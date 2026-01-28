LIVE Sinner-Shelton, Australian Open 2026 in DIRETTA: da disinnescare il bombardiere americano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jannik Sinner e Ben Shelton, partita valevole per i quarti di finale degli Australian Open 2026. Le strade dell’altoatesino e dell’americano tornano ad incrociarsi sulla Rod Laver Arena: 12 mesi fa in palio c’era un posto nella finalissima, quest’anno i due si giocano l’accesso alla semifinale.

Lo scorso anno Sinner si impose per 7-6, 6-2, 6-2 in 2 ore e 36 minuti di gioco. In quell’occasione l’altoatesino trovo la chiave per disinnescare il servizio dello statunitense, piazzando un totale di 6 break, due per set. Lo scorso anno i due si sono affrontati altre tre volte tra Wimbledon, il 1000 di Parigi e le Finals di Torino ed ha sempre vinto Sinner senza perdere alcun set.

La chiave della partita sarà proprio nella lettura del servizio di Shelton. L’americano dovrà essere bravo a variare, per non dare punti di riferimento all’italiano ed impedirgli di trovare le giuste misure in risposta. Molto importante sarà l’andamento del primo set, quello sulla carta più delicato: vincerlo per Sinner significherebbe fare un grande passo verso la vittoria, mentre per Shelton potrebbe essere la ‘condicio sine qua non‘ per fare una partita.

In questo torneo entrambi i giocatori hanno concesso ai propri avversari solamente un set. Sinner ha iniziato la difesa del titolo con due agevoli vittorie ai danni di Hugo Gaston (6-2, 6-1, rit.) e James Duckworth (6-1, 6-4, 6-2). Al terzo turno l’altoatesino ha lottato contro il caldo torrido, i crampi ed Eliot Spizzirri (4-6, 6-3, 6-4, 6-4) per poi vincere il derby con Luciano Darderi (6-1, 6-3, 7-6).

Il cammino di Shelton è iniziato con un primo turno estremamente insidioso con Ugo Humbert (6-3, 7-6, 7-6), uno degli avversari più pericolosi da pescare da una testa di serie all’esordio. L’americano ha poi regolato Dane Sweeny (6-3, 6-2, 6-2) e Valentin Vacherot (6-4, 6-4, 7-6) prima di rimontare Casper Ruud negli ottavi di finale (3-6, 6-4, 6-3, 6-4).

L’incontro odierno aprirà la sessione serale della Rod Laver Arena alle 9.00, orario italiano. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Shelton con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!