Ginnastica artistica, le qualificate alle finali degli Europei 2026: doppietta Esposito, Iorio vola, l’Italia difende lo scettro a squadre

A Zagabria (Croazia) sono andate in scena le qualificazioni degli Europei 2026 di ginnastica artistica femminile. L’Italia ha conquistato il pass per ben cinque finali, chiudendo in maniera brillante un turno preliminare che alla vigilia sembrava essere molto ostico e che, invece, ha regalato delle belle soddisfazioni.

Le Fate hanno chiuso al secondo posto nella gara a squadre alle spalle della Russia, domenica pomeriggio scenderanno in pedana per cercare di difendere il titolo: sarà una missione durissima contro la rientrante Russia (prima con quasi quattro punti di vantaggio), verosimilmente si lotterà per una medaglia con Gran Bretagna, Germania e Francia.

Manila Esposito svetta in testa alla graduatoria alla trave con uno splendido 14.000 e può sognare in grande sull’attrezzo dove ha conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. La campana sarà impegnata anche nell’atto conclusivo corpo libero, dove vanta il terzo accredito dietro alla russa Angelina Melnikova e alla britannica Abigail Martin.

Prestazione maiuscola di Elisa Iorio alle parallele asimmetriche: è seconda con un 14.533, dietro solo alla tedesca Helen Kevric (14.766, riscontro tecnico più significativo di giornata). Sugli staggi ci sarà spazio tra le migliori otto anche per Giulia Perotti, brava a riemergere dopo tre rotazioni problematiche. Di seguito il quadro dettagliato di tutte le qualificate alle finali degli Europei 2026 di ginnastica artistica.

QUALIFICATE FINALI EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA 2026

GARA A SQUADRE

1. Russia 164.797

2. Italia 160.931

3. Gran Bretagna 160.795

4. Germania 158.963

5. Francia 158.897

6. Paesi Bassi 158.697

7. Spagna 157.894

8. Belgio 152.665

VOLTEGGIO

1. Angelina Melnikova (Russia) 14.333

2. Karina Schoenmaier (Germania) 14.016

3. Anna Kalmykova (Russia) 13.766

4. Abigail Martin (Gran Bretagna) 13.766

5. Maria Csenge Bacskay (Ungheria) 13.733

6. Lisa Vaelen (Belgio) 13.716

7. Charlize Moerz (Austria) 13.633

8. Greta Mayer (Ungheria) 13.383

PARALLELE ASIMMETRICHE

1. Helen Kevric (Germania) 14.766

2. Elisa Iorio (Italia) 14.533

3. Anna Kalmykova (Russia) 14.366

4. Alena Glotova (Russia) 14.300

5. Sanna Veerman (Paesi Bassi) 14.300

7. Naomi Visser (Paesi Bassi) 14.266

8. Giulia Perotti (Italia) 14.133

10. Sofia Shtykhetskaya (Bielorussia) 13.966

Non ammesse per la regola dei passaporti: Anna Melnikova (Russia, sesta con 14.266), July Marano (Italia, nona con 14.000)

TRAVE

1. Manila Esposito (Italia) 14.000

2. Alia Leat (Gran Bretagna) 13.933

3. Angelina Melnikova (Russia) 13.833

4. Anna Kalmykova (Russia) 13.566

6. Pauline Schaefer-Betz (Germania) 13.500

7. Morgane Osyssek-Reimer (Francia) 13.333

8. Elena Colas (Francia) 13.300

9. Aitana Pacheco (Spagna) 13.266

Non ammessa per la regola dei passaporti: Liudmila Roshchina (Russia, quinta con 13.533).

CORPO LIBERO

1. Angelina Melnikova (Russia) 13.800

2. Abigail Martin (Gran Bretagna) 13.500

3. Manila Esposito (Italia) 13.400

4. Elena Colas (Francia) 13.266

5. Maiana Prat (Francia) 13.166

6. Alba Petisco (Spagna) 13.166

7. Lena Bickel (Svizzera) 13.133

9. Ruby Evans (Gran Bretagna) 13.066

Non ammessa per la regola dei passaporti: Morgane Osyssek-Reimer (Francia, ottava con 13.100)