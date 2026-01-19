Quando partono Dominik Paris e gli azzurri nella prima prova di discesa a Kitzbuehel 2026: orari, n. di pettorale, tv

Saranno nove gli azzurri al via della prima prova cronometrata della discesa maschile di Kitzbuehel (Austria), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, martedì 20 gennaio, l’azione scatterà alle ore 11.30 e saranno 70 gli atleti in gara, con 17 Paesi rappresentati.

Salvo interruzioni, Giovanni Franzoni partirà col 5 alle 11:38:00, Dominik Paris col 12 alle 11:48:30, Florian Schieder col 15 alle 11:53:00, Mattia Casse col 16 alle 11:54:30, Christof Innerhofer col 22 alle 12:03:30, Guglielmo Bosca col 35 alle 12:23:00, Benjamin Jacques Alliod col 43 alle 12:35:00, Max Perathoner col 58 alle 12:57:30, e Marco Abbruzzese col 64 alle 13:06:30.

Per la prima prova cronometrata della discesa maschile di Kitzbuehel (Austria) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino non ci saranno né la diretta tv né la diretta streaming, ma la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Martedì 20 gennaio

11.30 Prima prova cronometrata discesa libera maschile Kitzbuehel (Austria) – Nessuna copertura tv / streaming

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA PARTONO PARIS E GLI ITALIANI?

STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

1 SEJERSTED Adrian NOR

2 ALEXANDER Cameron CAN

3 ROGENTIN Stefan SUI

4 HINTERMANN Niels SUI

5 FRANZONI Giovanni ITA

6 MONNEY Alexis SUI

7 MURISIER Justin SUI

8 ALLEGRE Nils FRA

9 KRIECHMAYR Vincent AUT

10 VON ALLMEN Franjo SUI

11 ODERMATT Marco SUI

12 PARIS Dominik ITA

13 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA

14 HROBAT Miha SLO

15 SCHIEDER Florian ITA

16 CASSE Mattia ITA

17 CRAWFORD James CAN

18 BENNETT Bryce USA

19 KILDE Aleksander Aamodt NOR

20 HEMETSBERGER Daniel AUT

21 LEHTO Elian FIN

22 INNERHOFER Christof ITA

23 ALPHAND Nils FRA

24 BAUMANN Romed GER

25 KOHLER Marco SUI

26 ROESTI Lars SUI

27 BABINSKY Stefan AUT

28 MUZATON Maxence FRA

29 MIGGIANO Alessio SUI

30 THEAUX Adrien FRA

31 HAASER Raphael AUT

32 SCHWARZ Marco AUT

33 STRIEDINGER Otmar AUT

34 SEGER Brodie CAN

35 BOSCA Guglielmo ITA

36 HILTBRAND Livio SUI

37 MONSEN Felix SWE

38 ZABYSTRAN Jan CZE

39 GIEZENDANNER Blaise FRA

40 BOISSET Arnaud SUI

41 MAPLE Wiley USA

42 READ Jeffrey CAN

43 ALLIOD Benjamin Jacques ITA

44 VOGT Luis GER

45 JOCHER Simon GER

46 MOELLER Fredrik NOR

47 CATER Martin SLO

48 NEGOMIR Kyle USA

49 GOLDBERG Jared USA

50 RIESER Stefan AUT

51 ARVIDSSON Erik USA

52 PFIFFNER Marco LIE

53 PLOIER Andreas AUT

54 von APPEN Henrik CHI

55 WIESER Vincent AUT

56 GAMEL SEIGNEUR Charles FRA

57 MORSE Sam USA

58 PERATHONER Max ITA

59 CAILLOT Ken FRA

60 BAILET Matthieu FRA

61 ALPHAND Sam FRA

62 FEURSTEIN Lukas AUT

63 TRANINGER Manuel AUT

64 ABBRUZZESE Marco ITA

65 ELEZI CANNAFERINA Alban FRA

66 FRESQUET Adrien FRA

67 SEGER Riley CAN

68 STEUDLE Roy-Alexander GBR

69 SZOLLOS Barnabas ISR

70 LUIK Juhan EST