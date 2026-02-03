Sport in tv oggi (martedì 3 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 3 febbraio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sugli Europei di pallanuoto femminile. Oggi sarà il giorno delle semifinali. Il Setterosa di Carlo Silipo se la vedrà con le campionesse in carica dell‘Olanda e si prospetta un incontro molto complicato. A precedere la sfida tra le azzurre e le neerlandesi vi sarà il confronto tra Grecia e Ungheria che decreterà l’altra finalista.

Rimanendo in tema di rassegna continentale, proseguono i campionati di ciclismo su pista in cui l’Italia vuol continuare a mettersi in evidenza. In primo piano il meeeting di atletica a Ostrava, il primo giorno di test ufficiali di MotoGP a Sepang (Malesia) e il tennis che, messi in archivio gli Australian Open, si proietta ad altri tornei. Tanti i giocatori azzurri in campo. Da non dimenticare l’Eurolega di basket con l’Olimpia Milano che sfiderà il Baskonia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 3 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Martedì 3 febbraio

03:00 MotoGP, Test 2026 a Sepang (Malesia): prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

06:00 Snooker, World Grand Prix 2026: primo turno – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

10:00 Tennis, WTA Cluj-Napoca 2026: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211), Sky Sport Uno (201) fino alle 15:30, SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.

(Bronzetti vs Potapova 1° match e inizio programma dalle 10:00; Stefanini vs Cristian 4° match e inizio programma alle 10:00)

10:00 Tennis, WTA Abu Dhabi 2026: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211), Sky Sport Uno (201) fino alle 15:30, SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.

10:30 Tennis, WTA Ostrava 2026: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211), Sky Sport Uno (201) fino alle 15:30, SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.

10:30 Ciclismo su pista, Europei 2026: terza giornata – Diretta tv dalle 16:25 su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport2 HD, Discovery+ e su DAZN.

12:30 Tennis, ATP Montpellier 2026: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211), fino alle 15:30 su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Vavassori vs Blanchet 5° match e inizio programma alle 12:30)

16:00 Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2026 – Diretta tv dalle 17:00 su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

17:00 Basket, Eurolega 2026: Dubai vs Olympiakos – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

17:00 Basket, Eurocup 2026: Bahcesehir Kol. vs Slask Wroclaw – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

18:00 Basket, Champions League 2026: Tofas vs AEK Athens – Diretta streaming su DAZN.

18:15 Pallanuoto femminile, Europei 2026: Grecia vs Ungheria – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1 e su Eurovision Sport.

18:30 Basket, Eurolega 2026: Anadolu Efes vs Valencia – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

19:00 Basket, Eurolega 2026: Zalgiris Kaunas vs Monaco – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

19:00 Basket, Champions League 2026: Wurzburg vs Joventut – Diretta streaming su DAZN.

19:00 Basket, Eurocup 2026: Ulm vs Buducnost – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20:00 Basket, Eurolega 2026: Stella Rossa vs Hapoel Tel-Aviv – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20:05 Basket, Eurolega 2026: Maccabi Tel Aviv vs Partizan – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20:15 Basket, Eurolega 2026: Panathinaikos vs Real Madrid – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20:15 Pallanuoto femminile, Europei 2026: Italia vs Olanda – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Eurovision Sport.

20:30 Basket, Champions League 2026: Unicaja vs Chalon/Saone – Diretta streaming su DAZN.

20:30 Basket, Eurolega 2026: Barcellona vs Fenerbahce – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20:30 Basket, Eurolega 2026: Bayern vs Paris – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20:30 Basket, Eurolega 2026: Olimpia Milano vs Baskonia – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20:45 Calcio, Serie A 2026: Bologna vs Milan – Diretta tv su DAZN1; in streaming su DAZN.

21:00 Calcio, Coppa del Re 2026: Albacete vs Barcellona – Diretta streaming su DAZN.