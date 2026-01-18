Biathlon
Dove vedere in tv il biathlon oggi, Inseguimenti Ruhpolding 2026: orario, programma, startlist, streaming
Oggi, domenica 18 gennaio, andranno in scena le due gara a inseguimento della quinta tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Ruhpolding (Germania), le prove sui quattro poligoni regaleranno non poco spettacolo. Alle 12:30 inizieranno le donne, mentre alle 15:00 è previsto il via degli uomini.
In casa Italia si vuol migliorare ulteriormente il dato notevolissimo di 14 podi ottenuti finora nel massimo circuito internazionale. Nella Pursuit femminile Lisa Vittozzi è tra le più attese in questo format. Dopo il terzo posto nella 7.5 km Sprint, la sappadina andrà in cerca del successo, puntando sulla sua grande precisione nelle serie di tiro e volendo trovare anche il giusto feeling sugli sci stretti. Con lei risponderanno all’appello anche Dorothea Wierer, Hannah Auchetaller, Michela Carrara e Linda Zingerle.
Tra gli uomini Tommaso Giacomel vorrà dare continuità alla serie consecutiva di podi, dopo il secondo posto nella prova sui due poligoni di ieri. Nonostante l’errore nella prima serie di tiro, il 25enne trentino è riuscito a centrare la piazza d’onore con una velocità di rilascio colpi irreale nella sessione in piedi. Fondamentale sarà trovare il ritmo in tutte le fasi della gara. Oltre a Giacomel, troveremo tra le fila azzurre Lukas Hofer, Nicola Romanin, Patrick Braunhofer, Elia Zeni e Didier Bionaz.
I due inseguimenti di Ruhpolding (Germania), validi per la quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026, sono previsti quest’oggi e non godranno della copertura televisiva. Sarà disponibile trasmissione streaming su Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali per entrambe le gare.
STARTLIST INSEGUIMENTO FEMMINILE RUHPOLDING
1 OEBERG Hanna SWE 0:00
2 y JEANMONNOT Lou FRA 0:08
3 VITTOZZI Lisa ITA 0:12
4 OEBERG Elvira SWE 0:15
5 PREUSS Franziska GER 0:17
6 r MINKKINEN Suvi FIN 0:29
7 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 0:36
8 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 0:37
9 b KIRKEEIDE Maren NOR 0:40
10 BENED Camille FRA 0:43
11 MAGNUSSON Anna SWE 0:48
12 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 0:49
13 ERMITS Regina EST 0:49
14 GANDLER Anna AUT 0:51
15 GROTIAN Selina GER 0:51
16 TANNHEIMER Julia GER 0:52
17 WIERER Dorothea ITA 0:52
18 MEIER Lea SUI 1:00
19 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 1:03
20 STREMOUS Alina MDA 1:04
21 CLOETENS Maya BEL 1:09
22 BASERGA Amy SUI 1:09
23 KLEMENCIC Polona SLO 1:12
24 RICHARD Jeanne FRA 1:12
25 SIMON Julia FRA 1:13
26 ROUSSEAU Shilo CAN 1:13
27 SKAR Siri NOR 1:13
28 MOSER Nadia CAN 1:15
29 KUZMINA Anastasiya SVK 1:17
30 SCHNEIDER Sophia GER 1:18
31 TODOROVA Milena BUL 1:19
32 MICHELON Oceane FRA 1:21
33 AUCHENTALLER Hannah ITA 1:23
34 REPINC Lena SLO 1:25
35 HAECKI-GROSS Lena SUI 1:26
36 JUPPE Anna AUT 1:29
37 JAKIELA Joanna POL 1:30
38 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1:30
39 CARRARA Michela ITA 1:36
40 FREED Margie USA 1:36
41 ZUK Kamila POL 1:37
42 KUELM Susan EST 1:38
43 ANDEXER Anna AUT 1:39
44 HETTICH-WALZ Janina GER 1:40
45 VOIGT Vanessa GER 1:42
46 HAUSER Lisa Theresa AUT 1:43
47 VINKLARKOVA Tereza CZE 1:49
48 HRISTOVA Lora BUL 1:50
49 HALVARSSON Ella SWE 1:50
50 ARNEKLEIV Juni NOR 1:52
51 LIE Lotte BEL 1:56
52 LEHTONEN Venla FIN 1:57
53 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1:58
54 CHARVATOVA Lucie CZE 1:58
55 ZINGERLE Linda ITA 2:00
56 SIDOROWICZ Natalia POL 2:03
57 BULINA Sanita LAT 2:04
58 WAGNER Lara AUT 2:11
59 PARADIS Pascale CAN 2:12
60 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2:15
STARTLIST INSEGUIMENTO MASCHILE RUHPOLDING
1 SAMUELSSON Sebastian SWE 0:00
2 yr GIACOMEL Tommaso ITA 0:18
3 b FREY Isak Leknes NOR 0:34
4 FILLON MAILLET Quentin FRA 0:41
5 PERROT Eric FRA 0:42
6 PONSILUOMA Martin SWE 0:46
7 LAEGREID Sturla Holm NOR 0:47
8 JACQUELIN Emilien FRA 0:47
9 ZOBEL David GER 0:48
10 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 0:54
11 NAWRATH Philipp GER 0:55
12 SEPPALA Tero FIN 0:58
13 HOFER Lukas ITA 1:01
14 LOMBARDOT Oscar FRA 1:05
15 KRCMAR Michal CZE 1:06
16 ULDAL Martin NOR 1:07
17 NELIN Jesper SWE 1:15
18 BIRKENTALS Renars LAT 1:15
19 MIKYSKA Tomas CZE 1:19
20 BADACZ Konrad POL 1:19
21 PLANKO Lovro SLO 1:19
22 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1:20
23 STROLIA Vytautas LTU 1:20
24 HARJULA Tuomas FIN 1:25
25 BRANDT Viktor SWE 1:26
26 HARTWEG Niklas SUI 1:28
27 HIIDENSALO Olli FIN 1:29
28 FRATZSCHER Lucas GER 1:29
29 HORNIG Vitezslav CZE 1:29
30 DOHERTY Sean USA 1:33
31 BURKHALTER Joscha SUI 1:34
32 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1:35
33 SJOKVIST Henning SWE 1:38
34 ROMANIN Nicola ITA 1:39
35 BRAUNHOFER Patrick ITA 1:42
36 STALDER Sebastian SUI 1:43
37 CLAUDE Fabien FRA 1:44
38 ZENI Elia ITA 1:45
39 TODEV Blagoy BUL 1:47
40 EDER Simon AUT 1:47
41 MANDZYN Vitalii UKR 1:48
42 VIDMAR Anton SLO 1:51
43 KIREYEV Vladislav KAZ 1:52
44 STRELOW Justus GER 1:53
45 GERMAIN Maxime USA 1:55
46 MUELLAUER Fabian AUT 1:55
47 RUNNALLS Adam CAN 1:56
48 KARLIK Mikulas CZE 1:57
49 VASILEV Konstantin BUL 1:58
50 ASPENES Sverre Dahlen NOR 2:02
51 BIONAZ Didier ITA 2:04
52 MAGAZEEV Pavel MDA 2:05
53 CLAUDE Emilien FRA 2:05
54 INVENIUS Otto FIN 2:07
55 RIETHMUELLER Danilo GER 2:08
56 WRIGHT Campbell USA 2:09
57 KUEHN Johannes GER 2:09
58 GUNKA Jan POL 2:11
59 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 2:12
60 STEFANSSON Malte SWE 2:13