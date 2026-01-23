Startlist gigante Spindleruv Mlyn 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane

Sabato 24 gennaio è in programma lo slalom gigante di Spindleruv Mlyn, valevole per la quindicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile. La località ceca si appresta ad ospitare l’ottava prova stagionale del circuito maggiore tra le porte larghe, che vedrà qualche assenza pesante soprattutto in casa Italia quando mancano un paio di settimane all’inizio delle Olimpiadi.

La squadra azzurra deve fare a meno di Federica Brignone e Sofia Goggia, che hanno scelto di rinunciare a questa trasferta per allenarsi nella velocità sull’Olympia delle Tofane. Riflettori puntati quindi su Lara Della Mea, reduce da una serie di risultati positivi e ormai a ridosso della top10 nella graduatoria di specialità, mentre le favorite per il successo sono sulla carta l’austriaca Julia Scheib, la neozelandese Alice Robinson, la svizzera Camille Rast e la svedese Sara Hector.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, la startlist dello slalom gigante femminile di Spindleruv Mlyin, competizione valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La gara verrà trasmessa in diretta tv su Rai Sport; in diretta streaming su Rai Play, discovery+, Eurosport 2, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GIGANTE SPINDLERUV MLYIN 2026

Sabato 24 gennaio

Ore 10.00 Prima manche gigante femminile a Spindleruv Mlyin (Cechia) – Diretta tv su Rai 2

Ore 13.30 Seconda manche gigante femminile a Spindleruv Mlyin (Cechia) – Diretta tv su Rai Sport

PROGRAMMA GIGANTE SPINDLERUV MLYIN: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (prima manche) e Rai Sport (seconda manche).

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Eurosport 2, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST GIGANTE SPINDLERUV MLYIN

1 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

2 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

3 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

4 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

5 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

6 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

7 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

8 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

9 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar

10 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

11 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

12 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

13 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

14 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

15 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

16 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

17 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

18 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

19 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

20 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

21 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

22 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

23 56517 ASTNER Nina 2000 AUT Atomic

24 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol

25 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol

26 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon

27 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI Head

28 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon

29 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR Atomic

30 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard

31 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

32 6295276 STEINMAIR Laura 2000 ITA Fischer

33 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head

34 516813 PILLER Sue 2005 SUI Atomic

35 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

36 6297347 TROCKER Anna 2008 ITA Salomon

37 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol

38 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

39 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol

40 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic

41 6295752 MATHIOU Sophie 2002 ITA Rossignol

42 405138 JELINKOVA Adriana 1995 CZE Salomon

43 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

44 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head

45 6295580 AGNELLI Carole 2001 ITA Salomon

46 516895 ALLENBACH Dania 2007 SUI Salomon

47 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer

48 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head

49 516848 ZEHNDER Shaienne 2006 SUI Rossignol

50 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK Kaestle

51 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN Rossignol

52 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head

53 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO Head

54 198241 DAHON Alizee 2002 FRA Atomic

55 156203 KOUTNA Tereza 2007 CZE

56 465171 MOLDOVAN Sofia Maria 2008 ROU