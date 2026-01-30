LIVE Sci alpino, Discesa femminile Crans Montana 2026 in DIRETTA: Federica Brignone torna in gara nelle prove veloci

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera femminile di Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La discesa libera femminile di Crans-Montana, in programma questa mattina alle 10.00, resta appesa alle condizioni meteo, con la Svizzera ancora interessata da nevicate abbondanti e persistenti che stanno mettendo a dura prova il programma del fine settimana di Coppa del Mondo. Dopo una vigilia complicata, il rischio che anche la gara odierna possa subire modifiche o rinvii è tutt’altro che remoto, con gli organizzatori impegnati in un lavoro continuo per garantire la sicurezza sul Mont Lachaux.

La situazione è resa ancora più delicata dal fatto che la pista, già nei giorni scorsi, ha richiesto interventi straordinari di preparazione, con start abbassato e tracciato ridotto rispetto alla configurazione completa. Qualora si riuscisse a disputare la gara, è dunque probabile una discesa accorciata, con un tempo di percorrenza inferiore al minuto e quindici secondi e un disegno più simile a quello visto nei training abbreviati, dove il focus si sposta su scorrevolezza, precisione e gestione dei tratti tecnici finali.

In casa Italia l’attenzione è altissima, anche perché Federica Brignone è attesa al rientro nella disciplina regina su una pista che, storicamente, le ha regalato grandi soddisfazioni. Con lei al cancelletto ci saranno anche Sofia Goggia, quattro volte vincitrice in discesa a Crans-Montana, Laura Pirovano, Nicol Delago, reduce dal successo di Tarvisio, oltre a Elena Curtoni, Nadia Delago, Roberta Melesi e Asja Zenere, per un contingente azzurro numeroso e competitivo.

Sul fronte internazionale, i riferimenti restano le atlete che hanno già lasciato il segno nei training e nelle gare di stagione: Nina Ortlieb ha mostrato segnali importanti, così come le tedesche Emma Aicher e Kira Weidle, mentre Lindsey Vonn resta il riferimento nella classifica di specialità. Una gara che, se il meteo lo permetterà, potrebbe rivelarsi cruciale anche in chiave Coppa del Mondo, prima del super-g previsto per sabato, dato come il più probabile a livello di svolgimento. Resta ora da capire se neve e vento concederanno una tregua sufficiente. In caso contrario, Crans-Montana rischia di vivere un’altra giornata di attesa e incertezza, in un fine settimana che sta mettendo alla prova non solo le atlete, ma l’intera macchina organizzativa del Circo Bianco.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della discesa libera femminile di Crans Montana, valevole per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La partenza è fissata alle 10.00, buon divertimento!