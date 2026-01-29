LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: quarta giornata, torna la Ferrari sulla pista catalana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei test collettivi privati di Barcellona organizzati dai team di Formula Uno in preparazione del Mondiale 2026. Il day-4 dello shakedown al Montmelò vedrà il ritorno della Ferrari in pista, che ieri ha deciso di non girare nella programmazione particolare prevista per queste prove.

Ricordiamo che da regolamento ogni squadra può usufruire al massimo di tre giornate (sulle cinque totali dei Test catalani) in pista, non a caso nel primo giorno causa pioggia hanno girato solamente la Rossa e la Red Bull. A Maranello si sono fatti i conti e quindi rivedremo in azione il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton.

Test nei quali, finora, la Mercedes ha impressionato per consistenza e costanza. Ieri Kimi Antonelli ha lasciato a bocca aperta per la sua simulazione sul passo gara. Un indizio che a Brackley hanno lavorato molto bene. Da capire, invece, il livello dei campioni del mondo della McLaren, con Lando Norris sceso ieri in pista, mentre Aston Martin dovrebbe iniziare da oggi i lavori, nel progetto firmato da Adrian Newey.

Una macchina che dovrebbe presentare delle grosse novità aerodinamiche, nel pieno stile dell’ingegnere britannico, autore di tante vetture vincenti nella storia del Circus. Piloti e squadre sperano che il meteo sia amico e non vada a ostacolare la tabella di marcia, considerando la necessità di girare il più possibile con queste monoposto completamente nuove.

Si comincia alle ore 9.00 con la terza giornata dei test collettivi di Barcellona per la Formula Uno al Montmelò. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale del day-4 dello shakedown catalano con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un momento della preparazione verso il Mondiale 2026 di F1: buon divertimento!