LIVE Pattinaggio di figura, Europei 2026 in DIRETTA: Guignard-Fabbri per una medaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata di gare dei Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Sheffield in Gran Bretagna. La rassegna continentale si chiude con la free dance, secondo segmento della gara delle coppie di danza con gli azzurri Guignard e Fabbri che cercheranno di non scendere dal podio continentale partendo dal terzo posto della rhythm dance.

Per l’Italia l’avvicinamento alla danza libera è carico di aspettative concrete, perché quanto mostrato nella rhythm dance ha restituito l’immagine di una coppia finalmente tornata a esprimere il proprio reale valore proprio nel momento più delicato della stagione. Il riferimento non può che essere Charléne Guignard e Marco Fabbri, terzi dopo il programma corto a meno di un punto dai britannici Fear-Gibson. Il punteggio di 84.48 ottenuto nella rhythm dance rappresenta il miglior riscontro stagionale degli azzurri, un segnale forte dopo mesi complicati, segnati da valutazioni spesso penalizzanti. La prova di Sheffield ha mostrato una coppia solida, centrata, capace di raccogliere GOE importanti sugli elementi chiave e di risalire nelle components, aspetto fondamentale in vista del programma libero.

La free dance, storicamente, è il segmento in cui Guignard-Fabbri riescono a esprimere con maggiore completezza il proprio pattinaggio, facendo leva su musicalità, qualità di scivolamento e continuità interpretativa. Il distacco da colmare è minimo e, con un’esecuzione pulita, l’attacco al secondo posto appare tutt’altro che utopistico.

Alle spalle della coppia di punta, l’Italia potrà contare anche sulla presenza di Victoria Manni e Carlo Roethlisberger, tredicesimi dopo la rhythm dance. Per loro la free dance rappresenta soprattutto un’occasione di crescita e di consolidamento a livello continentale, con l’obiettivo di migliorare il piazzamento finale e accumulare esperienza preziosa in un contesto di altissimo livello tecnico.

Davanti agli italiani, la lotta per l’oro resta apertissima. In testa alla classifica ci sono i grandi favoriti Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron, che nonostante qualche imperfezione nel corto hanno confermato una superiorità complessiva sul piano delle components. Il vantaggio accumulato non è però tale da consentire distrazioni nella free dance, segmento in cui il valore base si alza ulteriormente e ogni dettaglio viene amplificato dal pannello giudicante. Subito dietro, sospinti anche dal pubblico di casa, ci sono Lilah Fear e Lewis Gibson, secondi a soli novanta centesimi dagli azzurri. La loro danza libera, per stile e costruzione, è tradizionalmente molto efficace sul piano dell’impatto immediato e delle valutazioni sugli elementi coreografici, ma il margine ridotto con Guignard-Fabbri rende lo scontro diretto estremamente aperto.

A ridosso del podio restano pronti ad approfittare di eventuali errori anche i lituani Allison Reed e Saulius Ambrulevicius, quarti dopo la rhythm dance e protagonisti di una stagione in costante crescita, così come i francesi Evgeniia Lopareva e Geoffrey Brissaud, che restano pienamente inseriti nella corsa alle posizioni che contano. Più staccati, ma ancora in grado di inserirsi nella top ten finale, figurano coppie di grande esperienza come Davis-Smolkin e Turkkila-Versluis, che nella free dance hanno spesso dimostrato una notevole capacità di rimonta.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata di gare dei Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Sheffield in Gran Bretagna. La rassegna continentale si chiude con la free dance, secondo segmento della gara delle coppie di danza, dalle 19.30: minuto dopo minuto, elemento dopo elemento, per non perdere davvero nulla. Buon divertimento!