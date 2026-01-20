LIVE Sci alpino, Prova discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: subito la Streif per Paris e Franzoni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera maschile di Kitzbuehel, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La Coppa del Mondo maschile di sci alpino entra in una delle sue settimane simbolo, con il tradizionale appuntamento di Kitzbühel, teatro di un trittico di gare che ogni stagione rappresenta uno snodo tecnico ed emotivo del calendario. Sulla leggendaria pista tirolese si comincerà venerdì 23 gennaio con il SuperG, per poi proseguire sabato 24 con la discesa libera, entrambe in programma alle 11.30. A completare il fine settimana sarà lo slalom speciale di domenica 25, con prima manche alle 10.30 e seconda alle 13.30, a chiudere una tre giorni che mette alla prova completezza, coraggio e tenuta mentale.

In casa Italia, l’attenzione è inevitabilmente rivolta a Giovanni Franzoni, reduce da un fine settimana svizzero che potrebbe aver segnato un punto di svolta nella sua stagione. La vittoria autoritaria in SuperG e il podio conquistato in discesa hanno acceso i riflettori sul giovane azzurro, confermandone il potenziale anche ai massimi livelli della velocità. Kitzbühel diventa così un banco di prova fondamentale per capire se quella elvetica sia stata una fiammata isolata o l’inizio di un percorso di crescita destinato a proseguire con continuità, soprattutto in prospettiva olimpica.

Il quadro generale della specialità resta però estremamente competitivo. Ogni gara ha fin qui raccontato una storia diversa, con vincitori sempre nuovi e distacchi spesso contenuti. In questo scenario variegato spicca comunque la figura di Marco Odermatt, che pur senza monopolizzare le vittorie ha costruito un margine importante in classifica, con un vantaggio vicino ai cento punti sul primo inseguitore. Un segnale chiaro della sua straordinaria costanza e della capacità di essere sempre protagonista, indipendentemente dalle condizioni e dai tracciati.

In discesa libera la supremazia dell’elvetico emerge in modo ancora più netto. Il leader della classifica generale ha messo la propria firma su tre delle quattro gare fin qui disputate, costruendo anche nella graduatoria di specialità un vantaggio consistente, vicino ai cento punti sul primo inseguitore. Numeri che raccontano una superiorità fatta di continuità, precisione e capacità di adattarsi a piste e condizioni molto diverse.

I tre giorni di prove cronometrate rappresenteranno un passaggio fondamentale per tutti: serviranno a studiare le traiettorie più redditizie, affinare i riferimenti e soprattutto a completare il delicato lavoro di messa a punto dei materiali, spesso decisivo su una pista tanto esigente. In questo contesto l’Italia guarda con fiducia al recente momento positivo, dopo aver centrato il podio nelle ultime tre discese, un segnale incoraggiante che alimenta l’obiettivo di restare stabilmente nelle zone alte anche su un palcoscenico tra i più selettivi del circuito.

