Quando parte Sofia Goggia, prima prova discesa Cortina 2026: orario esatto, n. di pettorale, tv

Sofia Goggia inizierà la propria avventura alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 nella giornata di venerdì 6 febbraio, quando andrà in scena la prima prova cronometrata della discesa libera femminile: il test iniziale sulla pista Olympia delle Tofane era previsto giovedì 5 febbraio, ma una fitta nevicata ha impedito il regolare svolgimento dell’evento e si sono dovute attendere ventiquattro ore. L’appuntamento è per le ore 11.30 su un tracciato molto amato dalla fuoriclasse bergamasca.

L’azzurra si presenterà all’appuntamento dopo aver conquistato due medaglie a cinque cerchi in questa specialità (l’oro a PyeongChang 2018 e l’argento a Pechino 2022), con tutte le carte in regola per fare saltare il banco ancora una volta. La stagione non è stata delle migliori per la 33enne, che però è sembra in ottima forma in occasione dell’ultima gara di Crans Montana e che dunque può guardare con ottimismo all’attesissima discesa che domenica 8 febbraio metterà in palio le medaglie ai Giochi.

Sofia Goggia ha avuto in dote il pettorale numero 12 e dunque scatterà alle ore 11.46 e 45 secondi, salvo interruzioni e ritardi dovute a cause di varia natura. Il programma di giornata prevede che le prime cinque atlete scattino ogni due minuti, dal pettorale 6 in avanti si partirà invece a intervalli di 1’15”. Previsti break di 2’15” dopo i numeri 15 e 30.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist e l’orario di partenza di Sofia Goggia per la prima prova cronometrata della discesa libera femminile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport; non è prevista la diretta tv.

A CHE ORA PARTE SOFIA GOGGIA NELLA PROVA DELLE OLIMPIADI

Sofia Goggia partirà alle ore 11.46 e 45 secondi di venerdì 6 febbraio, salvo ritardi dovuti a interruzioni di varia natura. Il programma di giornata prevede che le prime cinque atleti partano a intervalli di 2’10”, poi si scenderà a 1’15” a partire dal pettorale numero 6.

PETTORALE SOFIA GOGGIA NELLA PRIMA PROVA DELLE OLIMPIADI

Sofia Goggia indosserà il pettorale numero 12.

CALENDARIO PRIMA PROVA DISCESA FEMMINILE OLIMPIADI 2026

Venerdì 6 febbraio

Ore 11.30 Prima prova cronometrata della discesa libera femminile a Cortina d’Ampezzo (Italia)

PROGRAMMA PROVA DISCESA OLIMPIADI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

PETTORALI DI PARTENZA PRIMA PROVA CRONOMETRATA DISCESA FEMMINILE OLIMPIADI 2026

12 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA

