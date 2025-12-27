United Rugby Championship: la classifica prima di Zebre-Benetton Treviso

Derby all’orizzonte quest’oggi, sabato 27 dicembre (ore 15:30), nello United Rugby Championship. Nell’ottavo turno dell’edizione 2025-2026 della competizione internazionale di rugby, andrà in scena il confronto tutto tricolore tra Zebre e Benetton. Si tratta del secondo match tra le due compagini italiane, dopo quello dell’andata.

A Monigo, infatti, i trevigiani sfruttarono il fattore campo per imporsi col punteggio di 21-15. Una partita in cui la formazione biancoverde ha messo in evidenza la propria superiorità. Allo stadio Sergio Lanfranchi di Parma, i gialloblu vorranno riscattarsi e anche mettere fieno in cascina relativamente alla graduatoria generale della competizione. Attualmente, Treviso è decima con 13 punti, mentre la formazione emiliana è quattordicesima a quota 11.

CLASSIFICA UNITED RUGBY CHAMPIONSHIPS 2025-2026

1 Stormers 32

2 Cardiff Rugby 30

3 Munster 7 29

4 Glasgow 7 25

5 Ulster 6 22

6 Leinster 21

7 Lions 7 17

8 Bulls 7 15

9 Connacht 15

10 Benetton 13

11 Edinburgh 13

12 Ospreys 8 12

13 Sharks 7 12

14 Zebre 7 11

15 Dragons 8 11

16 Scarlets 9