Coppa del Mondo
LIVE Sci alpino, SuperG Tarvisio 2026 in DIRETTA: Goggia cerca risposte, Pirovano all’attacco
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE
Il programma e la startlist del superG femminile di Tarvisio
Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del superG femminile in programma a Tarvisio (Italia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 11.15, ci saranno 60 atlete da 19 Paesi.
In casa Italia saranno otto le azzurre al via della gara odierna sulle 60 partenti: Laura Pirovano scatterà con l’1, Sofia Goggia con l’11, Elena Curtoni col 12, Roberta Melesi col 16, Sara Allemand col 33, Sara Thaler col 40, Nicol Delago col 45 e Nadia Delago col 50.
Si tratta del penultimo superG prima delle Olimpiadi: nella classifica di specialità guida la neozelandese Alice Robinson con 180 punti, davanti all’azzurra Sofia Goggia, seconda con 160, ed alla statunitense Lindsey Vonn, terza con 110.
Nella graduatoria generale comanda la statunitense Mikaela Shiffrin, oggi assente, con 923 punti. L’atleta meglio piazzata tra quelle in gara a Tarvisio è la già citata Vonn, terza con 510, la quale precede la tedesca Emma Aicher, quinta con 498, Robinson, sesta con 489, e Goggia, settima con 466.
Il superG femminile in programma a Tarvisio (Italia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, prenderà il via alle ore 11.15: OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 10.45 circa, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!