Ginnastica artistica, le startlist delle Finali di Specialità agli Europei: ordini di rotazione, l’Italia sogna con Esposito e Iorio

Ferragosto di fuoco per gli appassionati della Polvere di Magnesio: a Zagabria si disputano le Finali di Specialità degli Europei 2026 di ginnastica artistica femminile, tra le ore 15.00 e le ore 18.00 verranno messi in palio i titoli e le medaglie sui singoli attrezzi. Si preannuncia grande spettacolo nella capitale della Croazia, dove le migliori otto interpreti si affronteranno a viso aperto per cercare di salire sul podio e regalarsi una bella soddisfazione nel primo grande appuntamento internazionale della stagione.

Si incomincerà al volteggio, dove la russa Angelina Melnikova si esibirà per prima e partirà con i favori del pronostici. A seguire le parallele asimmetriche: Elisa Iorio vanta il secondo accredito di qualifica e dovrebbe duellare con la tedesca Helen Kevric per qualcosa di importante, ma attenzione alle russe Alena Glotova e Anna Kalmykova, da seguire anche Giulia Perotti.

Dopo toccherà a Manila Esposito: la campana aprirà il proprio pomeriggio alla trave, si esibirà per prima ed è forte del miglior punteggio nel turno preliminare su un attrezzo sempre insidioso e dove le sorprese sono dietro l’angolo; a seguire l’avventura al corpo libero, dove è sempre Melnikova la candidata in pectore per il trono. Di seguito le startlist e gli ordini di rotazione delle Finali di Specialità.