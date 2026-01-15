LIVE Sci alpino, Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: torna la Coppa del Mondo 15 anni dopo. Vonn c’era…

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di Tarvisio, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. A meno di un mese dalla discesa olimpica di Cortina, e una settimana dopo le polemiche di Zauchensee per la discesa sprint e l’annullamento del SuperG, la velocità femminile torna protagonista con le prove ufficiali della discesa libera di Tarvisio, dove sulla pista Prampero scattano quattro giorni di attività che culmineranno con la discesa libera di sabato 17, la gara inizierà alle 10:45, e il SuperG di domenica 18, partenza prevista alle 11:15..

L’Italia si presenta con un contingente imponente di dieci atlete, impegnate sin da giovedì nelle prove cronometrate, anche se la più attesa non sarà al via: Federica Brignone, d’accordo con il suo staff, ha deciso di non far coincidere il suo ritorno in gara dopo l’infortunio con la tappa italiana di Coppa del Mondo. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato Sara Allemand, Vicky Bernardi, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Sara Thaler e Asja Zenere, con la possibilità di schierare nove azzurre in discesa e dieci in superG. Una profondità numerica che riflette la solidità del movimento italiano della velocità.

Il quadro competitivo, però, è fortemente condizionato dalle assenze eccellenti. Mancano alcune delle prime dieci della WCSL: L’Italia deve fare appunto ancora a meno di Federica Brignone, la Svizzera dovrà rinunciare a Lara Gut-Behrami, ma ha ritrovato a Zauchensee una discreta Corinne Suter, al rientro dopo l’infortunio, mentre gli Stati Uniti sono privi di Lauren Macuga e Mikaela Shiffrin che,a nche dopo il trionfo di Flachau martedì scorso, continua ad evitare la discesa. Le defezioni aprono la porta a una discesa estremamente aperta, con un mix di certezze e nuove pretendenti.

Attenzione a Emma Aicher, già vincitrice a Sankt Moritz, a Cornelia Hütter, dominatrice a Val d’Isère, e alla tedesca Kira Weidle. Da Zauchensee sono uscite alla grande le statunitensi, Lindsey Vonn, che ha colto in Austria la sdeconda vittoria a fila e Jacqueline Wiles, terza nella veloce discesa austriaca. Attenzione anche alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie, in grande crescita ndi forma e seconda sabato scorso. Da monitorare anche Ester Ledecká, che mette temporaneamente da parte lo snowboard, la campionessa del mondo Breezy Johnson, l’austriaca Puchner, oltre alle giovani in ascesa come Monsen e Malorie Blanc.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di Tarvisio, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Si comincia alle 11.00. Buon divertimento!