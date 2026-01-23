Coppa del Mondo
Quando partono Paris e gli azzurri nella discesa di Kitzbuehel 2026: orari, n. di pettorale, tv
Saranno otto gli italiani al via della discesa libera di Kitzbuehel, evento valevole per la tredicesima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Sulla leggendaria Streif andrà in scena il quinto confronto stagionale tra gli uomini jet del Circo Bianco in questa specialità, quando mancano ormai solo un paio di settimane ai Giochi Olimpici di Milano Cortina.
L’ambiziosa squadra azzurra può puntare ad un risultato di prestigio con Florian Schieder, Mattia Casse, Giovanni Franzoni e soprattutto Dominik Paris, già capace in passato di vincere ben quattro gare a Kitzbuehel (tre in discesa). Da seguire con attenzione anche il veterano Christof Innerhofer ed il giovane emergente Benjamin Jacques Alliod, entrambi a caccia di un buon piazzamento tra i migliori 15, mentre Guglielmo Bosca e Marco Abbruzzese sperano di entrare in zona punti.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist e quando partono gli azzurri nella discesa di Kitzbuehel. La gara verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, discovery+, Eurosport 2, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO DISCESA KITZBUEHEL 2026
Sabato 24 gennaio
Ore 11.30 Discesa maschile a Kitzbuehel (Austria) – Diretta tv su Rai 2
PROGRAMMA DISCESA KITZBUEHEL: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2.
Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Eurosport 2, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
QUANDO PARTONO GLI AZZURRI?
Salvo interruzioni dovute a causa di varia natura, gli atleti partiranno a intervalli di 2’20” dall’1 al 5, di 2’45” dal 6 al 15, di 2’20” dal 16 al 30, di 1’30” dal 31 al 53, di 2′ dal 54 in poi. Previste inoltre delle pause televisive di 2’15” dopo il 15, 22 e 30.
Mattia Casse: pettorale 1, ore 11:30.00.
Giovanni Franzoni: pettorale 2, ore 11:32.20.
Florian Schieder: pettorale 6, ore 11:42.05.
Dominik Paris: pettorale 11, ore 11:55.50.
Christof Innerhofer: pettorale 24, ore 12:31.20.
Guglielmo Bosca: pettorale 32, ore 12:51.00.
Benjamin Jacques Alliod: pettorale 39, ore 13:01.30.
Marco Abbruzzese: pettorale 54, ore 13:14.30.
STARTLIST DISCESA KITZBUEHEL
1 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
2 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
3 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
4 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
5 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
6 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
7 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
8 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
9 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
10 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
11 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
12 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
13 512471 VON ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
14 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
15 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
16 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
17 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
18 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
19 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
20 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
21 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
22 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
23 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head
24 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
25 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
26 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli
27 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli
28 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
29 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
30 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon
31 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic
32 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
33 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer
34 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
35 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
36 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
37 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
38 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
39 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
40 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
41 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
42 561255 CATER Martin 1992 SLO Rossignol
43 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
44 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic
45 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head
46 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
47 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer
48 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
49 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon
50 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol
51 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
52 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
53 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic
54 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head
55 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol
56 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic
57 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle
58 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head