Quando partono Paris e gli italiani nella prima prova di discesa a Wengen 2026: orari, n. di pettorale, tv

Saranno otto gli azzurri al via della prima prova cronometrata della discesa maschile di Wengen (Svizzera), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, martedì 13 gennaio, l’azione scatterà alle ore 12.30 e saranno 63 gli atleti in gara, con 15 Paesi rappresentati.

Salvo interruzioni, Mattia Casse col 4 partirà alle 12.36.00, Dominik Paris col 12 partirà alle 12.46.45, Florian Schieder col 16 alle 12.51.45, Giovanni Franzoni col 24 alle 13.01.45, Guglielmo Bosca col 34 alle 13.14.15, Christof Innerhofer col 39 alle 13.20.30, Benjamin Jacques Alliod col 43 alle 13.25.30 e Marco Abbruzzese col 59 alle 13.45.30.

Per la prima prova cronometrata della discesa maschile di Wengen (Svizzera) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino non ci saranno né la diretta tv né la diretta streaming, ma la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Martedì 13 gennaio

12.30 Prima prova cronometrata discesa libera maschile Wengen (Svizzera) – Nessuna copertura tv / streaming

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA PARTONO PARIS E GLI ITALIANI?

STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

1 CRAWFORD James CAN

2 HINTERMANN Niels SUI

3 BABINSKY Stefan AUT

4 CASSE Mattia ITA

5 LEHTO Elian FIN

6 MONNEY Alexis SUI

7 ALLEGRE Nils FRA

8 ODERMATT Marco SUI

9 KRIECHMAYR Vincent AUT

10 ROGENTIN Stefan SUI

11 HROBAT Miha SLO

12 PARIS Dominik ITA

13 MURISIER Justin SUI

14 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA

15 VON ALLMEN Franjo SUI

16 SCHIEDER Florian ITA

17 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR

18 ALEXANDER Cameron CAN

19 BENNETT Bryce USA

20 HEMETSBERGER Daniel AUT

21 ROESTI Lars SUI

22 SEGER Brodie CAN

23 MUZATON Maxence FRA

24 FRANZONI Giovanni ITA

25 BAUMANN Romed GER

26 THEAUX Adrien FRA

27 KOHLER Marco SUI

28 GIEZENDANNER Blaise FRA

29 MIGGIANO Alessio SUI

30 ALPHAND Nils FRA

31 HAASER Raphael AUT

32 SCHWARZ Marco AUT

33 STRIEDINGER Otmar AUT

34 BOSCA Guglielmo ITA

35 HILTBRAND Livio SUI

36 MONSEN Felix SWE

37 ZABYSTRAN Jan CZE

38 HACKER Felix AUT

39 INNERHOFER Christof ITA

40 MAPLE Wiley USA

41 DANKLMAIER Daniel AUT

42 READ Jeffrey CAN

43 ALLIOD Benjamin Jacques ITA

44 VOGT Luis GER

45 JOCHER Simon GER

46 CATER Martin SLO

47 NEGOMIR Kyle USA

48 GOLDBERG Jared USA

49 RIESER Stefan AUT

50 ARVIDSSON Erik USA

51 PFIFFNER Marco LIE

52 PLOIER Andreas AUT

53 von APPEN Henrik CHI

54 MORSE Sam USA

55 BAILET Matthieu FRA

56 ALPHAND Sam FRA

57 FEURSTEIN Lukas AUT

58 TRANINGER Manuel AUT

59 ABBRUZZESE Marco ITA

60 ELEZI CANNAFERINA Alban FRA

61 SEGER Riley CAN

62 LUIK Juhan EST

63 RADAMUS River USA