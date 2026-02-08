LIVE Slittino, Prove singolo femminile Olimpiadi in DIRETTA: ultime rifiniture per Hofer e Robatscher

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove per la gara di slittino singolo femminile valevoli per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello intitolato ad Eugenio Monti vivremo i due ultimi allenamenti in vista della gara, due manche da sfruttare al massimo per trovare il giusto feeling con la pista ampezzana. La concentrazione sarà massima per le protagoniste che si stanno per tuffare nella caccia alle medaglie.

Quale sarà il programma della giornata? Le due ultime prove per il singolo femminile prenderanno il via alle ore 08.00 con la manche numero 5, mentre alle ore 08.57 le slittiniste saranno in azione per la manche numero 6. Dopodiché tutta la concentrazione si sposterà sui quattro round della gara vera e propria. Si inizierà nella giornata di domani, lunedì 9 febbraio, alle ore 17.00 con la prima manche, quindi alle ore 18.35 sarà la volta della seconda. Martedì 10 febbraio, infine, si partirà alle ore 17.00 con la terza manche, quindi la quarta e decisiva scatterà alle ore 18.34.

Quali saranno le favorite per la caccia alle medaglie della gara di singolo femminile? Le candidate saranno davvero numerose. Le austriache Lisa Schulte, Dorothea Schwarz e Hannah Prock, le tedesche Julia Taubitz, Merle Fraebel e Anna Berreiter, le statunitensi Summer Britcher e Ashley Farquarson, senza dimenticare le nostre Verena Hofer e Sandra Robatscher che, come si è visto nelle prove, sono pronte per puntare in alto. Ieri nella terza prova le azzurre hanno confermato di essere pronte a lottare per il podio, mentre nella quarta hanno dato la sensazione di non voler forzare al massimo.

La quinta prova del singolo femminile prenderà il via alle ore 08.00, mentre la sesta ed ultima scatterà alle ore 08.57.