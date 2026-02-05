Italia-Grecia oggi in tv, Europei pallanuoto femminile 2026: orario 3°-4° posto, programma, streaming

Il Setterosa, agli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a Funchal, in Portogallo, si giocherà il gradino più basso del podio, ed affronterà nella finale per il 3° e 4° posto la Grecia. In palio ci sarà la medaglia di bronzo.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GRECIA DI PALLANUOTO FEMMINILE DALLE 18.15

La sfida tra le azzurre e le elleniche sarà la prima del programma, ed andrà in scena oggi, giovedì 5 febbraio, alle ore 18.15 italiane: nella seconda fase della manifestazione le due selezioni si sono già affrontate, ed allora ad imporsi fu la Grecia per 15-10.

Per il match tra Italia e Grecia degli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile la diretta tv sarà prevista su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play Sport 1 ed Eurovision Sport, infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI PALLANUOTO FEMMINILE OGGI

Giovedì 5 febbraio

Ore 18.15: finale 3° posto, Italia-Grecia – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA EUROPEI PALLANUOTO FEMMINILE OGGI: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1 ed Eurovision Sport.

Diretta live testuale: OA Sport.