 che sono riuscite a scavalcare questa misura

12.48: Anche Tavernini supera 1.88 al primo tentativo

12.46: Morara supera 1.88 al primo tentativo, sono 24 le atlete ancora in gara, potrebbe essere questa una misura spartiacque

12.43: Questa la lista di partenza della seconda semifinale dei 3000 siepi. Al via Ala Zoghlami e Yassin Bouih:

1 Camilo Irarragorri SUI

2 Vidar Johansson SWE

3 Baptiste Fourmont FRA

4 Rémi Schyns BEL

5 Maciej Megier POL

6 Alexis Miellet FRA

7 Daniel Arce ESP

8 Bruno Belcic CRO

9 Karl Bebendorf GER

10 Leo Magnusson SWE

11 Jacob Boutera NOR

12 Yassin Bouih ITA

13 Ruben Querinjean LUX

14 Cuma Özcan TUR

15 Ala Zoghlami ITA

16 Leandro Monteiro POR

17 Zak Seddon GBR

12.40: Osama Zoghlami vince la batteria dei 3000 siepi e conquista con autorità l’accesso alla finale! L’azzurro taglia il traguardo in 8:34.52, precedendo in volata il francese Nicolas-Marie Daru (8:34.60) e il tedesco Frederik Ruppert (8:35.46). Otto gli atleti che staccano direttamente il pass per la finale.

Qualificati:

1 Osama Zoghlami (ITA) 8:34.52

2 Nicolas-Marie Daru (FRA) 8:34.60

3 Frederik Ruppert (GER) 8:35.46

4 Pierre Boudy (FRA) 8:35.82

5 Niklas Buchholz (GER) 8:35.90

6 Kristian Imroth (GBR) 8:36.20

7 Alejandro Quijada (ESP) 8:36.92

8 William Battershill (GBR) 8:37.33

12.38: Accelerazione di Zoghlami che è in testa a 200 metri dal traguardo

12.36. Zoghlami nelle prime posizioni del gruppo a un km dal termine della prima batteria dei 3000 siepi

12.33: Dester raggiunge 39.80 nel disco,

12.32: 1.84 superato anche da Tavernini al primo tentativo

12.31: Anche Pieroni supera 1.84 al primo tentativo

12.28: Al via la prima batteria dei 3000 siepi, i primi 8 in finale, c’è Osama Zoghlami. Questi i protagonisti:

1 Kristian Imroth GBR

2 Osama Zoghlami ITA

3 Tobias Rattinger AUT

4 Aarno Liebl SUI

5 Adam Bajorski POL

6 Niklas Buchholz GER

7 William Battershill GBR

8 Simon Sundström SWE

9 Tim van de Velde BEL

10 Alejandro Quijada ESP

11 Nicolas-Marie Daru FRA

12 Abdullah Tugluk TUR

13 Nahuel Carabaña AND

14 István Palkovits HUN

15 Lourenço Rodrigues POR

16 Pierre Boudy FRA

17 Frederik Ruppert GER

12.26: Morara supera 1.84 al primo tentativo

12.25: Due azzurri avanzano alle semifinali dei 200 metri! Filippo Dezza firma addirittura il miglior tempo complessivo del turno con 20,60, precedendo di un centesimo il tedesco Joshua Hartmann. Missione compiuta anche per Eduardo Longobardi, decimo assoluto in 20,91. L’Italia porta dunque entrambi i suoi rappresentanti al turno successivo.

Qualificati per le semifinali:

1 Filippo Dezza (ITA) 20,60

2 Joshua Hartmann (GER) 20,61

3 Oskars Grava (LAT) 20,69

4 Kenny Emi Tijani-Ajayi (NOR) 20,70

5 Delvis Santos (POR) 20,70

6 Gediminas Truskauskas (LTU) 20,72

7 Henri Sai (EST) 20,73

8 Linus Pihl (SWE) 20,88

9 Erik Erlandsson (SWE) 20,89

10 Eduardo Longobardi (ITA) 20,91

11 Marcus Lawler (IRL) 20,94

12 Ebuka Nwokeji (GBR) 20,95

13 Deniz Kaan Kartal (TUR) 21,02

12.21 Secondo posto per Longobardi, anche lui molto bravo nel rettilineo finale.

12.20 Sta per iniziare la terza e ultima batteria dei 200 metri maschili:

1 Sotirios GKARAGKANIS GRE

2 Felix SVENSSON SUI

3 Andreas Ofstad KULSENG NOR

4 Ján VOLKO SVK

5 Eduardo LONGOBARDI ITA

6 Ondrej MACÍK CZE

7 Oriol SANCHEZ ESP

8 Delvis SANTOS POR

12.18 Questa la classifica della seconda batteria dei 200 metri maschili:

1 Filippo DEZZA ITA 20.60

2 Oskars GRAVA LAT 20.69

3 Henri SAI EST 20.73

4 Linus PIHL SWE 20.88

5 Marcus LAWLER IRL 20.94

6 Gal ARAD ISR 21.02

7 Kubilay ENÇÜ TUR 21.06

8 Vasileios MYRIANTHOPOULOS GRE 21.17

12.16 Grandissima seconda parte di gara di Dezza, che vince la batteria con 20″59. Dalla curva in poi è iniziata la sua progressione.

12.15 Nessuna squalifica, atleti nuovamente sui blocchi.

12.14 Falsa partenza nella seconda batteria dei 200 metri maschili.

12.12 Morara passa anche a 1,80 senza problemi.

12.10 Questa la startlist della seconda batteria delle qualificazioni dei 200 metri maschili, dove è presente l’azzurro Filippo Dezza:

1 Filippo DEZZA ITA

2 Henri SAI EST

3 Gal ARAD ISR

4 Marcus LAWLER IRL

5 Kubilay ENÇÜ TUR

6 Vasileios MYRIANTHOPOULOS GRE

7 Oskars GRAVA LAT

8 Linus PIHL SWE

12.08 Questa la classifica della prima batteria dei 200 metri maschili:

1 Joshua HARTMANN GER 20.61

2 Kenny Emi TIJANI-AJAYI NOR 20.70

3 Gediminas TRUSKAUSKAS LTU 20.72

4 Erik ERLANDSSON SWE 20.89

5 Ebuka NWOKEJI GBR 20.95

6 Deniz Kaan KARTAL TUR 21.02

7 Darijo BAŠIC PALKOVIC SRB 21.17

8 Karlo MARCIUŠ CRO 21.24

12.06 Chiude al comando con 20″61 il tedesco Hartmann.

12.04 Questa la startlist della prima batteria delle qualificazioni dei 200 metri maschili:

1 Ebuka NWOKEJI GBR

2 Erik ERLANDSSON SWE

3 Kenny Emi TIJANI-AJAYI NOR

4 Karlo MARCIUŠ CRO

5 Joshua HARTMANN GER

6 Darijo BAŠIC PALKOVIC SRB

7 Gediminas TRUSKAUSKAS LTU

8 Deniz Kaan KARTAL TUR

12.03 Passa senza problemi la misura di 1,75 anche Asia Tavernini.

12.01 Anche Idea Pieroni supera la misura di 1,75 al primo tentativo.

11.59 Marta Morara passa al primo tentativo la misura di 1,75 nelle qualificazioni del salto in alto femminile.

11.57 Dopo sei prove questa è la classifica provvisoria del decathlon maschile:

1 Leo NEUGEBAUER GER 5340

2 Jeff TESSELAAR NED 5304

3 Sander SKOTHEIM NOR 5293

4 Makenson GLETTY FRA 5274

5 Vilém STRÁSKÝ CZE 5109

6 Niklas KAUL GER 5096

7 Nino PORTMANN SUI 5087

8 Dario DESTER ITA 5077

9 Rasmus ROOSLEHT EST 5068

10 Andrin HUBER SUI 5067

11 Luuk PELKMANS NED 5047

12 Karel TILGA EST 5035

13 Amadeus GRÄBER GER 5031

14 Antoine FERRANTI FRA 4994

15 Risto LILLEMETS EST 4978

16 Dai KEÏTA BEL 4976

17 Jip DE GREEF NED 4816

18 Emil UHLIN SWE 4776

19 Edgaras BENKUNSKAS LTU 4757

20 Alberto NONINO ITA 4659

21 Leon KRUMMENACHER SUI 4528

11.54 Questa la classifica della terza batteria dei 110 hs del decathlon maschile:

1 Makenson GLETTY FRA 14.18

2 Andrin HUBER SUI 14.29

3 Nino PORTMANN SUI 14.45

4 Vilém STRÁSKÝ CZE 14.47

5 Niklas KAUL GER 14.73

6 Jip DE GREEF NED 14.76

7 Dario DESTER ITA 14.79

8 Luuk PELKMANS NED 14.97

11.51 Vince il francese Gletty, l’azzurro Dester sbaglia sul quarto ostacolo e chiude settimo.

11.48 Ecco la startlist della terza e ultima batteria dei 110 hs del decathlon maschile:

1 Niklas KAUL GER

2 Luuk PELKMANS NED

3 Andrin HUBER SUI

4 Dario DESTER ITA

5 Nino PORTMANN SUI

6 Makenson GLETTY FRA

7 Vilém STRÁSKÝ CZE

8 Jip DE GREEF NED

11.46 Questa la classifica della seconda batteria dei 110 hs del decathlon maschile:

1 Risto LILLEMETS EST 14.64

2 Jeff TESSELAAR NED 14.65

3 Amadeus GRÄBER GER 14.74

4 Leon KRUMMENACHER SUI 14.87

5 Leo NEUGEBAUER GER 14.94

6 Edgaras BENKUNSKAS LTU 15.04

– Zsombor GÁLPÁL HUN DNS

– Ondrej KOPECKÝ CZE DNS

11.43 Lillemets beffa Tesselaar, solo quinto Neugebauer.

11.40 Sta per iniziare la seconda batteria dei 110 hs del decathlon maschile, dove non ci sono azzurri. Questa la startlist:

1 Leo NEUGEBAUER GER

2 Leon KRUMMENACHER SUI

3 Risto LILLEMETS EST

4 Ondrej KOPECKÝ CZE

5 Jeff TESSELAAR NED

6 Edgaras BENKUNSKAS LTU

7 Amadeus GRÄBER GER

8 Zsombor GÁLPÁL HUN

11.37 Questa la classifica della prima batteria dei 110 hs del decathlon maschile:

1 Sander SKOTHEIM NOR 14.50

2 Antoine FERRANTI FRA 14.72

3 Rasmus ROOSLEHT EST 14.72

4 Dai KEÏTA BEL 14.84

5 Emil UHLIN SWE 15.03

6 Karel TILGA EST 15.04

7 Alberto NONINO ITA 15.15

– Johannes ERM EST DNS

11.34 Il norvegese Skotheim vince la prima batteria dei 110 hs del decathlon maschile. Settimo l’azzurro Nonino.

11.31 Nella prima batteria dei 110 hs del decathlon maschile sarà impegnato l’azzurro Alberto Nonino. Questa la startlist:

1 Johannes ERM EST

2 Emil UHLIN SWE

3 Karel TILGA EST

4 Dai KEÏTA BEL

5 Antoine FERRANTI FRA

6 Alberto NONINO ITA

7 Rasmus ROOSLEHT EST

8 Sander SKOTHEIM NOR

11.28 Questa la classifica provvisoria del decathlon maschile dopo cinque prove:

1 Leo NEUGEBAUER GER 4483

2 Jeff TESSELAAR NED 4412

3 Sander SKOTHEIM NOR 4382

4 Makenson GLETTY FRA 4323

5 Johannes ERM EST 4282

6 Niklas KAUL GER 4214

7 Dario DESTER ITA 4202

8 Luuk PELKMANS NED 4194

8 Vilém STRÁSKÝ CZE 4194

10 Karel TILGA EST 4190

11 Rasmus ROOSLEHT EST 4184

12 Nino PORTMANN SUI 4170

13 Amadeus GRÄBER GER 4150

14 Andrin HUBER SUI 4130

15 Antoine FERRANTI FRA 4110

16 Dai KEÏTA BEL 4107

17 Risto LILLEMETS EST 4084

18 Jip DE GREEF NED 3937

19 Emil UHLIN SWE 3930

20 Edgaras BENKUNSKAS LTU 3912

21 Zsombor GÁLPÁL HUN 3897

22 Alberto NONINO ITA 3828

23 Leon KRUMMENACHER SUI 3663

11.25 Fa già caldissimo a Birmingham, temperatura intorno ai 29°.

11.22 Grande attesa per Elisa Coiro nelle semifinali degli 800 metri femminili.

11.19 La prima prova di giornata per il decathlon maschile sarà i 110 hs.

11.16 Nelle qualificazioni del salto in alto femminile saranno impegnate, per l’Italia, Marta Morara, Idea Pieroni e Asia Tavernini.

11.13 Dario Dester nella due prove di ieri sera del decathlon maschile ha recuperato ben quattro posizioni, passando dall’undicesimo al settimo posto provvisorio.

11.10 Tra circa 20′ inizierà la sessione mattutina della quarta giornata degli Europei 2026 di atletica leggera.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Europei 2026 di atletica di Birmingham. Una giornata lunghissima, con l’Italia impegnata praticamente senza soluzione di continuità tra pista e pedane. Gli Europei di atletica 2026 di Birmingham proseguono con il quarto atto della rassegna continentale. Dalle prove multiple del mattino fino alle finali della serata, saranno numerosi gli azzurri chiamati in causa, con Dariya Derkach ed Erika Saraceni già certe di giocarsi le medaglie nel salto triplo e altri italiani che potrebbero aggiungersi agli appuntamenti decisivi sulla base dei risultati dei turni precedenti.

La seconda giornata del decathlon farà da filo conduttore. Dario Dester e Alberto Nonino ripartiranno rispettivamente dal settimo e dal 22mo posto alle 11.33 italiane con i 110 ostacoli, prima di affrontare disco, asta e giavellotto e chiudere la loro fatica alle 22.10 con i 1500 metri. Dester, primatista italiano e sesto nelle ultime due edizioni degli Europei, cercherà di mantenere il contatto con le posizioni di vertice. Il grande riferimento internazionale è Leo Neugebauer, campione del mondo e reduce dall’oro di Tokyo, in un confronto che comprende anche Johannes Erm, Sander Skotheim, Makenson Gletty e l’ex campione mondiale ed europeo Niklas Kaul.

Alle 11.55 spazio alle qualificazioni dell’alto femminile con Marta Morara, Idea Pieroni e Asia Tavernini. Per le tre italiane si annuncia una qualificazione estremamente selettiva, considerando il livello delle avversarie. Yaroslava Mahuchikh va a caccia del terzo titolo europeo consecutivo, risultato che le permetterebbe di eguagliare Ruth Beitia, ma la concorrenza comprende Angelina Topic, Iryna Gerashchenko e Marija Vukovic. Occhi anche sulla polacca Maria Zodzik, argento ai Mondiali di Tokyo 2025. Subito dopo sarà la velocità a prendersi la scena. Filippo Dezza ed Eduardo Longobardi saranno al via del primo turno dei 200 metri alle 12.05, mentre Fausto Desalu è già ammesso alle semifinali della sera. Proprio Desalu, forte della seconda prestazione europea stagionale, può rappresentare una delle carte più interessanti dell’Italia sulla distanza. Il quadro internazionale non presenta un dominatore assoluto: Zharnel Hughes cerca di tornare sui livelli del titolo conquistato nel 2022, Timothé Mumenthaler difende l’oro di Roma e tra gli uomini da seguire figurano anche William Reais, Joshua Hartmann e Owen Ansah.

Alle 12.30 toccherà ai 3000 siepi maschili con Yassin Bouih, Ala Zoghlami e Osama Zoghlami. Quest’ultimo, argento europeo a Monaco 2022, si presenta a Birmingham con una prestazione stagionale che lo colloca tra i migliori dieci del continente. Il punto di riferimento è il tedesco Frederik Ruppert, sceso sotto la barriera degli otto minuti e detentore del record europeo. La Germania schiera anche Karl Bebendorf, bronzo a Roma, mentre Alexis Miellet proverà a difendere il titolo conquistato due anni fa. Per gli azzurri l’obiettivo immediato sarà guadagnarsi un posto nella finale. Il programma potrebbe poi riportare in pista Eloisa Coiro alle 13.10 per le semifinali degli 800 metri. L’azzurra si è presentata all’Europeo ed ha cancellato un primato italiano che resisteva da 46 anni, quello di Gabriella Dorio, e la sua crescita permette di guardare con interesse anche al confronto internazionale. La sfida per il titolo promette scintille tra Keely Hodgkinson e Audrey Werro, con la britannica alla ricerca del terzo oro europeo consecutivo. Femke Broeders-Bol, Gabriela Gajanova, Anaïs Bourgoin e Rénelle Lamote completano un gruppo di altissimo livello.

Alle 13.45 Anna Polinari sarà invece impegnata nelle semifinali dei 400 metri, assieme ad Alice Mangione e Alessandra Bonora. Polinari arriva dopo essersi avvicinata al record italiano, mentre Mangione proverà a cancellare il ricordo di Roma 2024, quando rimase fuori dalla finale per una sola posizione. La norvegese Henriette Jaeger e la ceca Lurdes Gloria Manuel figurano tra le principali candidate al titolo insieme alla campionessa europea Natalia Bukowiecka, a Lieke Klaver e alle britanniche Yemi Mary John e Charlotte Henrich. L’ultima presenza italiana della sessione diurna arriverà dalle qualificazioni del giavellotto maschile, con Michele Fina e Giovanni Frattini impegnati dalle 14.35 nel gruppo A oppure dalle 15.45 nel gruppo B. La specialità riunisce gli ultimi tre campioni europei, Thomas Röhler, Julian Weber e Jakub Vadlejch. Weber guida le liste degli iscritti nonostante abbia gareggiato soltanto due volte durante la stagione; Marcin Krukowski, Edis Matusevicius e Artur Felfner sono altri nomi da tenere sotto osservazione. Fina e Frattini dovranno cercare immediatamente una misura importante per alimentare le speranze di finale.

La sessione serale scatterà alle 19.35 italiane con il giavellotto del decathlon, ma uno degli appuntamenti più attesi dall’Italia arriverà alle 20.40 con la finale del salto triplo femminile. Dariya Derkach ed Erika Saraceni saranno entrambe in pedana per giocarsi qualcosa di importante. Derkach si presenta con 14,52 e una stagione caratterizzata da grande continuità, mentre Saraceni ha rilanciato le proprie ambizioni agli Assoluti saltando 14,50 al primo appuntamento dell’anno. Ilona Masson vanta a sua volta 14,52, Neja Filipic 14,50, Ivana Spanovic 14,41 e Tugba Danismaz 14,23, mentre Gabriela Petrova possiede un personale di 14,66. L’Italia cerca una medaglia europea nel triplo femminile che manca dall’argento conquistato da Simona La Mantia nel 2010.

Dieci minuti più tardi, alle 20.50, sarà assegnato il titolo dell’asta femminile. Le qualificazioni hanno confermato un quadro particolarmente equilibrato: Wilma Heltelä, Angelica Moser, Aikaterini Stefanidi, Marie-Julie Bonnin, Elien Vekemans, Margot Chevrier e Kajsa Roth hanno tutte superato quota 4,50. L’assenza di Molly Caudery contribuisce a rendere ancora meno prevedibile la lotta per le medaglie. Alle 21.05 torneranno protagonisti i 200 metri maschili con Fausto Desalu già sicuro di un posto in semifinale. Dezza e Longobardi proveranno a raggiungerlo attraverso le batterie della mattina. Il campione olimpico della 4×100 si presenta con credenziali importanti e, in una specialità particolarmente aperta, la seconda prestazione europea stagionale autorizza a guardare con ambizione al suo percorso a Birmingham.

Il programma assegnerà poi altri titoli in rapida successione. Alle 21.29 è prevista la finale dei 3000 siepi femminili, con la primatista europea e campionessa uscente Alice Finot chiamata a difendersi soprattutto dalla britannica Elise Thorner, capace di 9’05”45, e dalle tedesche Gesa Felicitas Krause e Lea Meyer. Clara Entresangle, Ilona Mononen e Flavie Renouard completano un campo nel quale la corsa al podio appare tutt’altro che chiusa. Alle 21.45 riflettori sul disco maschile per una delle finali tecnicamente più attese dell’intera rassegna. Il grande nome è quello del primatista mondiale Mykolas Alekna, accreditato di 75,56 e già capace di 72,65 in stagione. Kristjan Ceh difenderà il titolo europeo conquistato a Roma, mentre Daniel Ståhl resta un avversario da non perdere mai di vista. Completano un cast di altissimo livello Andrius Gudzius, Ruben Rolvink, Henrik Janssen e Lukas Weißhaidinger.

Alle 22.10 arriverà l’ultimo atto del decathlon con i 1500 metri, mentre alle 22.28 sarà il momento della finale degli 800 metri maschili, con Francesco Pernici a caccia di una consacrazione a livello continentale. La quarta giornata degli Europei si concluderà alle 22.50 con l’assegnazione del titolo dei 200 metri femminili.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Europei di atletica 2026 di Birmingham: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 11.33 con le batterie e si prosegue alle 19.35 con la seconda sessione. Buon divertimento!