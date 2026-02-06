Sci alpino oggi, Olimpiadi 2026: orario prove discesa maschile e femminile 6 febbraio, tv, streaming, pettorali di partenza

Ci stiamo ufficialmente avvicinando alle prime gare vere e proprie per quanto riguarda il programma dello sci alpino dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Nella giornata odierna, venerdì 6 febbraio, infatti, vedremo in scena due prove di discesa, sia per il comparto femminile, sia per il comparto maschile. In entrambi i casi gli specialisti e le specialiste della velocità saranno in azione alle ore 11.30 perchè, giova ricordarlo, le piste saranno differenti in questa edizione dei Giochi Olimpici.

Gli uomini saranno di scena sulla “Stelvio” di Bormio per la terza ed ultima prova, mentre le donne saranno in azione sulla “Olympia delle Tofane” di Cortina d’Ampezzo per la prima, dopo la cancellazione di ieri per colpa della fitta nevicata che si è abbattuta sulla località veneta. Come procederà poi il programma con i Cinque Cerchi? Il comparto maschile si prepara per la gara che assegnerà le medaglie che andrà in scena domenica 7 febbraio alle ore 11.30. Per quanto riguarda le donne, invece, domani toccherà alla seconda ed ultima prova sempre sulla Olympia delle Tofane alle ore 11.30. La gara che assegnerà il titolo, invece, si disputerà lunedì 8 febbraio sempre alle ore 11.30.

Nelle prove cronometrate della discesa maschile dispute fino ad ora abbiamo visto una Italia in prima fila. Ieri, per esempio, tripletta con Mattia Casse al primo posto (con salto di porta) quindi Florian Schieder e Giovanni Franzoni terzo. Settimo Christof Innerhofer, mentre Dominik Paris si è fermato in 16a posizione. Per quanto riguarda il comparto femminile, tutto sarà da scoprire oggi sulla Olympia delle Tofane con Sofia Goggia che guiderà la squadra azzurra, mentre ci sarà grandissima attesa su Lindsey Vonn che proverà a sciare nonostante la rottura del legamento crociato del ginocchio.

Come seguire le due prove in tv? Gli allenamenti dei due comparti non avranno copertura live in tv. In streaming si potranno seguire su discovery+, HBO MAX e DAZN. OA Sport, ovviamente, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale delle due prove, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI ALLE OLIMPIADI

Venerdì 6 febbraio

Ore 11.30 Terza prova discesa maschile Bormio (Italia)

Ore 11.30 Prima prova discesa femminile Cortina (Italia)

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: non prevista per entrambe le prove

Diretta streaming: discovery+, HBO MAX e DAZN

Diretta testuale: OA Sport

PETTORALI DI PARTENZA TERZA PROVA DISCESA MASCHILE OLIMPIADI 2026

1 180877 LEHTO Elian 2000 FIN

2 104531 CRAWFORD James 1997 CAN

3 561310 HROBAT Miha 1995 SLO

4 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA

5 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN

6 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI

7 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA

8 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI

9 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI

10 291459 PARIS Dominik 1989 ITA

11 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA

12 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI

13 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA

14 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT

15 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA

16 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA

17 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI

18 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR

19 990081 CASSE Mattia 1990 ITA

20 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT

21 54445 HAASER Raphael 1997 AUT

22 202762 JOCHER Simon 1996 GER

23 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT

24 561255 CATER Martin 1992 SLO

25 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA

26 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA

27 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA

28 104272 SEGER Brodie 1995 CAN

29 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA

30 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE

31 104468 READ Jeffrey 1997 CAN

32 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR

33 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE

34 6531520 MORSE Sam 1996 USA

35 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT

36 422851 SELLAEG Simen 2003 NOR

37 104539 SEGER Riley 1997 CAN

38 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR

39 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON

40 550078 OPMANIS Elvis 1997 LAT

41 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER

42 6532084 RADAMUS River 1998 USA

43 690803 SHEPIUK Dmytro 2005 UKR

44 270061 COMERFORD Cormac 1996 IRL

PETTORALI DI PARTENZA PRIMA PROVA DISCESA FEMMINILE OLIMPIADI 2026

1 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO

2 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA

3 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT

4 426324 MONSEN Marte 2000 NOR

5 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT

6 507168 AICHER Emma 2003 GER

7 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT

8 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER

9 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA

10 537544 VONN Lindsey 1984 USA

11 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT

12 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA

13 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE

14 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR

15 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA

16 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA

17 516319 SUTER Corinne 1994 SUI

18 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI

19 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA

20 539536 WILES Jacqueline 1992 USA

21 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL

22 516705 DURRER Delia 2002 SUI

23 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI

24 297910 CURTONI Elena 1991 ITA

25 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA

26 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA

27 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN

28 516766 BLANC Malorie 2004 SUI

29 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA

30 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA

31 485941 PLESHKOVA Julia 1997 AIN

32 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN

33 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA

34 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH

35 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND

36 25210 MORENO Cande 2000 AND

37 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE

38 6296101 NEGRI Elisa Maria 2003 CZE

39 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN

40 115279 SCHWENCKE Matilde 2003 CHI

41 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA

42 6537726 BEGUE Nicole 2006 ARG

43 155998 LABASTOVA Alena 2002 CZE

44 705526 SROBOVA Katarina 2005 SVK

45 695130 SHEPILENKO Anastasiia 2000 UKR

46 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL

47 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK