A che ora gli Europei di speed skating 2026 oggi: orari 10 gennaio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, sabato 10 gennaio, seconda giornata degli Europei di speed skating a Tomaszów Mazowiecki (Polonia). L’Arena Lodowa sarà teatro di grandi sfide e si riprenderà dopo un day-1 che ha portato all’Italia la conquista dell’oro continentale nel team-pursuit. Un’affermazione storica per il Bel Paese nella rassegna continentale su singole distanze.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI SPEED SKATING DALLE 14.00

Si proverà ad aggiornare il medagliere da questo punto di vista. Fari puntati, in particolare, sui 5000 metri dove Davide Ghiotto, trascinatore degli azzurri nella prova dell’inseguimento a squadre, cercherà di lasciare il segno anche a livello individuale. Tante le assenze in questa competizione e campo si apre al possibile. Vedremo se il veneto avrà la condizione per tentare il colpo, insieme a Riccardo Lorello e a Michele Malfatti.

Italia che punterà le proprie fiches nei 500 metri su Serena Pergher, in grande crescita in questa stagione. Oltre alla trentina, nella velocità risponderà all’appello Maybritt Vigl. A completare il quadro nei 1500 metri femminili ci saranno Francesca Lollobrigida e la giovane Emily Tormen.

La seconda giornata degli Europei 2026 di speed skating andrà in scena quest’oggi, sabato 10 gennaio, a partire dalle ore 14:00. Non ci sarà la trasmissione televisiva, mentre è prevista la copertura streaming su RaiPlay Sport 2 e sul canale Youtube Skating ISU. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-2.

EUROPEI SPEED SKATING 2026 OGGI IN TV

Sabato 10 gennaio

14:00 Team Sprint uomini a Tomaszów Mazowiecki (Polonia)

14:25 500m donne a Tomaszów Mazowiecki (Polonia)

15:03 5000m uomini a Tomaszów Mazowiecki (Polonia)

16:21 1500m donne a Tomaszów Mazowiecki (Polonia)

AZZURRI IN GARA

Sabato 10 gennaio

14:00 Team Sprint uomini a Tomaszów Mazowiecki (Polonia) – Italia assente

14:25 500m donne a Tomaszów Mazowiecki (Polonia) – Serena Pergher, Maybritt Vigl

15:03 5000m uomini a Tomaszów Mazowiecki (Polonia) – Davide Ghiotto, Riccardo Lorello, Michele Malfatti

16:21 1500m donne a Tomaszów Mazowiecki (Polonia) – Francesca Lollobrigida, Emily Tormen

PROGRAMMA EUROPEI SPEED SKATING 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: RaiPlay Sport 2, canale Youtube Skating ISU.

Diretta testuale: OA Sport.