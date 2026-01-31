Coppa del Mondo
A che ora lo sci alpino oggi: startlist superG femminile e seconda prova discesa maschile Crans Montana, tv, streaming
Siamo sul rettilineo finale, bisogna percorrere l’ultimo tratto prima di tuffarsi a capofitto nel momento clou dell’annata, le Olimpiadi. La Coppa del Mondo di sci alpino continua il programma della tappa di Crans Montana con il SuperG femminile, partenza alle 11:00, e la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile, il via è previsto alle 09:00.
Gli organizzatori auspicano che le avverse condizioni meteo con cui hanno dovuto fare i conti nei giorni scorsi concedano una tregua consentendo di portare regolarmente a termine il programma previsto. Gli atleti sperano, dal canto loro, di poter sfruttare gli ultimi test ufficiali prima dell’appuntamento olimpico, ma al contempo non vogliono correre inutili rischi.
Quello in programma sulla Mont Lachaux sarà il quarto appuntamento stagionale di una disciplina nella quale Sofia Goggia guida la classifica di specialità con 200 punti e dieci lunghezze di vantaggio sulla rivale Lindsey Vonn. La statunitense è stata vittima di una caduta nella discesa di ieri e si è infortunata al ginocchio sinistro. La sua situazione sarà valutata costantemente con i medici e la squadra. La grande attesa di giornata è tutta per Federica Brignone che, dopo la cancellazione della prova di ieri, attende un riscontro concreto sulla sua condizione fisica e sulla sua risposta nelle gare veloci al rientro dopo l’infortunio.
In campo maschile l’auspicio degli organizzatori è quello di riuscire a mettere in piedi l’odierno training, condizione vincolante per poter disputare la gara prevista domani. Quella sulla Bellalui/Nationale rappresenta l’ultima gara ufficiale prima della pausa olimpica. Giovanni Franzoni, dopo il trionfo della Streif, punta a confermarsi nell’élite del panorama internazionale, mentre Marco Odermatt, con un successo, potrebbe avvicinarsi ulteriormente alla Coppa di specialità.
Come seguire gli eventi? Rai 2 proporrà in diretta il SuperG femminile di Crans Montana. La trasmissione streaming sarà garantita da RaiPlay, Eurosport 2 HD, Discovery Plus e DAZN. Non è prevista copertura tv o streaming per il training maschile. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della gara femminile e della prova di discesa maschile.
A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI IN TV
Sabato 31 gennaio
Ore 09:00 prova discesa libera maschile – Crans Montana (Svizzera) – Diretta tv Rai 2
Ore 11:00 SuperG femminile – Crans Montana (Svizzera)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai 2
Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, DAZN
Diretta testuale: OA Sport
STARTLIST SUPERG FEMMINILE CRANS MONTANA
1 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head
2 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar
3 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic
4 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic
5 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head
6 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head
7 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
8 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
9 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
10 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head
11 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar
12 507168 AICHER Emma 2003 GER Head
13 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
14 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle
15 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head
16 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head
17 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic
18 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol
19 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head
20 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
21 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head
22 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
23 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle
24 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
25 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head
26 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic
27 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic
28 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon
29 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic
30 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic
31 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle
32 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol
33 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon
34 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle
35 25210 MORENO Cande 2000 AND Head
36 485941 PLESHKOVA Julia 1997 AIN Head
37 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head
38 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol
39 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head
40 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head
41 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar
42 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic
43 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic
44 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head
45 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic
46 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic
47 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol
48 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle
49 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU
50 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle
STARTLIST PROVA DISCESA LIBERA MASCHILE CRANS MONTANA
1 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
2 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
3 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
4 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
5 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
6 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
7 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
8 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
9 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
10 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
11 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
12 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
13 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
14 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
15 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
16 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer
17 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
18 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic
19 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
20 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
21 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon
22 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head
23 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
24 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
25 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
26 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol
27 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
28 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head
29 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
30 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli
31 53817 FRANZ Max 1989 AUT Van deer
32 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
33 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
34 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer
35 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
36 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
37 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon
38 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
39 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic
40 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
41 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
42 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
43 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic
44 561255 CATER Martin 1992 SLO Rossignol
45 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
46 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
47 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic
48 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head
49 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
50 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer
51 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
52 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol
53 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon
54 512410 ZULAUF Gael 2000 SUI Fischer
55 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
56 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
57 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol
58 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head
59 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic
60 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head
61 6294868 BERNARDI Gregorio 2004 ITA Rossignol
62 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol
63 221441 VINTER Owen 2001 GBR Rossignol
64 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol
65 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head