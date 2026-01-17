Coppa del Mondo
LIVE Sci alpino, Discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia cerca la svolta, Vonn favorita
Il programma e la startlist della discesa femminile di Tarvisio
Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della discesa libera femminile in programma a Tarvisio (Italia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 10.45, ci saranno 50 atlete da 16 Paesi.
In casa Italia saranno otto le azzurre al via della gara odierna sulle 50 partenti: Nicol Delago partirà col 3, Laura Pirovano con l’8, Sofia Goggia col 10, Elena Curtoni col 23, Nadia Delago col 29, Sara Thaler col 35, Roberta Melesi col 37 e Sara Allemand col 45.
Si tratta della penultima discesa libera prima delle Olimpiadi: nella classifica di specialità guida la statunitense Lindsey Vonn con 340 punti, davanti alla tedesca Emma Aicher, seconda con 211. Terza Laura Pirovano con 167, davanti all’austriaca Cornelia Huetter, quarta con 166, ed a Sofia Goggia, quinta con 156.
Nella graduatoria generale comanda la statunitense Mikaela Shiffrin, oggi assente, con 923 punti. L’atleta meglio piazzata tra quelle in gara a Tarvisio è la già citata Aicher, sesta con 453, la quale precede di un’incollatura Vonn, settima con 450, e Goggia, ottava con 442.
La discesa libera femminile in programma a Tarvisio (Italia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, prenderà il via alle ore 10.45: OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 10.15 circa, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!