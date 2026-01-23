Coppa del Mondo
Quando parte Giovanni Franzoni nella discesa di Kitzbuehel 2026: orari, n. di pettorale, tv
Saranno ben otto gli azzurri al via della discesa maschile di Kitzbuehel (Austria), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, sabato 24 gennaio, l’azione scatterà alle ore 11.30 e saranno 58 gli atleti in gara, con 17 Paesi rappresentati.
Salvo ritardi o interruzioni, Giovanni Franzoni partirà col pettorale numero 2 alle ore 11:32:20: l’azzurro, inserito nel secondo gruppo di merito, poteva ricevere in dote un numero dall’1 al 5 o dal 16 al 20. Il primo via è fissato per le 11:30:00, e per i primi 5 pettorali l’intervallo di partenza è di 2’20”.
Per la discesa maschile di Kitzbuehel (Austria) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà disponibile su OA Sport.
COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2o25-2026
Sabato 24 gennaio
Ore 11.30 Discesa maschile di Kitzbuehel (Austria) – Diretta tv su Rai 2 HD
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 HD.
Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
A CHE ORA PARTE GIOVANNI FRANZONI?
STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026
1 CASSE Mattia ITA
2 FRANZONI Giovanni ITA
3 ROGENTIN Stefan SUI
4 HINTERMANN Niels SUI
5 BABINSKY Stefan AUT
6 SCHIEDER Florian ITA
7 HROBAT Miha SLO
8 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA
9 MURISIER Justin SUI
10 MONNEY Alexis SUI
11 PARIS Dominik ITA
12 ODERMATT Marco SUI
13 VON ALLMEN Franjo SUI
14 ALLEGRE Nils FRA
15 KRIECHMAYR Vincent AUT
16 HEMETSBERGER Daniel AUT
17 BENNETT Bryce USA
18 ALEXANDER Cameron CAN
19 CRAWFORD James CAN
20 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR
21 SEGER Brodie CAN
22 LEHTO Elian FIN
23 MIGGIANO Alessio SUI
24 INNERHOFER Christof ITA
25 ALPHAND Nils FRA
26 KOHLER Marco SUI
27 ROESTI Lars SUI
28 BAUMANN Romed GER
29 MUZATON Maxence FRA
30 THEAUX Adrien FRA
31 HAASER Raphael AUT
32 BOSCA Guglielmo ITA
33 HILTBRAND Livio SUI
34 MONSEN Felix SWE
35 ZABYSTRAN Jan CZE
36 GIEZENDANNER Blaise FRA
37 MAPLE Wiley USA
38 READ Jeffrey CAN
39 ALLIOD Benjamin Jacques ITA
40 VOGT Luis GER
41 JOCHER Simon GER
42 CATER Martin SLO
43 NEGOMIR Kyle USA
44 RIESER Stefan AUT
45 ARVIDSSON Erik USA
46 PFIFFNER Marco LIE
47 PLOIER Andreas AUT
48 von APPEN Henrik CHI
49 WIESER Vincent AUT
50 GAMEL SEIGNEUR Charles FRA
51 MORSE Sam USA
52 BAILET Matthieu FRA
53 TRANINGER Manuel AUT
54 ABBRUZZESE Marco ITA
55 ELEZI CANNAFERINA Alban FRA
56 STEUDLE Roy-Alexander GBR
57 SZOLLOS Barnabas ISR
58 LUIK Juhan EST