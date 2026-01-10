A che ora il biathlon oggi: startlist inseguimento maschile e staffetta femminile Oberhof, tv, streaming

Sabato 10 gennaio si torna competere a Oberhof (Germania), tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi teutoniche, messe alle spalle il giorno di riposo da legare alle previsioni meteorologiche scarsamente favorevoli, il programma dell’appuntamento del massimo circuito internazionale prosegue. Di scena quest’oggi ci sarà dalle 12:00 l’inseguimento maschile e alle 14:25 la staffetta femminile.

Nella gara degli uomini occhi puntati su Tommaso Giacomel. Il trionfo della Sprint è stato l’ennesimo grande risultato del 25enne trentino, sempre più nella storia del biathlon azzurro. Una possibile affermazione odierna nella prova dei quattro poligoni si tradurrebbe anche nel raggiungimento della vetta della classifica generale, un qualcosa di molto significativo. Oltre a Giacomel, ci saranno in casa nostrana Lukas Hofer, Patrick Braunhofer e Didier Bionaz.

A seguire la gara a squadre delle donne vivrà nel confronto tra Svezia, Norvegia e Francia, con le azzurre che cercheranno di difendersi. Le defezioni di Lisa Vittozzi e di Dorothea Wierer pesano sul potenziale della compagine tricolore. Tuttavia, l’ascesa di Rebecca Passler i miglioramenti di Michela Carrara e la voglia di far bene di Hannah Auchentaller e di Linda Zingerle potrebbero dare quel plus inatteso.

Il sabato di Oberhof (Germania), sede della Coppa del Mondo di biathlon, avrà la seguente copertura: l’inseguimento maschile sarà trasmesso esclusivamente in streaming su Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport; la staffetta femminile su Eurosport1 HD (dalle 14:30), Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di entrambe le gare.

A CHE ORA IL BIATHLON OGGI

Sabato 10 gennaio

Ore 12:00 12.5 km inseguimento maschile a Oberhof (Germania)

Ore 14:25 Staffetta 4×6 km femminile a Oberhof (Germania)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: dalle 14:30 Eurosport1 HD (staffetta femminile), Eurosport2 HD (inseguimento maschile), Discovery+, DAZN ed Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST INSEGUIMENTO MASCHILE OBERHOF 2026

1 GIACOMEL Tommaso ITA 0:00

2 NAWRATH Philipp GER 0:13

3 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 0:25

4 SAMUELSSON Sebastian SWE 0:31

5 ULDAL Martin NOR 0:31

6 PERROT Eric FRA 0:33

7 HORN Philipp GER 0:39

8 NELIN Jesper SWE 0:44

9 HOFER Lukas ITA 0:44

10 WRIGHT Campbell USA 0:51

11 FILLON MAILLET Quentin FRA 0:55

12 ZOBEL David GER 1:00

13 b FREY Isak Leknes NOR 1:05

14 PONSILUOMA Martin SWE 1:06

15 MANDZYN Vitalii UKR 1:14

16 FRATZSCHER Lucas GER 1:24

17 LANGER Thierry BEL 1:27

18 KRCMAR Michal CZE 1:27

19 ASPENES Sverre Dahlen NOR 1:27

20 NEVLAND Martin NOR 1:29

21 STALDER Sebastian SUI 1:30

22 SEPPALA Tero FIN 1:32

23 LOMBARDOT Oscar FRA 1:36

24 BRAUNHOFER Patrick ITA 1:39

25 BRANDT Viktor SWE 1:40

26 HARTWEG Niklas SUI 1:41

27 CLAUDE Fabien FRA 1:42

28 VIDMAR Anton SLO 1:43

29 INVENIUS Otto FIN 1:44

30 GUNKA Jan POL 1:47

31 BORGULA Jakub SVK 1:55

32 BIRKENTALS Renars LAT 1:56

33 MIKYSKA Tomas CZE 1:57

34 PLANKO Lovro SLO 1:57

35 COLTEA George ROU 1:58

36 BIONAZ Didier ITA 1:59

37 BADACZ Konrad POL 2:05

38 KLEMETTINEN Jimi FIN 2:07

39 HORNIG Vitezslav CZE 2:07

40 STEFANSSON Malte SWE 2:07

41 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 2:08

42 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2:08

43 BORKOVSKYI Bohdan UKR 2:09

44 REPNIK Matic SLO 2:10

45 TSYMBAL Bogdan UKR 2:12

46 STRELOW Justus GER 2:13

47 CONNELLY Zachary CAN 2:13

48 TODEV Blagoy BUL 2:14

49 GALICA Grzegorz POL 2:15

50 HARJULA Tuomas FIN 2:16

51 MARECEK Jonas CZE 2:16

52 SCHOMMER Paul USA 2:21

53 DOVZAN Miha SLO 2:21

54 DANUSER Dajan SUI 2:22

55 MATKO Martin SVK 2:23

56 HIIDENSALO Olli FIN 2:24

57 VASILEV Konstantin BUL 2:24

58 SIIMER Kristo EST 2:25

59 BURKHALTER Joscha SUI 2:27

60 KUEHN Johannes GER 2:28

STARTLIST STAFFETTA 4X6 KM FEMMINILE OBERHOF 2026

1. Svezia

1-1 r Anna Magnusson

1-2 g Anna-Karin Heijdenberg

1-3 y Hanna Öberg

1-4 b Elvira Öberg

2. Francia

2-1 r Lou Jeanmonnot

2-2 g Océane Michelon

2-3 y Justine Braisaz-Bouchet

2-4 b Julia Simon

3. Cechia

3-1 r Jessica Jislova

3-2 g Lucie Charvatova

3-3 y Marketa Davidova

3-4 b Tereza Vobornikova

4. Italia

4-1 r Rebecca Passler

4-2 g Michela Carrara

4-3 y Linda Zingerle

4-4 b Hannah Auchentaller

5. Norvegia

5-1 r Marthe Krakstad Johansen

5-2 g Ingrid Landmark Tandrevold

5-3 y Karoline Offigstad Knotten

5-4 b Maren Kirkeeide

6. Finlandia

6-1 r Inka Hämäläinen

6-2 g Sonja Leinamo

6-3 y Venla Lehtonen

6-4 b Suvi Minkkinen

7. Germania

7-1 r Selina Grotian

7-2 g Julia Tannheimer

7-3 y Janina Hettich-Walz

7-4 b Franziska Preuss

8. Austria

8-1 r Dunja Zdouc

8-2 g Anna Gandler

8-3 y Lea Rothschopf

8-4 b Anna Juppe

9. Slovacchia

9-1 r Zuzana Remenova

9-2 g Anastasiya Kuzmina

9-3 y Maria Remenova

9-4 b Julia Machyniakova

10. Svizzera

10-1 r Lena Häcki-Gross

10-2 g Aita Gasparin

10-3 y Lea Meier

10-4 b Amy Baserga

11. Bulgaria

11-1 r Valentina Dimitrova

11-2 g Lora Hristova

11-3 y Maria Zdravkova

11-4 b Raya Adzhamova

12. Polonia

12-1 r Monika Hojnisz-Starega

12-2 g Kamila Żuk

12-3 y Anna Maka

12-4 b Joanna Jakieła

13. Ucraina

13-1 r Khrystyna Dmytrenko

13-2 g Daryna Chalyk

13-3 y Yuliia Dzhima

13-4 b Olena Horodna

14. Slovenia

14-1 r Lena Repinc

14-2 g Anamarija Lampič

14-3 y Polona Klemencic

14-4 b Manca Caserman

15. Stati Uniti

15-1 r Deedra Irwin

15-2 g Luci Anderson

15-3 y Joanne Reid

15-4 b Margie Freed

16. Lettonia

16-1 r Estere Volfa

16-2 g Baiba Bendika

16-3 y Annija Sabule

16-4 b Elza Bleidele

17. Estonia

17-1 r Susan Küelm

17-2 g Regina Ermits

17-3 y Johanna Talihaerm

17-4 b Tuuli Tomingas

18. Canada

18-1 r Shilo Rousseau

18-2 g Nadia Moser

18-3 y Benita Peiffer

18-4 b Pascale Paradis

19. Kazakistan

19-1 r Milana Geneva

19-2 g Darya Klimina

19-3 y Polina Yegorova

19-4 b Alina Skripkina