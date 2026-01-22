Quando partono Paris, Franzoni e gli azzurri nel superG di Kitzbuehel 2026: orari, n. di pettorale, tv

Saranno ben nove gli azzurri al via del superG maschile di Kitzbuehel (Austria), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, venerdì 23 gennaio, l’azione scatterà alle ore 11.30 e saranno 63 gli atleti in gara, con 16 Paesi rappresentati.

Salvo ritardi o interruzioni, Guglielmo Bosca partirà col 2 alle 11:32:00, Dominik Paris col 6 alle 11:40:15, Giovanni Franzoni col 7 alle 11:42:30, Mattia Casse col 19 alle 12:08:45, Christof Innerhofer col 24 alle 12:19:00, Marco Abbruzzese col 40 alle 12:46:00, Benjamin Jacques Alliod col 46 alle 12:54:30, Florian Schieder col 49 alle 12:58:45 e Max Perathoner col 54 alle 13:05:50.

Per il superG maschile di Kitzbuehel (Austria) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà disponibile su OA Sport.

COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Venerdì 23 gennaio

Ore 11.30 SuperG maschile di Kitzbuehel (Austria) – Diretta tv su Rai 2 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA PARTONO DOMINIK PARIS E GLI AZZURRI?

STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

1 ALLEGRE Nils FRA

2 BOSCA Guglielmo ITA

3 ZABYSTRAN Jan CZE

4 FEURSTEIN Lukas AUT

5 CRAWFORD James CAN

6 PARIS Dominik ITA

7 FRANZONI Giovanni ITA

8 ROGENTIN Stefan SUI

9 BABINSKY Stefan AUT

10 VON ALLMEN Franjo SUI

11 HAASER Raphael AUT

12 MONNEY Alexis SUI

13 ODERMATT Marco SUI

14 KRIECHMAYR Vincent AUT

15 MOELLER Fredrik NOR

16 HEMETSBERGER Daniel AUT

17 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR

18 SCHWARZ Marco AUT

19 CASSE Mattia ITA

20 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA

21 ALEXANDER Cameron CAN

22 MURISIER Justin SUI

23 READ Jeffrey CAN

24 INNERHOFER Christof ITA

25 HROBAT Miha SLO

26 BAILET Matthieu FRA

27 GOLDBERG Jared USA

28 JOCHER Simon GER

29 NEGOMIR Kyle USA

30 RADAMUS River USA

31 BOISSET Arnaud SUI

32 GIEZENDANNER Blaise FRA

33 KOHLER Marco SUI

34 SEGER Brodie CAN

35 KILDE Aleksander Aamodt NOR

36 MONSEN Felix SWE

37 SEGER Riley CAN

38 PLOIER Andreas AUT

39 WIESER Vincent AUT

40 ABBRUZZESE Marco ITA

41 ELEZI CANNAFERINA Alban FRA

42 TRANINGER Manuel AUT

43 MIGGIANO Alessio SUI

44 FRESQUET Adrien FRA

45 BAUMANN Romed GER

46 ALLIOD Benjamin Jacques ITA

47 BENNETT Bryce USA

48 LEHTO Elian FIN

49 SCHIEDER Florian ITA

50 MORSE Sam USA

51 ALPHAND Sam FRA

52 VOGT Luis GER

53 BACHLER Fabian AUT

54 PERATHONER Max ITA

55 von APPEN Henrik CHI

56 GAMEL SEIGNEUR Charles FRA

57 ALPHAND Nils FRA

58 PFIFFNER Marco LIE

59 STEUDLE Roy-Alexander GBR

60 LUIK Juhan EST

61 CATER Martin SLO

62 PERKINS Tanner USA

63 GRAMMEL Anton GER