Ginnastica artistica, l’Italia fa il pieno di medaglie agli Europei: apoteosi Esposito, Iorio e Perotti di lusso

A Zagabria (Croazia) si sono disputate le Finali di Specialità degli Europei 2026 di ginnastica artistica: dopo l’assegnazione delle medaglie nel concorso generale individuale, attraverso i risultati delle qualificati di giovedì, oggi si sono definiti i podi per i singoli attrezzi al termine di un pomeriggio molto intenso e ricco di soddisfazioni per l’Italia.

Il Bel Paese ha infatti conquistato quattro medaglie (un oro, due argenti, un bronzo): tutte le azzurre che erano riuscite a meritarsi l’approdo agli atti conclusivi sono riuscite a portarsi a casa un metallo. Manila Esposito ha trionfato al corpo libero grazie a uno splendido esercizio che mescola eleganza e acrobatica, riprendendo lo scettro su cui aveva messo le mani nel 2024 e che aveva ceduto lo scorso anno (fu argento in quel di Lipsia, dove dettò legge sul giro completo).

La campana aveva commesso un passo indietro in uscita alla trave e si era dovuta “accontentare” dell’argento, a un decimo dalla francese Elena Colas, capace di beffarla proprio in coda alla grave. Elisa Iorio ha pagato a caro prezzo una sbavatura sull’uscita in doppio raccolto alle parallele asimmetriche: senza quella macchia avrebbe battuto la tedesca Helen Kevric, invece l’emiliana ha replicato l’argento di due anni fa e ha preceduto Giulia Perotti, splendido bronzo e prima medaglia internazionale tra le seniores.

Due allori anche per la transalpina Colas (argento al quadrato), mentre la russa Angelina Melnikova si è imposta al volteggio dopo il sigillo di due fari sul giro completo e ha poi chiuso il pomeriggio con il bronzo al corpo libero. Di seguito il quadro dettagliato di tutti i podi nelle Finali di Specialità agli Europei 2026 di ginnastica artistica femminile.

PODI FINALI SPECIALITÀ EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA

VOLTEGGIO

1. Angelina Melnikova (Russia) 14.166

2. Karina Schoenmaier (Germania) 14.066

3. Lisa Vaelen (Belgio) 13.983

PARALLELE ASIMMETRICHE

1. Helen Kevric (Germania) 14.500

2. Elisa Iorio (Italia) 14.333

3. Giulia Perotti (Italia) 14.233

TRAVE

1. Elena Colas (Francia) 13.933

2. Manila Esposito (Italia) 13.833

3. Angelina Melnikova (Russia) 13.700

CORPO LIBERO

1. Manila Esposito (Italia) 13.700

2. Elena Colas (Francia) 13.633

3. Angelina Melnikova (Russia) 13.566