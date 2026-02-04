LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: iniziano i Giochi con l’incognita neve!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera maschile di sci alpino a Bormio, valevole per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Neve permettendo, inizia questa mattina l’avventura dei Giochi Olimpici italiani nello sci alpino con la prima prova della discesa libera che si disputerà sabato mattina su una delle piste più belle e difficili del mondo, la Stelvio.

In casa Italia, l’attenzione è inevitabilmente rivolta a Giovanni Franzoni, che si preannuncia fra i grandi protagonisti della gara a Cinque Cerchi dopo la vittoria autoritaria in SuperG e il podio conquistato in discesa a Wengen e la splendida vittoria nella mitica discesa libera di Kitzbuehel, che hanno definitivamente acceso i riflettori sul giovane azzurro, confermandone il potenziale anche ai massimi livelli della velocità. Tra i grandi favoriti spicca la figura di Marco Odermatt, che pur senza monopolizzare le vittorie ha messo al sicuro il successo sia in Coppa del Mondo generale che di specialità, con un vantaggio enorme sui più importanti inseguitori. Un segnale chiaro della sua straordinaria costanza e della capacità di essere sempre protagonista, indipendentemente dalle condizioni e dai tracciati.

Tra i grandi favoriti per la gara di sabato c’è indubbiamente l’elvetico Franjo Von Allmen, che arriva dal trionfo sulle nevi di casa a Crans Montana e proverà a mettere il sigillo sulla discesa olimpica. In casa Italia c’è Dominik Paris che considera la discesa di Bormio come un vero e proprio terreno di caccia, avendo vinto ben sei volte in carriera su queste nevi. L’azzurro è in grandissima forma, lo dimostra il secondo posto ottenuto a Crans Montana, e proverà a dire la sua nella gara forse più importante della sua vita sportiva.

Attenzione a Vincent Kriechmayr, che ha rinunciato a Crans Montana per concentrare al massimo la preparazione in vista delle decisive gare olimpiche di Bormio. Tra i protagonisti annunciati anche lo svizzero Stefan Rogentin, il francese Muzaton, reduce dal sorprendente terzo posto di Kitzbühel, l’altro svizzero Monney, il canadese Crawford, il francese Allegre e lo statunitense Cochran-Siegle, reduce dal podio di Crans Montana. Per l’Italia in gara due outsider di lusso come Florian Schieder e Mattia Casse, entrambi in grado di inseguire il sogno di salire sul podio.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera maschile di sci alpino a Bormio, valevole per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Si comincia alle 11.300. Buon divertimento!