Ginnastica artistica, la formazione dell’Italia per le qualificazioni agli Europei: cerniera Esposito-Iorio, tre all-arounder

Il DT Enrico Casella ha svelato la formazione per le qualificazioni degli Europei 2026 di ginnastica artistica femminile, che andranno in scena giovedì 13 agosto sulla pedana di Zagabria (Croazia). Il turno preliminare sarà importante perché assegnerà le medaglie del concorso generale individuale e determinerà le ammesse alla finale a squadre di domenica pomeriggio e agli atti conclusivi di specialità previsti sabato.

La nostra Nazionale sarà chiamata a difendere la corona nel team event, ma il grande ritorno della Russia, la qualità della Francia, la concretezza della Gran Bretagna e alcuni infortuni in casa tricolore non renderanno semplice la missione. Si adotterà il format 5-4-3: ogni Paese schiererà cinque atlete, quattro saliranno su ogni attrezzo e soltanto i migliori tre punteggi verranno conteggiati per la logica di squadra. Appuntamento alle ore 19.00, nella quinta e ultima suddivisione, partendo dalla trave.

Il tecnico bresciano ha svelato la propria strategia: “Saranno in tre a fare l’all-around, per giocarci al meglio le nostre possibilità: Giulia Perotti, July Marano e Anthea Sisio. Manila Esposito non salirà a volteggio e parallele, attrezzi che invece farà Elisa Iorio“. Saranno poi possibili sostituzioni in vista della finale riservata alle migliori otto, dove non ci saranno scarti. Enrico Casella ha tenuto a ribadire che sarà un Europeo interlocutorio, probabilmente perché tra un paio di mesi sono previsti i Mondiali, che metteranno in palio i primi tre pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Manila Esposito cederà lo scettro sul giro completo conquistato nelle ultime due edizioni e si esibirà soltanto sui 10 cm (bronzo olimpico a Parigi 2024) e al corpo libero, dividendosi così il compito con Elisa Iorio (tavola e, soprattutto, gli amati staggi). Impegno totale per tre giovani: Giulia Perotti si rimette in gioco dopo i Mondiali 2025 (fu finalista al quadrato), dovrà cercare di essere solida e non pagare degli sbalzi di tenuta mentale, suo vero tallone d’Achille; July Marano ha vinto l’all-around agli Assoluti e ha la grande occasione per esprimere il proprio valore; Anthea Sisio è una giovane emergente e, dopo il terzo posto in contesto tricolore, calcherà un palcoscenico importante.

FORMAZIONE ITALIA QUALIFICAZIONI EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA

TRAVE: Esposito, Perotti, Marano, Sisio (ordine da definire).

CORPO LIBERO: Esposito, Perotti, Marano, Sisio (ordine da definire).

VOLTEGGIO: Iorio, Perotti, Marano, Sisio (ordine da definire).

PARALLELE ASIMMETRICHE: Iorio, Perotti, Marano, Sisio (ordine da definire).