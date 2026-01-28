LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2026 in DIRETTA: il fascino della Planai in notturna!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Schladming (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Si chiude con l’ormai tradizionale appuntamento notturno fra i pali stretti la due giorni di Coppa del Mondo nella stazione sciistica austriaca che ieri ha ospitato lo slalom gigante.

Si preannuncia ancora una volta la sfida apertissima tra i norvegesi sempre più protagonisti (primo posto di Haugan e terzo di Kristoffersen in Val d’Isere e Adelboden, vittorie di McGrath sulla Gran Risa e a Wengen e il secondo posto di Adelboden) dopo un avvio di stagione non straordinario in questa specialità che li ha visti grandi protagonisti lo scorso anno, i francesi Clement Noel, trionfatore a Madonna di Campiglio e secondo a Levi, e Paco Rassat, vincitore a Gurgl e Adelboden, il brasiliano Lukas Braathen Pinheiro, che si è aggiudicato la prima tappa di Coppa a Levi. Al club dei vincitori di tappa si è appena aggiunto Manuel Feller, che ha vinto lo slalom di Kitzbuehel, facendo il suo gran ritorno ad altissimi livelli a poche settimane dall’appuntamento olimpico. Non mancano gli outsider di lusso come il belga Armand Marchant, secondo a Gurgl e l’esperto Linus Strasser, anche lui sul podio a Kitzbuehel dopo un periodo tutt’altro che positivo.

Tra i protagonisti annunciati della gara odierna ci sono anche lo svizzero Loic Meillard, campione del mondo in carica e secondo a Kitzbuehel, il francese Steven Amiez e una delle grandi sorprese di questa stagione, il finlandese Eduard Hallberg che ha riportato i finnici sul podio a Levi dopo i fasti firmati da Kalle Palander e sul podio c’è tornato a Madonna di Campiglio . Occhio anche agli altri austriaci, lontani dai migliori nelle prime due gare ma decisi a risalire la china.

Per l’Italia il contesto resta complesso. Da Madonna di Campiglio in poi gli azzurri sono usciti con le ossa rotte: prestazioni a sprazzi, difficoltà a trovare continuità e pettorali ormai lontani dai primissimi sottogruppi. Una situazione che condiziona inevitabilmente l’approccio alla gara di Wengen, su un pendio tecnico e ritmato dove partire davanti fa spesso la differenza. Il riferimento principale resta Alex Vinatzer, che però nelle ultime uscite non è riuscito ad essere incisivo ed ha perso progressivamente brillantezza. Ofggi proverà a risalire la china e un risultato da top 10 sarebbe importante anche per il morale in vista dell’appuntamento olimpico. Molto atteso anche Tommaso Sala, unico azzurro al traguardo a Kitzbuehel e alle prese con il recupero dall’infortunio che lo ha tenuto bloccato tutta la scorsa stagione. Al via per l’Italia anche Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Matteo Canins e Corrado Barbera.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dello slalom di Schladming (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. La partenza della prima manche è fissata alle 17.45, mentre la seconda scatterà a partire dalle 20.45, buon divertimento!