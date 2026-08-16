Europei ginnastica artistica 2026 oggi: orari 16 agosto, tv, streaming, calendario italiani in gara

Oggi domenica 16 agosto va in scena la quarta e ultima giornata di gare agli Europei 2026 di ginnastica artistica femminile: si conclude la rassegna continentale a Zagabria (Croazia), oggi si disputeranno le Finali di Specialità juniores e l’attesissima finale della gara a squadre seniores. Il sipario calerà con quella che viene considerata la gara regina: ogni Nazione schiera cinque atlete, su ogni attrezzo ne saliranno tre, tutti i punteggi verranno considerati ai fini della classifica e al termine verrà incoronato il Paese di riferimento della Polvere di Magnesio, è l’evento che premia la caratura di un intero movimento nazionale.

L’Italia sarà chiamata a difendere lo scettro conquistato nelle ultime due stagioni, ma il compito sarà decisamente improbo per le Fate, seconde in qualifiche. Manila Esposito, Elisa Iorio, July Marano, Giulia Perotti e Anthea Sisio dovranno inventarsi una grande magia per tenere testa alla scatenata Russia, trascinata dalla fuoriclasse Angelina Melnikova e da Anna Kalmykova. Azzurre sicuramente da medaglia, ma attenzione a Francia, Gran Bretagna e Germania. In mattinata gli atti conclusivi su attrezzo per le under 14, con le nostre portacolori che possono ben figurare.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della giornata di oggi (sabato 15 agosto) agli Europei 2026 di ginnastica artistica femminile. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 dalle ore 17.00 alle ore 18.10; diretta streaming integrale su Rai Play Sport 1, garantita la diretta live testuale su OA Sport per l’intera durante della competizione.

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA OGGI

Domenica 16 agosto

10.00-10.38 Finali di Specialità juniores, volteggio

10.47-11.31 Finali di Specialità juniores, parallele asimmetriche

11.40-12.21 Finali di Specialità juniores, trave

12.30-13.11 Finali di Specialità juniores, corpo libero

16.00-18.00 Gara a squadre seniores, finale

ITALIANE IN GARA OGGI EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA

Domenica 16 agosto

10.00-10.38 Finali di Specialità juniores, volteggio: Clarissa Rinaldi

10.47-11.31 Finali di Specialità juniores, parallele asimmetriche: Clarissa Rinaldi, Giada Di Pietro

11.40-12.21 Finali di Specialità juniores, trave: Clarissa Rinaldi, Siria Forestiero

12.30-13.11 Finali di Specialità juniores, corpo libero: Clarissa Rinaldi, Martina Bozzola

16.00-18.00 Gara a squadre seniores, finale: Italia (Manila Esposito, Elisa Iorio, Giulia Perotti, July Marano, Anthea Sisio)

PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 17.00 alle ore 18.10, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1 per la finale a squadre, gratis; gymtv.online per le finali juniores, solo per gli abbonati (20 euro per l’evento).

Diretta testuale: OA Sport.