Coppa del Mondo
Quando parte Federica Brignone nel superG di Crans Montana 2026: orario, n. di pettorale, tv
Federica Brignone sarà tra le otto azzurre al via del superG femminile che a Crans Montana potrebbe segnare (il condizionale è d’obbligo dopo la cancellazione della discesa odierna) il rientro dell’azzurra nella specialità in Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: la gara di domani, sabato 31 gennaio, partirà alle ore 11.00.
Salvo ritardi o interruzioni, Federica Brignone partirà alle ore 11.16.00: l’azzurra, inserita nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte un pettorale tra 6 ed il 15. Brignone, infatti, ha ricevuto in sorte il pettorale numero 9.
Per il superG femminile di Crans Montana (Svizzera) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026
Sabato 31 gennaio
Ore 11.00 SuperG femminile – Diretta tv su Rai 2 HD
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 HD.
Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
QUANDO PARTE FEDERICA BRIGNONE?
Federica Brignone ha ricevuto in sorte il pettorale numero 9: salvo ritardi o interruzioni, dunque, l’italiana partirà alle ore 11.16.00. L’azzurra, in quanto inserita nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte un pettorale tra 6 ed il 15.
STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026
1 RAEDLER Ariane AUT
2 MELESI Roberta ITA
3 PUCHNER Mirjam AUT
4 CERUTTI Camille FRA
5 SUTER Corinne SUI
6 LIE Kajsa Vickhoff NOR
7 ROBINSON Alice NZL
8 CURTONI Elena ITA
9 BRIGNONE Federica ITA
10 HUETTER Cornelia AUT
11 MIRADOLI Romane FRA
12 AICHER Emma GER
13 GOGGIA Sofia ITA
14 LEDECKA Ester CZE
15 VONN Lindsey USA
16 CASHMAN Keely USA
17 BLANC Malorie SUI
18 WEIDLE-WINKELMANN Kira GER
19 GAUCHE Laura FRA
20 PIROVANO Laura ITA
21 MANGAN Tricia USA
22 ORTLIEB Nina AUT
23 STUHEC Ilka SLO
24 SUTER Jasmina SUI
25 FEST Nadine AUT
26 HAEHLEN Joana SUI
27 MUZAFERIJA Elvedina BIH
28 HAASER Ricarda AUT
29 JOHNSON Breezy USA
30 AGER Christina AUT
31 FLURY Jasmine SUI
32 SCHEIB Julia AUT
33 ZENERE Asja ITA
34 SCHMITT Janine SUI
35 MORENO Cande AND
36 PLESHKOVA Julia AIN
37 WECHNER Lena AUT
38 BOCOCK Mary USA
39 DURRER Delia SUI
40 BRUNNER Stephanie AUT
41 DIREZ Clara FRA
42 DELAGO Nicol ITA
43 CUTLER Haley USA
44 MOLLIN Allison USA
45 WRIGHT Isabella USA
46 DELAGO Nadia ITA
47 WILES Jacqueline USA
48 MING-NUFER Priska SUI
49 CAILL Ania Monica ROU
50 SMALL Greta AUS