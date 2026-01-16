LIVE Pattinaggio di figura, Europei 2026 in DIRETTA: Guignard-Fabbri sfidano i britannici nella Rhythm Dance

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Sheffield in Gran Bretagna. La rassegna continentale prosegue con la rhythm dance, primo segmento di gara odierno e prima parte della gara riservata alle coppie di danza. Cancellare ciò che è stato, archiviare un autunno complicato e rimettersi in cammino. Ancora. Charléne Guignard e Marco Fabbri si presentano così ai Campionati Europei di pattinaggio di figura 2026, al via questa settimana alla Utilita Arena. Per la coppia di punta della danza su ghiaccio azzurra si tratta di un appuntamento delicatissimo, forse il più complesso dell’intero quadriennio.

I veterani della Nazionale arrivano infatti da mesi difficili, segnati da giudizi severi e spesso difficili da interpretare, che hanno inciso non poco sui risultati. Gli atleti seguiti da Barbara Fusar Poli, stabilmente nel gruppo di testa europeo per quattro stagioni consecutive, hanno visto incrinarsi alcune certezze con il sorpasso inatteso di nuove coppie emergenti. Su tutte, quella britannica formata da Lilah Fear e Lewis Gibson, capaci di precedere Guignard-Fabbri in entrambi i confronti diretti stagionali, al Grand Prix de France e all’NHK Trophy. Un cambio di gerarchie che ha acceso il dibattito e reso più incerto lo scenario continentale. Come se non bastasse, nella tappa francese gli azzurri si sono trovati alle spalle anche dei lituani Allison Reed e Saulius Ambrulevicius, già terzi agli Europei precedenti e ora pienamente inseriti nella corsa alle medaglie. È proprio questo terzetto, salvo sorprese, a giocarsi il podio di Sheffield: resta da capire non solo l’ordine finale, ma soprattutto i distacchi che emergeranno segmento dopo segmento.

Prevedere l’orientamento delle giurie, oggi, è esercizio sempre più complesso. Di certo però Guignard e Fabbri hanno mandato segnali incoraggianti nelle ultime uscite, a partire dalla Golden Spin of Zagreb, mostrando una condizione tecnica e mentale in crescita. Le qualità non sono mai mancate e, sulla carta, l’esperienza e la completezza del loro pattinaggio restano armi decisive per affrontare un Europeo di alto livello. In uno scenario ideale, Charléne e Marco avrebbero tutto per puntare al quarto titolo consecutivo senza troppi patemi. La realtà attuale, però, racconta un contesto diverso, con equilibri più sottili e dinamiche meno prevedibili. Dando quasi per scontata la leadership dei francesi Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron, l’attenzione si sposta sulla sfida con i britannici e, in seconda battuta, con i lituani. In gara per l’Italia anche Viktoria Manni e Carlo Roethlisberger che cercheranno di migliorare la 15ma posizione ottenuta lo scorso anno.

La chiave potrebbe essere la rhythm dance, segmento più affine allo stile di Fear-Gibson: l’obiettivo per gli azzurri sarà restare agganciati in termini di punteggio, per poi giocarsi tutto nella danza libera. È lì che Guignard-Fabbri possono far valere le loro carte migliori, emozionando pubblico e giuria sulle note di “Diamanti” di Giorgia. Comunque vada, a Sheffield andrà in scena un confronto teso e indicativo. Un passaggio fondamentale non solo per l’esito di questi Europei, ma anche per capire quale aria si respiri in vista dei grandi appuntamenti futuri, con lo sguardo già rivolto verso il ghiaccio dell’Unipol Forum.

