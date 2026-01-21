LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Paris e Franzoni continuano a studiare la Streif

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera maschile di Kitzbuehel, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La Coppa del Mondo maschile di sci alpino entra in una delle sue settimane simbolo, con il tradizionale appuntamento di Kitzbühel, teatro di un trittico di gare che ogni stagione rappresenta uno snodo tecnico ed emotivo del calendario. Sulla leggendaria pista tirolese si comincerà venerdì 23 gennaio con il SuperG, per poi proseguire sabato 24 con la discesa libera, entrambe in programma alle 11.30. A completare il fine settimana sarà lo slalom speciale di domenica 25, con prima manche alle 10.30 e seconda alle 13.30, a chiudere una tre giorni che mette alla prova completezza, coraggio e tenuta mentale.

La seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Kitzbühel arriva in un clima che, dopo quanto visto nella giornata inaugurale, è già carico di aspettative e indicazioni interessanti. La Streif, come spesso accade, ha iniziato a parlare subito chiaro, offrendo risposte nette sia sul piano tecnico sia su quello della condizione degli uomini più attesi. Dopo una prima prova che ha acceso l’entusiasmo in casa Italia, il secondo passaggio ufficiale diventa un momento chiave per confermare sensazioni, affinare le scelte di materiali e iniziare a capire quali linee potranno davvero fare la differenza nella gara di sabato. Il riferimento principale resta inevitabilmente Giovanni Franzoni, protagonista assoluto della prima giornata. Il miglior tempo fatto registrare ieri non è stato solo un segnale cronometro, ma soprattutto una dimostrazione di sicurezza e aggressività lungo un tracciato che non concede margini. Nella seconda prova l’obiettivo dell’azzurro sarà duplice: da un lato verificare la tenuta delle soluzioni adottate, dall’altro gestire con intelligenza un approccio che non deve trasformarsi in eccessiva esposizione al rischio. Kitzbühel premia il coraggio, ma punisce chi forza oltre il limite, soprattutto nelle sezioni centrali e nel tratto finale.

Accanto a lui resta sotto i riflettori Christof Innerhofer, che ancora una volta ha dimostrato come esperienza e sensibilità possano compensare il passare del tempo. Il secondo posto nella prima prova è un segnale forte, perché racconta di un atleta che conosce ogni metro della Streif e sa esattamente quando spingere e quando aspettare. La seconda prova servirà anche a capire se Innerhofer potrà realmente inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice oppure se il suo sarà soprattutto un ruolo da outsider di lusso. Sul piano internazionale, la giornata di ieri ha confermato una discesa estremamente compatta, con distacchi ridotti e tanti interpreti capaci di inserirsi nelle zone alte. I francesi hanno mostrato solidità con Muzaton e Allegre, mentre la Svizzera, pur senza dominare il primo passaggio, resta una presenza costante con atleti pronti a salire di colpi man mano che aumenta la posta in palio. In questo contesto resta centrale la figura di Marco Odermatt, che nella prima prova non ha cercato il limite assoluto, ma che proprio nelle giornate successive è solito alzare progressivamente il livello. Il leader della Coppa del Mondo sa bene che Kitzbühel non si vince il mercoledì, ma costruendo passo dopo passo il fine settimana.

La seconda prova cronometrata diventa così il vero banco di lavoro per tecnici e atleti. Le condizioni della pista, spesso diverse rispetto al giorno precedente, obbligano a continui adattamenti, soprattutto nella scelta delle linee più pulite nei tratti veloci e nella gestione delle compressioni più violente. È anche il momento in cui si affinano i dettagli sul materiale, con sci e assetti che devono garantire stabilità alle alte velocità senza compromettere la capacità di scorrimento. Per l’Italia, oltre ai nomi di punta, sarà importante valutare i progressi di chi nella prima prova ha scelto un approccio più prudente. Atleti come Dominik Paris, che ieri ha chiaramente gestito la parte finale, potrebbero aumentare gradualmente l’intensità, mentre altri cercheranno semplicemente di trovare continuità e fiducia su una pista che non perdona indecisioni.

