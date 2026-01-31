A che ora lo sci alpino oggi: startlist superG femminile e seconda prova discesa maschile Crans Montana, tv, streaming

Siamo sul rettilineo finale, bisogna percorrere l’ultimo tratto prima di tuffarsi a capofitto nel momento clou dell’annata, le Olimpiadi. La Coppa del Mondo di sci alpino continua il programma della tappa di Crans Montana con il SuperG femminile, partenza alle 11:00, e la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile, il via è previsto alle 09:00.

Gli organizzatori auspicano che le avverse condizioni meteo con cui hanno dovuto fare i conti nei giorni scorsi concedano una tregua consentendo di portare regolarmente a termine il programma previsto. Gli atleti sperano, dal canto loro, di poter sfruttare gli ultimi test ufficiali prima dell’appuntamento olimpico, ma al contempo non vogliono correre inutili rischi.

Quello in programma sulla Mont Lachaux sarà il quarto appuntamento stagionale di una disciplina nella quale Sofia Goggia guida la classifica di specialità con 200 punti e dieci lunghezze di vantaggio sulla rivale Lindsey Vonn. La statunitense è stata vittima di una caduta nella discesa di ieri e si è infortunata al ginocchio sinistro. La sua situazione sarà valutata costantemente con i medici e la squadra. La grande attesa di giornata è tutta per Federica Brignone che, dopo la cancellazione della prova di ieri, attende un riscontro concreto sulla sua condizione fisica e sulla sua risposta nelle gare veloci al rientro dopo l’infortunio.

In campo maschile l’auspicio degli organizzatori è quello di riuscire a mettere in piedi l’odierno training, condizione vincolante per poter disputare la gara prevista domani. Quella sulla Bellalui/Nationale rappresenta l’ultima gara ufficiale prima della pausa olimpica. Giovanni Franzoni, dopo il trionfo della Streif, punta a confermarsi nell’élite del panorama internazionale, mentre Marco Odermatt, con un successo, potrebbe avvicinarsi ulteriormente alla Coppa di specialità.

Come seguire gli eventi? Rai 2 proporrà in diretta il SuperG femminile di Crans Montana. La trasmissione streaming sarà garantita da RaiPlay, Eurosport 2 HD, Discovery Plus e DAZN. Non è prevista copertura tv o streaming per il training maschile. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della gara femminile e della prova di discesa maschile.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI IN TV

Sabato 31 gennaio

Ore 09:00 prova discesa libera maschile – Crans Montana (Svizzera) – Diretta tv Rai 2

Ore 11:00 SuperG femminile – Crans Montana (Svizzera)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN

Diretta testuale: OA Sport

