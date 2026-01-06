LIVE Tournée 4 Trampolini, Bischofshofen 2026 in DIRETTA: Domen Prevc ad un passo dal titolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio, buon anno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2025/2026 in programma a Bischofshofen, in Austria. Si conclude la 74esima edizione della storica competizione di salto con gli sci. Come sempre nelle ultime edizioni la prima serie sarà disputata con la formula del KO System (scontri diretti), con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che eviteranno il taglio grazie ai migliori punteggi tra gli sconfitti. La seconda serie si disputerà come sempre con i salti degli atleti dal 30mo al miglior classificato della prima serie.

La quarta e ultima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2025-2026, in programma oggi a Bischofshofen sul Paul-Außerleitner-Schanze, chiude una delle edizioni più nette e lineari degli ultimi anni. Dopo Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen e Innsbruck, il circo del salto con gli sci arriva in Austria per l’atto conclusivo con una gerarchia ormai ben definita e con un nome che svetta su tutti: Domen Prevc. Lo sloveno si presenta all’ultima gara con oltre 40 punti di vantaggio sul primo inseguitore nella classifica generale della Tournée dei Quattro Trampolini, un margine che rende la conquista dell’Aquila d’Oro estremamente probabile. Un successo che avrebbe anche un valore storico: Domen diventerebbe il primo vincitore della Tournée fratello di un altro vincitore, dopo il trionfo di Peter Prevc nel 2016, e il terzo atleta sloveno a imporsi nella competizione dopo Primož Peterka e lo stesso Peter.

Il dominio di Prevc ha preso forma già a Oberstdorf, dove ha imposto la sua legge sin dalla prima serie, vincendo con margine e scavando distacchi importanti su tutti i rivali. Due salti di altissimo livello sullo Schattenbergschanze hanno subito chiarito che la 74ª edizione della Tournée avrebbe avuto un padrone ben preciso. La superiorità mostrata in Baviera ha permesso allo sloveno di costruire un primo, pesantissimo tesoretto, lasciando alle spalle atleti del calibro di Ryoyu Kobayashi, Stefan Kraft e Anže Lanišek, già costretti a inseguire. La conferma è arrivata a Garmisch-Partenkirchen, dove Prevc ha replicato senza tentennamenti. Due salti lunghissimi e punteggi fuori portata per la concorrenza hanno portato alla seconda vittoria consecutiva, mentre alle sue spalle prendeva forma la sfida interna alla squadra austriaca tra Jan Hörl e Stephan Embacher, entrambi solidi ma incapaci di colmare il gap con il leader. In Germania, la Tournée ha iniziato a prendere una direzione molto chiara.

L’unico vero momento di incertezza si è vissuto a Innsbruck, in una gara combattutissima e decisa da dettagli minimi. Sul Bergisel, Prevc ha mancato la terza vittoria consecutiva per mezzo punto, chiudendo secondo alle spalle del giapponese Ren Nikaido, autore del primo successo in carriera in Coppa del Mondo. Un risultato che ha tolto allo sloveno il sogno del Grande Slam, ma che non ha intaccato in modo significativo il suo vantaggio in classifica generale, anzi rafforzato grazie ai piazzamenti degli avversari diretti. Dopo tre tappe, la graduatoria parla chiaro: Prevc guida con 895.8 punti, davanti agli austriaci Hörl ed Embacher, separati da appena tre decimi, mentre Nikaido, Hoffmann e Kobayashi inseguono a distanza più consistente. Un margine che, a Bischofshofen, concede allo sloveno la possibilità di gestire, senza la necessità di forzare a tutti i costi. Le qualificazioni di ieri hanno ulteriormente rafforzato questa sensazione. Prevc ha infatti firmato il miglior punteggio anche nel turno preliminare, sfiorando il punto HS e dimostrando di trovarsi perfettamente a suo agio sull’impianto salisburghese. Alle sue spalle si sono confermati gli austriaci Embacher, Hörl e Tschofenig, seguiti da Kobayashi, Raimund e Granerud, tutti ancora in lotta per un posto sul podio di tappa più che per la classifica generale.

L’Italia sarà rappresentata anche a Bischofshofen da Alex Insam e Giovanni Bresadola, entrambi qualificati per l’ultimo atto della Tournée. L’altoatesino ha chiuso le qualificazioni in 37ª posizione, ritrovando buone sensazioni dopo l’eliminazione di Innsbruck, ma nel KO System lo attende un confronto subito impegnativo contro il polacco Kacper Tomasiak, atleta in grande crescita. Bresadola, 43° nel turno preliminare, affronterà invece una sfida durissima contro il giapponese Ren Nikaido, reduce dalla vittoria sul Bergisel. Per entrambi l’obiettivo sarà soprattutto confermare continuità e chiudere la Tournée con segnali incoraggianti.

Bischofshofen, come spesso accade, sarà quindi più terreno di battaglia per le posizioni d’onore che per la vittoria finale della Tournée. Gli austriaci proveranno a sfruttare il fattore campo per chiudere l’evento con un successo davanti al proprio pubblico, mentre Nikaido cercherà continuità dopo il trionfo di Innsbruck. Per Prevc, invece, l’obiettivo sarà uno solo: completare l’opera, trasformando una supremazia costruita salto dopo salto nella consacrazione definitiva. La sensazione è che servirebbe un vero colpo di scena per ribaltare l’esito finale. Se così non sarà, oggi a Bischofshofen la Tournée incoronerà un vincitore annunciato, Domen Prevc.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta e ultima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2025/2026 in programma a Bischofshofen, in Austria: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, salto dopo salto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 16.30. Buon divertimento a tutti.