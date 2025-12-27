Rugby
United Rugby Championship: la classifica prima di Zebre-Benetton Treviso
Derby all’orizzonte quest’oggi, sabato 27 dicembre (ore 15:30), nello United Rugby Championship. Nell’ottavo turno dell’edizione 2025-2026 della competizione internazionale di rugby, andrà in scena il confronto tutto tricolore tra Zebre e Benetton. Si tratta del secondo match tra le due compagini italiane, dopo quello dell’andata.
A Monigo, infatti, i trevigiani sfruttarono il fattore campo per imporsi col punteggio di 21-15. Una partita in cui la formazione biancoverde ha messo in evidenza la propria superiorità. Allo stadio Sergio Lanfranchi di Parma, i gialloblu vorranno riscattarsi e anche mettere fieno in cascina relativamente alla graduatoria generale della competizione. Attualmente, Treviso è decima con 13 punti, mentre la formazione emiliana è quattordicesima a quota 11.
CLASSIFICA UNITED RUGBY CHAMPIONSHIPS 2025-2026
1 Stormers 32
2 Cardiff Rugby 30
3 Munster 7 29
4 Glasgow 7 25
5 Ulster 6 22
6 Leinster 21
7 Lions 7 17
8 Bulls 7 15
9 Connacht 15
10 Benetton 13
11 Edinburgh 13
12 Ospreys 8 12
13 Sharks 7 12
14 Zebre 7 11
15 Dragons 8 11
16 Scarlets 9