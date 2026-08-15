Ginnastica artistica, la formazione dell’Italia per la finale degli Europei: Esposito e Iorio i fari, sfida alla Russia

Il DT Enrico Casella ha comunicato la formazione con cui l’Italia affronterà la finale a squadre degli Europei 2026 di ginnastica artistica femminile, che si disputerà domenica 16 agosto (ore 16.00) sulla pedana di Zagabria (Croazia). Le azzurre, seconde nel turno di qualificazione, saranno chiamate a difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni della rassegna continentale, ma la missione sarà durissima, visto che bisognerà fare i conti con il rientro della Russia, prima del turno preliminare con quattro punti di vantaggio.

Si adotterà il format 5-3-3: ogni Nazionale schiererà cinque atlete, su ogni attrezzo ne saliranno tre, verranno considerati tutti i punteggi, dunque non saranno ammessi scarti e ogni errore si pagherà a caro prezzo. Manila Esposito sarà la capitana, pronta a giganteggiare al corpo libero da fresca Campionessa d’Europa e alla trave (oggi argento). La campana si dividerà il compito con Elisa Iorio, chiamata a una copertura al volteggio e soprattutto a portare a casa punti pesanti alle parallele asimmetriche, dove oggi si è messo al collo l’argento.

Compito importantissimo per Giulia Perotti: aprirà la rotazione sugli staggi dopo il bronzo odierno, romperà il ghiaccio alla trave (è caduta nel turno preliminare) e si esibirà per seconda al quadrato. July Marano sarà impegnata su tutti gli attrezzi, da Campionessa d’Italia nel concorso generale individuale, mentre Anthea Sisio sarà fondamentale con il suo doppio avvitamento al volteggio. L’Italia inizierà la gara al volteggio e girerà insieme alla Russia, Gran Bretagna e Germania alle parallele, Francia e Paesi Bassi partiranno alla trave, Spagna e Belgio al corpo libero.

FORMAZIONE ITALIA FINALE A SQUADRE EUROPEI

Volteggio: Marano, Sisio, Iorio.

Parallele asimmetriche: Perotti, Marano, Iorio.

Trave: Perotti, Esposito, Marano.

Corpo libero: Esposito, Perotti, Marano.