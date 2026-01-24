A che ora lo sci alpino oggi: startlist discesa Kitzbuehel e gigante Spindleruv Mlyn, tv, streaming

L’atmosfera diventa sempre più effervescente, sale la temperatura con l’avvicinarsi dell’appuntamento a cinque cerchi. Gli atleti si presentano al cancelletto di partenza delle prossime gare per rifinire la condizione in vista del momento chiave dell’annata. La Coppa del Mondo di sci alpino catalizza l’attenzione degli appassionati con due gare di grande fascino: in campo maschile si corre la discesa libera di Kitzbuhel, partenza prevista alle 11:30, mentre in campo femminile si gareggia a Spindleruv Mlyn, le due manche scatteranno alle 10:00 e alle 13:30.

In Austria Giovanni Franzoni vuole proseguire lo straordinario trend di risultati inaugurato la scorsa settimana dopo aver conquistato il miglior tempo nei due giorni di prove cronometrate. L’azzurro, reduce dalla dodicesima posizione conquistata nel SuperG di ieri, scenderà in pista per provare a recitare un ruolo da protagonista e confermarsi nel lotto dei migliori. La Streif chiama all’azione anche Dominik Paris che sul leggendario tracciato ha saputo lasciare più volte il segno.

Marco Odermatt, dopo avere già griffato il successo con il primo posto del SuperG di ieri, proverà a mettere le mani anche sulla quinta discesa stagionale per dilatare ulteriormente il suo vantaggio nella classifica di specialità. Il fuoriclasse elvetico guida la graduatoria con 380 punti davanti al connazionale Franjo von Allmen, secondo con 280, e a Dominik Paris, terzo a quota 180.

Quello in Repubblica Ceca rappresenta l’ottavo appuntamento stagionale tra i pali larghi. Nella classifica di specialità l’austriaca Julia Scheib ha ormai preso definitivamente il largo con un vantaggio di oltre cento punti sulla svizzera Rast. In casa Italia quella odierna, dopo l’emozione per lo splendido ritorno di Federica Brignone, rappresenta l’occasione in cui poter testare le atlete più giovani e cercare ulteriori conferme da una Lara Della Mea ormai costantemente in Top 10 e da Asja Zenere.

Come seguire gli eventi? Rai2 trasmetterà in diretta la prima manche dello slalom gigante femminile e la discesa libera maschile fino alle 13:00, RaiSport HD proporrà in diretta la discesa di Kitzbuhel dalle 13:00 e la seconda manche del gigante femminile a seguire. La trasmissione streaming sarà garantita da RaiPlay, Eurosport 2 HD, Discovery+ e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle due gare.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI IN TV

Sabato 24 gennaio

Ore 10:00 prima manche slalom gigante femminile Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca) – Diretta tv Rai 2

Ore 11:30 discesa libera maschile Kitzbuhel – Diretta tv Rai 2 (fino alle 13:00), RaiSport HD (dalle 13:00)

Ore 13:30 seconda manche slalom gigante femminile Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca) – Diretta tv RaiSport HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (prima manche slalom gigante femminile e discesa libera maschile fino alle 13:00), RaiSport HD (discesa libera maschile e seconda manche slalom gigante femminile dalle 13:00)

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 2 HD, Discovery+, DAZN

Diretta testuale: OA Sport

STARTLIST DISCESA LIBERA MASCHILE KITZBUHEL

1 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

2 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

3 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

4 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

5 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

6 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

7 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

8 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

9 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

10 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

11 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

12 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

13 512471 VON ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

14 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

15 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

16 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

17 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

18 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

19 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

20 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

21 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

22 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

23 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head

24 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

25 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

26 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli

27 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli

28 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

29 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

30 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon

31 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

32 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

33 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer

34 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

35 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

36 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

37 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic

38 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

39 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

40 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol

41 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

42 561255 CATER Martin 1992 SLO Rossignol

43 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

44 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic

45 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

46 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

47 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer

48 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head

49 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon

50 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol

51 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

52 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

53 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic

54 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head

55 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

56 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic

57 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle

58 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head

STARTLIST SLALOM GIGANTE FEMMINILE SPINDLERUV MLYN

1 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

2 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

3 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

4 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

5 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

6 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

7 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

8 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

9 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar

10 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

11 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

12 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

13 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

14 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

15 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

16 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

17 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

18 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

19 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

20 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

21 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

22 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

23 56517 ASTNER Nina 2000 AUT Atomic

24 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol

25 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol

26 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon

27 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI Head

28 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon

29 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR Atomic

30 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard

31 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

32 6295276 STEINMAIR Laura 2000 ITA Fischer

33 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head

34 516813 PILLER Sue 2005 SUI Atomic

35 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

36 6297347 TROCKER Anna 2008 ITA Salomon

37 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol

38 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

39 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol

40 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic

41 6295752 MATHIOU Sophie 2002 ITA Rossignol

42 405138 JELINKOVA Adriana 1995 CZE Salomon

43 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

44 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head

45 6295580 AGNELLI Carole 2001 ITA Salomon

46 516895 ALLENBACH Dania 2007 SUI Salomon

47 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer

48 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head

49 516848 ZEHNDER Shaienne 2006 SUI Rossignol

50 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK Kaestle

51 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN Rossignol

52 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head

53 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO Head

54 198241 DAHON Alizee 2002 FRA Atomic

55 156203 KOUTNA Tereza 2007 CZE

56 465171 MOLDOVAN Sofia Maria 2008 ROU