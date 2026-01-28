Perugia-Guaguas Las Palmas oggi, Champions League volley 2026: orario, canale, streaming

Al Pala Barton Energy, la Sir Susa Scai Perugia ritrova il Guaguas Las Palmas nella quarta giornata del Girone C di Champions League, in una sfida che vale molto più dei tre punti in palio. Perugia arriva da un periodo di continuità impressionante, Las Palmas con la necessità di dimostrare che il divario visto all’andata non racconta tutta la storia.

Il precedente è ancora fresco: successo perugino 3-2 alle Canarie, in una gara lunga, dispendiosa e mai davvero scontata, che ha mostrato la capacità della Sir di tenere alta la qualità anche nei momenti di massima pressione. Da allora, il percorso dei bianconeri è proseguito senza sbavature: primo posto in SuperLega, vetta solitaria davanti a Verona e Trento, e due vittorie europee nette contro Praga e Berlino che hanno rafforzato la leadership nel girone. La Champions si inserisce così in una fase della stagione in cui Perugia sembra aver trovato equilibrio totale tra fisicità, gestione e profondità di roster. Il successo interno per 3-0 contro Berlin Recycling Volleys ha confermato una squadra capace di alzare il livello soprattutto nelle gare che contano, sfruttando al massimo il fattore campo.

Guaguas Las Palmas, dal canto suo, resta la squadra di riferimento del volley spagnolo, come certifica il primo posto in Liga con una sola sconfitta stagionale. In Europa, però, il rendimento è stato più altalenante: netta la sconfitta a Berlino, sofferta ma preziosa la vittoria su Praga, mentre contro Perugia è emerso un gap soprattutto nella gestione dei finali di set. La formazione iberica è guidata da Sergio Miguel Camarero che si affida in cabina di regia a Miguel Angel De Amo, 40 anni, giramondo del volley, alla quarta stagione a Las Palmas, al suo fianco c’è il 34enne bulgaro Dobromir Dimitrov, proveniente dal Neftochimic Burgas ma vecchia conoscenza del campionato italiano con esperienze a Perugia, Taviano e Ortona. L’opposto è il brasiliano Francisco Wallysson Souza, alla terza stagione nelle file del Guaguas, in Italia a Santa Croce cinque anni fa. La riserva è lo spagnolo Augusto Colito Lopes, 28 anni, proveniente dalkla squadra rumena del CSM Corona Brașov.

In banda i titolari sono il nazionale argentino Nicolas Bruno, 36 anni, ex Ortona, al terzo anno in forza al Guaguas e la vera star della squadra, l’azzurro Osmany Juantorena, che in Italia ha lasciato il segno un po’ ovunque, in particolare a Trento e Civitanova, e si sta prendendo belle soddisfazioni in Spagna. In panchina ci sono lo spagnolo Jorge Almansa Martínez, 34 anni, alla quinta stagione nelle file del las Palmas, e il belga Tomas Rousseaux, 31 anni, proveniente lo scorso anno dal club saudita dell’Al-Ittihad ma con un passato in Italia prima con Monza e poi con Modena.

I centrali titolari sono il 33enne capoverdiano Hélder Spencer, proveniente dal campionato francese, in particolare dal Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique e l’argentino Martín Ramos, 34 anni, alla terza stagione nelle file del Las Palmas. In panchina ci sono il 32enne Jean Pascal Diedhiou Diatta, 32 anni, arrivato due anni fa dal Club Voleibol Melilla e Elio Montesdeoca Santana, 20 anni, prelevato lo scorso anno dal CyL Palencia 2024. Il libero titolare è Unai Larrañaga Ledo, 25 anni, alla terza stagione a Las Palmas e il secondo libero è il 19enne Ezequiel Pérez Figueroa, anche lui alla terza stagione a Las Palmas.

Il fischio d’inizio è in programma al Pala Barton di Perugia alle 20.30 di mercoledi 28 gennaio. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma a pagamento Sky sul canale Sky Sport Max (206), mentre è prevista la diretta streaming su Dazn (visibile saltuariamente anche sul canale 214 di Sky), su Now Tv e su Eurovolley tv. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Sir Susa Scai Perugia e Guaguas Las Palmas.

