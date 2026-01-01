LIVE Tournée 4 Trampolini, Garmisch-Partenkirchen 2026 in DIRETTA: si entra nel vivo con la seconda gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio, buon anno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2025/2026 in programma a Garmisch-Partenkirchen, in Germania. Prosegue la 74esima edizione della storica competizione di salto con gli sci. Come sempre nelle ultime edizioni la prima serie sarà disputata con la formula del KO System (scontri diretti), con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che eviteranno il taglio grazie ai migliori punteggi tra gli sconfitti. La seconda serie si disputerà come sempre con i salti degli atleti dal 30mo al miglior classificato della prima serie.

La Tournée dei Quattro Trampolini entra nel suo momento più iconico con la seconda tappa di Garmisch-Partenkirchen, il tradizionale Neujahrsspringen di Capodanno, appuntamento capace ogni anno di catalizzare l’attenzione dell’intero movimento del salto con gli sci. Dopo l’apertura di Oberstdorf, la gara bavarese rappresenta uno snodo tecnico ed emotivo decisivo nella corsa all’Aquila d’Oro, spesso in grado di confermare le gerarchie emerse oppure di rimettere tutto in discussione Il punto di partenza non può che essere il dominio mostrato da Domen Prevc nella gara inaugurale. Lo sloveno ha imposto un ritmo impressionante sullo Schattenbergschanze, vincendo entrambe le serie e costruendo un vantaggio già molto consistente sui rivali diretti. Il successo di Oberstdorf è stato molto più di una semplice vittoria: pulizia di volo, precisione allo stacco e lettura perfetta delle condizioni hanno certificato uno stato di forma vicino alla perfezione. Prevc arriva a Garmisch con numeri dalla sua parte e con la sensazione di avere già messo un’ipoteca importante sulla Tournée.

Alle sue spalle, però, la sfida resta apertissima. Ryoyu Kobayashi, apparso solido ma meno esplosivo del solito a Oberstdorf, paga un distacco già significativo, ma resta uno dei pochissimi in grado di cambiare marcia sotto pressione. Il giapponese ha spesso costruito i suoi successi sulla continuità e sulla capacità di crescere gara dopo gara, qualità che nella Tournée possono risultare decisive. Più complicata la situazione per altri big come Stefan Kraft e Anze Lanisek, già distanziati di una trentina di punti e ora chiamati a una prova di orgoglio per restare agganciati alla lotta di vertice. La tappa di Garmisch, però, è storicamente diversa da tutte le altre. Il Neuen Große Olympiaschanze presenta caratteristiche tecniche uniche, a partire da un inrun con binari molto distanziati, che obbliga gli atleti a una posizione estremamente schiacciata per cercare velocità. La transizione tra stacco e volo è più complessa rispetto ad altri impianti e premia chi possiede sensibilità, equilibrio e capacità di adattamento. Non sempre vince chi arriva con la misura più lunga nelle gambe, ma chi riesce a interpretare meglio il trampolino nel giorno giusto.

In questo contesto possono trovare spazio protagonisti come Philipp Raimund e Daniel Tschofenig, già brillanti a Oberstdorf e potenzialmente favoriti da un impianto che esalta pulizia tecnica e qualità di volo. Senza dimenticare l’Austria, squadra che storicamente tende a crescere con il passare delle tappe, soprattutto quando la pressione sale e il margine di errore si riduce. La seconda tappa segna anche l’ingresso dell’Italia nella Tournée. Dopo la scelta strategica di rinunciare a Oberstdorf per proseguire la preparazione in vista dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, gli azzurri faranno il loro debutto con Giovanni Bresadola, Alex Insam e Francesco Cecon. Per loro, Garmisch rappresenta soprattutto un banco di prova tecnico e mentale, utile per misurarsi subito con l’élite mondiale su uno dei palcoscenici più selettivi dell’intera stagione.

Il Neujahrsspringen non è soltanto una gara: è un rito collettivo. Dal 1922, il salto di Capodanno accompagna l’inizio dell’anno sportivo, intrecciando tradizione, storia e altissima competizione. In una Tournée che raramente perdona chi sbaglia l’avvio, Garmisch-Partenkirchen diventa il passaggio chiave per capire se il dominio di Prevc è destinato a consolidarsi o se qualcuno riuscirà davvero a riaprire la corsa all’Aquila d’Oro.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2025/2026 in programma a Garmisch-Partenkirchen, in Germania: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, salto dopo salto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 14.00.