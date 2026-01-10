LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA: Vinatzer cerca il riscatto, De Aliprandini si gioca le Olimpiadi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera femminile di Zauchensee, valevole per la Coppa del Mondo 2025-206 di sci alpino. La discesa libera di Zauchensee, valida come 17ª gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026, arriva in un contesto reso ancora più complesso e affascinante dalle condizioni meteorologiche. A trenta giorni esatti dalla discesa olimpica di Cortina, il circuito della velocità ritrova uno dei tracciati più severi del calendario, il Kälberloch, dopo le tappe tecniche di Semmering e Kranjska Gora, ma lo fa senza il consueto percorso di avvicinamento.

La seconda prova cronometrata, infatti, non si è disputata a causa del maltempo. La neve caduta copiosamente nella notte – circa cinque centimetri, seguita da una nuova e intensa nevicata nelle ore successive – ha compromesso la visibilità, rendendo impossibile lo svolgimento dell’allenamento ufficiale nonostante il lavoro di ripulitura della pista. Una variabile che cambia inevitabilmente lo scenario in vista della gara, programmata con partenza abbassata e con l’eliminazione del primo tratto più ripido. Le previsioni indicano un miglioramento temporaneo per la giornata della discesa, mentre un nuovo peggioramento è atteso in vista del superG domenicale. In questo quadro, la gara austriaca assume un significato ancora più delicato. Senza il secondo training, molte atlete arriveranno al via con riferimenti parziali, rendendo la discesa di Zauchensee una prova di interpretazione, adattamento e lettura del terreno, oltre che di pura velocità. Un contesto che potrebbe favorire chi ha maggiore esperienza sul tracciato o una capacità superiore di gestione delle condizioni difficili.

Il contesto competitivo resta estremamente aperto, anche per via delle assenze pesanti. Non ci sono Federica Brignone, Lara Gut-Behrami, mentre Mikaela Shiffrin continua a evitare la discesa. A guidare la classifica di specialità è Lindsey Vonn con 240 punti, seguita dalla tedesca Emma Aicher (171) e dall’austriaca Cornelia Hütter (155). Subito dietro c’è Sofia Goggia, quarta con 142 punti, mentre Kira Weidle-Winkelmann completa la top five. Proprio Goggia resta il principale riferimento azzurro, anche alla luce dei precedenti sulla pista, dove ha vinto la discesa nel 2024. Nella prima prova la bergamasca, come molte big, aveva scelto un approccio prudente, interpretando il training più come una ricognizione che come una simulazione di gara. L’assenza del secondo allenamento rende ora la sua capacità di adattamento ancora più centrale, in una discesa che potrebbe premiare chi saprà trovare subito il giusto compromesso tra aggressività e controllo.

In casa Italia, segnali incoraggianti erano arrivati da Nadia Delago, sesta nella prima prova a meno di sette decimi dalla vetta, mentre Elena Curtoni aveva chiuso in top 20 senza forzare e Vicky Bernardi aveva completato una prova ordinata. Le azzurre al via a Zauchensee saranno Sara Allemand, Vicky Bernardi, Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Sara Thaler e Asja Zenere, chiamate a confrontarsi con una delle discese più tecniche e imprevedibili del circuito. Con il meteo a giocare un ruolo chiave e una partenza ridisegnata, la discesa di Zauchensee si annuncia come una gara di lettura e coraggio, nella quale ogni dettaglio potrà fare la differenza. Un appuntamento che vale punti pesanti per la Coppa del Mondo e, soprattutto, indicazioni preziose in chiave olimpica, con Cortina ormai chiaramente all’orizzonte.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della discesa libera femminile di Zauchensee, valevole per la Coppa del Mondo 2025-206 di sci alpino. Si comincia alle 11.30. Buon divertimento!