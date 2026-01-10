Biathlon
A che ora il biathlon oggi: startlist inseguimento maschile e staffetta femminile Oberhof, tv, streaming
Sabato 10 gennaio si torna competere a Oberhof (Germania), tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi teutoniche, messe alle spalle il giorno di riposo da legare alle previsioni meteorologiche scarsamente favorevoli, il programma dell’appuntamento del massimo circuito internazionale prosegue. Di scena quest’oggi ci sarà dalle 12:00 l’inseguimento maschile e alle 14:25 la staffetta femminile.
LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 12.00
LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.25
Nella gara degli uomini occhi puntati su Tommaso Giacomel. Il trionfo della Sprint è stato l’ennesimo grande risultato del 25enne trentino, sempre più nella storia del biathlon azzurro. Una possibile affermazione odierna nella prova dei quattro poligoni si tradurrebbe anche nel raggiungimento della vetta della classifica generale, un qualcosa di molto significativo. Oltre a Giacomel, ci saranno in casa nostrana Lukas Hofer, Patrick Braunhofer e Didier Bionaz.
A seguire la gara a squadre delle donne vivrà nel confronto tra Svezia, Norvegia e Francia, con le azzurre che cercheranno di difendersi. Le defezioni di Lisa Vittozzi e di Dorothea Wierer pesano sul potenziale della compagine tricolore. Tuttavia, l’ascesa di Rebecca Passler i miglioramenti di Michela Carrara e la voglia di far bene di Hannah Auchentaller e di Linda Zingerle potrebbero dare quel plus inatteso.
Il sabato di Oberhof (Germania), sede della Coppa del Mondo di biathlon, avrà la seguente copertura: l’inseguimento maschile sarà trasmesso esclusivamente in streaming su Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport; la staffetta femminile su Eurosport1 HD (dalle 14:30), Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di entrambe le gare.
A CHE ORA IL BIATHLON OGGI
Sabato 10 gennaio
Ore 12:00 12.5 km inseguimento maschile a Oberhof (Germania)
Ore 14:25 Staffetta 4×6 km femminile a Oberhof (Germania)
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: dalle 14:30 Eurosport1 HD (staffetta femminile), Eurosport2 HD (inseguimento maschile), Discovery+, DAZN ed Eurovision Sport.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST INSEGUIMENTO MASCHILE OBERHOF 2026
1 GIACOMEL Tommaso ITA 0:00
2 NAWRATH Philipp GER 0:13
3 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 0:25
4 SAMUELSSON Sebastian SWE 0:31
5 ULDAL Martin NOR 0:31
6 PERROT Eric FRA 0:33
7 HORN Philipp GER 0:39
8 NELIN Jesper SWE 0:44
9 HOFER Lukas ITA 0:44
10 WRIGHT Campbell USA 0:51
11 FILLON MAILLET Quentin FRA 0:55
12 ZOBEL David GER 1:00
13 b FREY Isak Leknes NOR 1:05
14 PONSILUOMA Martin SWE 1:06
15 MANDZYN Vitalii UKR 1:14
16 FRATZSCHER Lucas GER 1:24
17 LANGER Thierry BEL 1:27
18 KRCMAR Michal CZE 1:27
19 ASPENES Sverre Dahlen NOR 1:27
20 NEVLAND Martin NOR 1:29
21 STALDER Sebastian SUI 1:30
22 SEPPALA Tero FIN 1:32
23 LOMBARDOT Oscar FRA 1:36
24 BRAUNHOFER Patrick ITA 1:39
25 BRANDT Viktor SWE 1:40
26 HARTWEG Niklas SUI 1:41
27 CLAUDE Fabien FRA 1:42
28 VIDMAR Anton SLO 1:43
29 INVENIUS Otto FIN 1:44
30 GUNKA Jan POL 1:47
31 BORGULA Jakub SVK 1:55
32 BIRKENTALS Renars LAT 1:56
33 MIKYSKA Tomas CZE 1:57
34 PLANKO Lovro SLO 1:57
35 COLTEA George ROU 1:58
36 BIONAZ Didier ITA 1:59
37 BADACZ Konrad POL 2:05
38 KLEMETTINEN Jimi FIN 2:07
39 HORNIG Vitezslav CZE 2:07
40 STEFANSSON Malte SWE 2:07
41 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 2:08
42 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2:08
43 BORKOVSKYI Bohdan UKR 2:09
44 REPNIK Matic SLO 2:10
45 TSYMBAL Bogdan UKR 2:12
46 STRELOW Justus GER 2:13
47 CONNELLY Zachary CAN 2:13
48 TODEV Blagoy BUL 2:14
49 GALICA Grzegorz POL 2:15
50 HARJULA Tuomas FIN 2:16
51 MARECEK Jonas CZE 2:16
52 SCHOMMER Paul USA 2:21
53 DOVZAN Miha SLO 2:21
54 DANUSER Dajan SUI 2:22
55 MATKO Martin SVK 2:23
56 HIIDENSALO Olli FIN 2:24
57 VASILEV Konstantin BUL 2:24
58 SIIMER Kristo EST 2:25
59 BURKHALTER Joscha SUI 2:27
60 KUEHN Johannes GER 2:28
STARTLIST STAFFETTA 4X6 KM FEMMINILE OBERHOF 2026
1. Svezia
1-1 r Anna Magnusson
1-2 g Anna-Karin Heijdenberg
1-3 y Hanna Öberg
1-4 b Elvira Öberg
2. Francia
2-1 r Lou Jeanmonnot
2-2 g Océane Michelon
2-3 y Justine Braisaz-Bouchet
2-4 b Julia Simon
3. Cechia
3-1 r Jessica Jislova
3-2 g Lucie Charvatova
3-3 y Marketa Davidova
3-4 b Tereza Vobornikova
4. Italia
4-1 r Rebecca Passler
4-2 g Michela Carrara
4-3 y Linda Zingerle
4-4 b Hannah Auchentaller
5. Norvegia
5-1 r Marthe Krakstad Johansen
5-2 g Ingrid Landmark Tandrevold
5-3 y Karoline Offigstad Knotten
5-4 b Maren Kirkeeide
6. Finlandia
6-1 r Inka Hämäläinen
6-2 g Sonja Leinamo
6-3 y Venla Lehtonen
6-4 b Suvi Minkkinen
7. Germania
7-1 r Selina Grotian
7-2 g Julia Tannheimer
7-3 y Janina Hettich-Walz
7-4 b Franziska Preuss
8. Austria
8-1 r Dunja Zdouc
8-2 g Anna Gandler
8-3 y Lea Rothschopf
8-4 b Anna Juppe
9. Slovacchia
9-1 r Zuzana Remenova
9-2 g Anastasiya Kuzmina
9-3 y Maria Remenova
9-4 b Julia Machyniakova
10. Svizzera
10-1 r Lena Häcki-Gross
10-2 g Aita Gasparin
10-3 y Lea Meier
10-4 b Amy Baserga
11. Bulgaria
11-1 r Valentina Dimitrova
11-2 g Lora Hristova
11-3 y Maria Zdravkova
11-4 b Raya Adzhamova
12. Polonia
12-1 r Monika Hojnisz-Starega
12-2 g Kamila Żuk
12-3 y Anna Maka
12-4 b Joanna Jakieła
13. Ucraina
13-1 r Khrystyna Dmytrenko
13-2 g Daryna Chalyk
13-3 y Yuliia Dzhima
13-4 b Olena Horodna
14. Slovenia
14-1 r Lena Repinc
14-2 g Anamarija Lampič
14-3 y Polona Klemencic
14-4 b Manca Caserman
15. Stati Uniti
15-1 r Deedra Irwin
15-2 g Luci Anderson
15-3 y Joanne Reid
15-4 b Margie Freed
16. Lettonia
16-1 r Estere Volfa
16-2 g Baiba Bendika
16-3 y Annija Sabule
16-4 b Elza Bleidele
17. Estonia
17-1 r Susan Küelm
17-2 g Regina Ermits
17-3 y Johanna Talihaerm
17-4 b Tuuli Tomingas
18. Canada
18-1 r Shilo Rousseau
18-2 g Nadia Moser
18-3 y Benita Peiffer
18-4 b Pascale Paradis
19. Kazakistan
19-1 r Milana Geneva
19-2 g Darya Klimina
19-3 y Polina Yegorova
19-4 b Alina Skripkina