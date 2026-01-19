Coppa del Mondo
Quando partono Dominik Paris e gli azzurri nella prima prova di discesa a Kitzbuehel 2026: orari, n. di pettorale, tv
Saranno nove gli azzurri al via della prima prova cronometrata della discesa maschile di Kitzbuehel (Austria), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, martedì 20 gennaio, l’azione scatterà alle ore 11.30 e saranno 70 gli atleti in gara, con 17 Paesi rappresentati.
Salvo interruzioni, Giovanni Franzoni partirà col 5 alle 11:38:00, Dominik Paris col 12 alle 11:48:30, Florian Schieder col 15 alle 11:53:00, Mattia Casse col 16 alle 11:54:30, Christof Innerhofer col 22 alle 12:03:30, Guglielmo Bosca col 35 alle 12:23:00, Benjamin Jacques Alliod col 43 alle 12:35:00, Max Perathoner col 58 alle 12:57:30, e Marco Abbruzzese col 64 alle 13:06:30.
Per la prima prova cronometrata della discesa maschile di Kitzbuehel (Austria) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino non ci saranno né la diretta tv né la diretta streaming, ma la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026
Martedì 20 gennaio
11.30 Prima prova cronometrata discesa libera maschile Kitzbuehel (Austria) – Nessuna copertura tv / streaming
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: non prevista.
Diretta Live testuale: OA Sport.
A CHE ORA PARTONO PARIS E GLI ITALIANI?
Salvo interruzioni, Giovanni Franzoni partirà col 5 alle 11:38:00, Dominik Paris col 12 alle 11:48:30, Florian Schieder col 15 alle 11:53:00, Mattia Casse col 16 alle 11:54:30, Christof Innerhofer col 22 alle 12:03:30, Guglielmo Bosca col 35 alle 12:23:00, Benjamin Jacques Alliod col 43 alle 12:35:00, Max Perathoner col 58 alle 12:57:30, e Marco Abbruzzese col 64 alle 13:06:30.
STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026
1 SEJERSTED Adrian NOR
2 ALEXANDER Cameron CAN
3 ROGENTIN Stefan SUI
4 HINTERMANN Niels SUI
5 FRANZONI Giovanni ITA
6 MONNEY Alexis SUI
7 MURISIER Justin SUI
8 ALLEGRE Nils FRA
9 KRIECHMAYR Vincent AUT
10 VON ALLMEN Franjo SUI
11 ODERMATT Marco SUI
12 PARIS Dominik ITA
13 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA
14 HROBAT Miha SLO
15 SCHIEDER Florian ITA
16 CASSE Mattia ITA
17 CRAWFORD James CAN
18 BENNETT Bryce USA
19 KILDE Aleksander Aamodt NOR
20 HEMETSBERGER Daniel AUT
21 LEHTO Elian FIN
22 INNERHOFER Christof ITA
23 ALPHAND Nils FRA
24 BAUMANN Romed GER
25 KOHLER Marco SUI
26 ROESTI Lars SUI
27 BABINSKY Stefan AUT
28 MUZATON Maxence FRA
29 MIGGIANO Alessio SUI
30 THEAUX Adrien FRA
31 HAASER Raphael AUT
32 SCHWARZ Marco AUT
33 STRIEDINGER Otmar AUT
34 SEGER Brodie CAN
35 BOSCA Guglielmo ITA
36 HILTBRAND Livio SUI
37 MONSEN Felix SWE
38 ZABYSTRAN Jan CZE
39 GIEZENDANNER Blaise FRA
40 BOISSET Arnaud SUI
41 MAPLE Wiley USA
42 READ Jeffrey CAN
43 ALLIOD Benjamin Jacques ITA
44 VOGT Luis GER
45 JOCHER Simon GER
46 MOELLER Fredrik NOR
47 CATER Martin SLO
48 NEGOMIR Kyle USA
49 GOLDBERG Jared USA
50 RIESER Stefan AUT
51 ARVIDSSON Erik USA
52 PFIFFNER Marco LIE
53 PLOIER Andreas AUT
54 von APPEN Henrik CHI
55 WIESER Vincent AUT
56 GAMEL SEIGNEUR Charles FRA
57 MORSE Sam USA
58 PERATHONER Max ITA
59 CAILLOT Ken FRA
60 BAILET Matthieu FRA
61 ALPHAND Sam FRA
62 FEURSTEIN Lukas AUT
63 TRANINGER Manuel AUT
64 ABBRUZZESE Marco ITA
65 ELEZI CANNAFERINA Alban FRA
66 FRESQUET Adrien FRA
67 SEGER Riley CAN
68 STEUDLE Roy-Alexander GBR
69 SZOLLOS Barnabas ISR
70 LUIK Juhan EST