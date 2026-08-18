La storia di Manila Esposito arriva in Spagna: “Mi piaccio come sono, chi odia è il più fragile”

Manila Esposito è stata grande protagonista agli Europei 2026 di ginnastica artistica, dove ha trionfato al corpo libero e ha conquistato due medaglie d’argento (alla trave e con la squadre), diventando l’atleta italiana con il maggior numero di podi all’attivo in campo continentale. La fuoriclasse campana ha abdicato nel concorso generale individuale, visto che al momento non ha nelle gambe volteggio e parallele asimmetriche, ma ha saputo ribadire la propria caratura nelle sue specialità di punta.

Alla vigilia dell’evento di Zagabria, la 19enne era finita nel mirino di alcune haters, che l’hanno aspramente insultata sui social per la propria forma fisica. Attacchi spregevoli e che avrebbero potuto fare molto male, ma il bronzo olimpico di Parigi 2024 non ha dato peso a certe parole, si è fatta forza e ha giganteggiato nella capitale croata. Non che ci fosse bisogno di dimostrare qualcosa, visto che il valore dell’azzurra è inconfutabile ed è emerso più volte nell’ultimo decennio.

La storia di Manila Esposito è arrivata fino in Spagna, ripresa da Marca, la testata sportiva più accreditata in terra iberica: “L’italiana Manila Esposito, campionessa europea di ginnastica artistica al corpo libero e vincitrice di altre due medaglie agli Europei di Zagabria, ha affermato di stare ritrovando fiducia in se stessa e di aver preferito rispondere con le sue esibizioni ai commenti ricevuti sui social media riguardo al suo fisico. «Un ringraziamento speciale a chi mi sostiene, credendo sempre in me, anche quando io stessa non ci riesco. Ma devo dire che, dopo questi successi, sto ritrovando fiducia in me stessa, e questa è la cosa più importante», ha scritto martedì sul suo account Instagram“.

Si legge ancora: “La ginnasta, di 19 anni, ha conquistato a Zagabria l’oro al corpo libero e due argenti, alla trave e nella gara a squadre. Questi risultati sono arrivati dopo che alcuni utenti dei social media avevano pubblicato commenti sul suo corpo e sulla sua muscolatura. «Leggere quei commenti non è piacevole. Ma non ho risposto con le parole, ho risposto con i risultati. Se qualcosa non ti piace, semplicemente non guardarla. Mi piaccio così come sono. Chi odia di solito è il più fragile», ha risposto allora Esposito, nata a Napoli nel 2006. L’italiana ha sottolineato che il risultato più importante non sono state solo le medaglie, ma il ritrovare fiducia nelle proprie capacità. «Mi sento bene con me stessa ed è grazie al mio fisico che riesco a ottenere certi risultati»“.

Il pezzo si conclude riprendendo altre dichiarazioni della nostra portacolori: “La ginnasta ha spiegato che durante la competizione ha cercato di non prestare troppa attenzione alle critiche e che i suoi risultati le hanno permesso di lasciarsi l’episodio alle spalle. «Non ci ho pensato troppo in questi giorni», ha precisato“.